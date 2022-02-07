Швейцарский горнолыжник Фойц выиграл золото Олимпиады в скоростном спуске

Швейцарский горнолыжник Беат Фойц выиграл золото Олимпиады в Пекине в скоростном спуске.

Второе место заянл француз Жоан Кларэ. Замкнул тройку австриец Маттиас Майер.

Россияне участия в соревнованиях не принимали.

Отметим, что всоревнования в скоростном спуске должны были пройти еще всера, 6 февраля, однако были перенесены из-за погодных условий.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Скоростной спуск

1. Беат Фойц (Швейцария) — 1.42,69

2. Жоан Кларэ (Франция) — +0,10

3. Маттиас Майер (Австрия) — +0,16

4. Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0,23

5. Александр Килде (Норвегия) — +0,51

6. Доминик Парис (Италия) — +0,52

7. Марко Одерматт (Швейцария) — +0,71

8. Винсент Крихмайр (Австрия) — +0,76

9. Макс Франц (Австрия) — +0,83

10. Бостян Клине (Словения) — +1,06