Тандревольд после потери сознания больше не выступит на Олимпиаде в Пекине

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд после потери сознания в гонке преследования больше не выступит на Олимпиаде в Пекине.

25-летняя спортсменка шла третьей в гонке преследования, которая прошла вчера, 13 февраля, но в итоге заняла 14-е место. Тандревольд с трудом добежала до финиша и сразу упала. Через некоторое время она ушла в сопровождении медперсонала.

Тренер норвежской сборной Пер Арне Ботнан позже сообщил, что с ней все в порядке и биатлонистка находится под наблюдением врачей.

Сама Тандревольд опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к болельщикам после инцидента и отметила, что достигла критической точки.

Напомним, что победительницей гонки преследования стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку еще одна норвежка — Тириль Экхофф.