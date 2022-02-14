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Сегодня, 11:04

Тандревольд после потери сознания больше не выступит на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд после потери сознания в гонке преследования больше не выступит на Олимпиаде в Пекине.

25-летняя спортсменка шла третьей в гонке преследования, которая прошла вчера, 13 февраля, но в итоге заняла 14-е место. Тандревольд с трудом добежала до финиша и сразу упала. Через некоторое время она ушла в сопровождении медперсонала.

Тренер норвежской сборной Пер Арне Ботнан позже сообщил, что с ней все в порядке и биатлонистка находится под наблюдением врачей.

Сама Тандревольд опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к болельщикам после инцидента и отметила, что достигла критической точки.

Напомним, что победительницей гонки преследования стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку еще одна норвежка — Тириль Экхофф.

Ингрид Тандревольд на&nbsp;руках врачей. Тандревольд отключается на трассе уже в третий раз. Зачем норвежцы рискуют жизнью биатлонистки?

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