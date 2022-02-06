Российские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады в смешанной эстафете

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов 6 февраля были награждены бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пекине.

Накануне они показали третий результат в смешанной эстафете. Команда России отстала от победителей — команды Норвегии — на 1,5 секунды и заняла третье место.

Для 27-летней Нигматуллиной, 25-летней Резцовой, 30-летнего Логинова и 27-летнего Латыпова это первые медали Олимпийских игр в карьере.