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Боксировал с топовым тяжеловесом и выступает в командном боксе. Что известно о сопернике Егорова

Егоров и Глэнтон сразятся за пояс WBA International на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Отдел единоборств «СЭ»
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Боксер Брэндон Глэнтон.
Брэндон Глэнтон.
Фото из соцсетей Брэндона Глэнтона
Брэндон Глэнтон уже устроил проблемы одному российскому боксеру.

Вечером 7 июня в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Алексей Егоров встретится с американцем Брэндоном Глэнтоном. Поединок Глэнтона и Егорова станет титульным: боксеры будут биться за пояс WBA International.

Глэнтон впервые посетил Россию, но поединок с боксером из нашей страны у него уже был, и именно благодаря этому бою он заинтересовал российских промоутеров. Речь о встрече с Сосланом Асбаровым на турнире Hardcore Boxing в Дубае.

Асбаров позволил сопернику работать первым номером и хорошо действовал на контратаках, но Глэнтон, прошлый поединок которого был отборочным по версии WBO, продолжал идти вперед на протяжении всех десяти раундов. По окончании боя двое судей отдали победу Асбарову со счетом 98-92 и 97-93, а третий выставил ничейный счет 95-95. Многие болельщики и эксперты до сих пор уверены, что судьи посчитали раунды неправильно и лучше был американец.

Брэндон Глэнтон и Сослан Асбаров.
Фото из соцсетей Брэндона Глэнтона

В отличие от многих других американцев Глэнтон выступал в любительском боксе. Первый поединок он провел в 2014 году, в возрасте 22 лет, а из 18 поединков выиграл ровно половину. Самое большое имя, с которым Брэндон встречался в любителях, — хорват Филип Хргович. Поединок против до недавнего времени непобежденного боксера прошел не в США и не в Хорватии, а в Караганде, Казахстан, на турнире World Series of Boxing, и завершился победой Хрговича нокаутом во втором раунде.

В 2017 году Глэнтон начал профессиональную карьеру, где оставался непобежденным первые 17 поединков, при этом только в двух из них довел бой до решения судей. В 17-м по счету бое Брэндон завоевал вакантный пояс WBO Global, вырубив Марио Агилара во втором раунде, но защитить титул не сумел — проиграл Дэвиду Лайту раздельным решением судей.

Боксер Брэндон Глэнтон.
Фото из соцсетей Брэндона Глэнтона

Затем последовало поражение от Асбарова, а после — две быстрые победы над Карлосом Ромеро и Эмилем Маркичем, в бою с которым он взял титул WBO International. Поединок с Маркичем состоялся в январе 2024-го — с тех пор Глэнтон боксировал еще трижды, но не по профессионалам, а в другой дисциплине, Team Combat League. Поединки этой недавно созданной организации даже вносятся в BoxRec.

Каждый раунд команды выставляют новых боксеров, а подсчет очков проходит по тому же принципу. Глэнтон выступает за команду «Атланта Аттак» — он провел три раунда в разных поединках и выиграл все три. Из относительно известных спортсменов в этих соревнованиях также выступают экс-бойцы UFC Грэг Харди и Андре Юэлл, а боксер Остин Траут тренирует команду «Хьюстон Хитмен».

До проигранного боя Дэвиду Лайту Глэнтон называл себя лучшим крузервейтом в мире, а сейчас просто уверен, что Егоров не станет для него проблемой. «У меня есть ощущение, что мой противник не продержится до конца этого поединка, и, конечно же, моя первостепенная задача состоит в том, чтобы выходить и уничтожать его раунд за раундом», — сказал американец на пресс-конференции.

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«Он не продержится до конца!» Что говорили Егоров и экс-соперник Асбарова на пресс-конференции

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