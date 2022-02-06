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Сегодня, 15:48

Российские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады в смешанной эстафете

Иван Шитик
Корреспондент
Сборная России по биатлону.
Фото AFP

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов 6 февраля были награждены бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пекине.

Накануне они показали третий результат в смешанной эстафете. Команда России отстала от победителей — команды Норвегии — на 1,5 секунды и заняла третье место.

Для 27-летней Нигматуллиной, 25-летней Резцовой, 30-летнего Логинова и 27-летнего Латыпова это первые медали Олимпийских игр в карьере.

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Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Эдуард Латыпов
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