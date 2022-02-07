Швейцарский горнолыжник Фойц выиграл золото Олимпиады в скоростном спуске
Швейцарский горнолыжник Беат Фойц выиграл золото Олимпиады в Пекине в скоростном спуске.
Второе место заянл француз Жоан Кларэ. Замкнул тройку австриец Маттиас Майер.
Россияне участия в соревнованиях не принимали.
Отметим, что всоревнования в скоростном спуске должны были пройти еще всера, 6 февраля, однако были перенесены из-за погодных условий.
Горные лыжи
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Скоростной спуск
1. Беат Фойц (Швейцария) — 1.42,69
2. Жоан Кларэ (Франция) — +0,10
3. Маттиас Майер (Австрия) — +0,16
4. Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0,23
5. Александр Килде (Норвегия) — +0,51
6. Доминик Парис (Италия) — +0,52
7. Марко Одерматт (Швейцария) — +0,71
8. Винсент Крихмайр (Австрия) — +0,76
9. Макс Франц (Австрия) — +0,83
10. Бостян Клине (Словения) — +1,06