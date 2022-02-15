Мартен Фуркад поддержал Эдуарда Латыпова после результатов мужской эстафеты на Олимпиаде

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результаты мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и подержал российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

«Биатлон — непредсказуемый вид спорта. Именно поэтому мы его так и любим. Я сам дважды оказывался в такой ситуации за карьеру. Так что держись, Латыпов», — написал Фуркад в Instagram.

Напомним, Латыпов не совладал со стрельбой на последнем огневом рубеже мужской эстафеты и лишил национальную команду шансов бороться за золотые медали гонки.