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Сегодня, 08:54

Швейцарский горнолыжник Фойц выиграл золото Олимпиады в скоростном спуске

Роман Шишов
Корреспондент

Швейцарский горнолыжник Беат Фойц выиграл золото Олимпиады в Пекине в скоростном спуске.

Второе место заянл француз Жоан Кларэ. Замкнул тройку австриец Маттиас Майер.

Россияне участия в соревнованиях не принимали.

Отметим, что всоревнования в скоростном спуске должны были пройти еще всера, 6 февраля, однако были перенесены из-за погодных условий.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Скоростной спуск

1. Беат Фойц (Швейцария) — 1.42,69
2. Жоан Кларэ (Франция) — +0,10
3. Маттиас Майер (Австрия) — +0,16
4. Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0,23
5. Александр Килде (Норвегия) — +0,51
6. Доминик Парис (Италия) — +0,52
7. Марко Одерматт (Швейцария) — +0,71
8. Винсент Крихмайр (Австрия) — +0,76
9. Макс Франц (Австрия) — +0,83
10. Бостян Клине (Словения) — +1,06

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