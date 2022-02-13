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Сегодня, 13:15

Российская биатлонистка Резцова заявила, что ревела после гонки преследования на Олимпиаде

Российская биатлонистка Резцова призналась, что ревела после гонки преследования на ОИ
Владимир Иванов
Обозреватель
Кристина Резцова.
Фото Reuters

Российская биатлонистка Кристина Резцова в разговоре с журналистами рассказала, что плакала после своего выступления в женской гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

25-летняя спортсменка заняла 26-е место при 7 промахах.

«Я сейчас два раза ревела у телевидения, не могу больше ничего говорить, а то опять разревусь», — сказала Резцова.

13 февраля в женской гонке преследования победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Третья — норвежка Тириль Экхофф.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Кристина Резцова
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