Российская биатлонистка Резцова заявила, что ревела после гонки преследования на Олимпиаде

Российская биатлонистка Резцова призналась, что ревела после гонки преследования на ОИ

Российская биатлонистка Кристина Резцова в разговоре с журналистами рассказала, что плакала после своего выступления в женской гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

25-летняя спортсменка заняла 26-е место при 7 промахах.

«Я сейчас два раза ревела у телевидения, не могу больше ничего говорить, а то опять разревусь», — сказала Резцова.

13 февраля в женской гонке преследования победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Третья — норвежка Тириль Экхофф.