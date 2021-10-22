В Афганистане жестоко казнили молодую волейболистку. В Европе проходят минуты молчания

Запрещенная на территории РФ организация «Талибан» раскручивает каток средневековых репрессий.

Международная федерация волейбола сообщила (FIVB) о вопиющем случае жестокости от нового правительства Афганистана. Представители движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) прилюдно казнили молодую волейболистку из юниорской сборной страны. Она была не согласна с позицией политиков по поводу перспектив развития женского спорта, за что и была варварски убита. Несмотря на многочисленные обещания исламистов о справедливом отношении к женщинам и поддержке спорта, на практике мы видим, как каток средневековых репрессий и не думает останавливаться. Что грозит теперь остальным афганским девушкам, которые видят свою жизнь насыщеннее и разнообразнее, чем затворничество в доме мужа?

#MahjabinHakimi, a player of Afghan women's national volleyball team, was beheaded by the #Taliban in Kabul. The world silence on the atrocities against Afghans is astonishing, as the Islamists in Kabul killing journalists, sportsman and social activitiests ruthlessly. ??? pic.twitter.com/uwVfJhBF1c — Amna Mehsood?? (@Amnamehsood) October 20, 2021

Враги нового режима

Игрок женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махджабин Хакими была обезглавлена талибами в столице страны Кабуле из-за своих взглядов. В интервью Persian Independent один из тренеров Хакими, выступавший под псевдонимом, сказал, что она была убита в начале октября, но это держалось в секрете — ее семье угрожали, требуя не распространять эту информацию. Вскоре ситуацией обеспокоились в Международной федерации волейбола (FIVB). Представители FIVB заявили, что «срочно ищут разъяснения» ситуации и знают об убийстве Хакими. То есть сам факт произошедшего подтвержден на официальном высоком уровне. Также, по сообщениям FIVB, десятки волейболисток бежали из Афганистана в страхе за свою жизнь с тех пор, как в августе талибы вернулись к власти. И только двум игрокам женской молодежной волейбольной команды удалось покинуть страну.

Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт убийства девушки талибами

«Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в полном отчаянии и страхе», — цитирует тренера сборной Persian Independent. По его словам, девушки были вынуждены направиться куда глаза глядят и жить там, где придется. Люди стремились им помочь, но укрывательство врагов нового режима делало их соучастниками «преступления», поэтому немногие шли на риск укрывать беглянок у себя в домах. Иначе расстрел мог ждать всю семью. Международная федерация волейбола призывает как можно скорее разобраться в деталях произошедшего и помочь вывезти оставшихся в стране спортсменок. Только не совсем понятно, каким образом это возможно реализовать. Пока единственный шаг, на который пошли спортивные функционеры, — минута молчания. Во всех волейбольных лигах Италии матчи следующего тура пройдут с акта памяти Хакими.

#MahjabinHakimi, member of the #Afghan women's national volleyball team who played in the youth age group was slaughtered by the #Taliban in kabul. She was beheaded.?

No one deserve to die just because they love sport.?#RIPhumanity ?? pic.twitter.com/KzkAZ3cNqR — Waseem Sajjad (The Analyst ) (@waseemsajjad345) October 21, 2021

Футболисток спасали всем миром

Еще летом нынешнего года, до того как армия США решила покинуть Афганистан, Махджабин Хакими спокойно играла за волейбольный клуб Кабула и считалась одной из сильнейших спортсменок страны. Конечно, уровень афганского волейбола не самый высокий, но он рос, и именно женская команда делала наиболее уверенные шаги вперед. Сегодня же девушки в Афганистане не могут законно (и что главное — безопасно) заниматься спортом, да и мужской спорт под ударом. Хотя поначалу талибы и обещали, что будут поддерживать физическую культуру и спорт и даже у женщин будут равные права на участие в соревнованиях, на практике все оказалось иначе. Как и другие обещания исламистов, адресованные Западу, подобные заявления оказались не чем иным, как способом легитимизации своего режима. Афганистан понимал, что ему нужно выстраивать отношения с внешним миром и для этого желательно откреститься от сравнений с самим собой периода 1990-х. Особенно на фоне очередного обострения конфликта с радикальным исламом во Франции и других странах Европы.

Но надолго терпения консервативно настроенных боевиков не хватило. Первым звоночком стали проблемы паралимпийской сборной Афганистана с поездкой в Токио. Команда не могла вылететь в Японию, и в стартах участвовали только те атлеты, которые уже находились за границей. Остальные пытались бежать из страны, поскольку не были уверены в собственной безопасности. Талибы массово угрожают девушкам, которые занимаются спортом, и международные организации стараются помочь им в эвакуации. Недавно весь мир следил за операцией по спасению женской сборной Афганистана по футболу. Бежать 32 футболисткам и 83 членам их семей помогла британская неправительственная организация Football for Peace, а также правительство и Федерация футбола Пакистана (PFF). Теперь они направятся в город Лахор, где их разместят в штаб-квартире PFF. Изначально девушки должны были лететь в Катар, но этому помешал теракт в аэропорту Кабула. Другим афганским спортсменкам помогли покинуть страну представители правительства Австралии.

#BreakingNews

Beheading in #Afganistan again#Taliban allegedly beheaded #MahjabinHakimi, a junior #women's national #volleyball player

earlier in Oct and threatened her family not to talk about it

A few days ago, pictures of her severed head & neck turned up on social media

1 pic.twitter.com/KgPs62ZJ9o — ??? ?? ??? (@_bharatkibeti_) October 20, 2021

Они сожгли свой спортивный инвентарь, чтобы спасти свои семьи

Но всех спасать не удается, к тому же те же австралийцы перед эвакуацией требовали от девушек заняться сбором различных документов, который был сильно осложнен в их положении. У некоторых юных футболисток так и не получилось улететь из-за проблем с бумагами, при этом они все это время скрывались от боевиков. Союз афганских спортсменов в эмиграции призвал европейские страны как можно быстрее помочь эвакуироваться оставшимся девушкам-атлеткам из Афганистана. Они надеются, что произошедшая трагедия при всей своей трагичности станет толчком к более решительным действиям если не по противодействию радикальному исламу, то хотя бы по спасению тех, кто в подобных реалиях жить не готов. «У нас отняли право на образование. Мы не можем безопасно ходить в университет или учиться. Без хиджаба мы не можем ходить или выходить на улицу. Мы очень обеспокоены тем, что наша жизнь в опасности», — говорят представители союза в своем обращении к мировому сообществу. Женская сборная по волейболу также обращалась к иностранным организациям с просьбой помочь им покинуть страну, но пока безуспешно.

«Наши игроки, которые жили в провинции, были вынуждены уехать, — говорила в сентябре в беседе с BBC Захра Фаязи, тренер сборной Афганистана. — Они даже сожгли свой спортивный инвентарь, чтобы спасти себя и свои семьи. Не хотели, чтобы у них оставалось что-нибудь, связанное со спортом. Они напуганы и не знают, что им делать». При этом в стране есть и много сторонников новой власти. Они находятся даже среди родственников попавших под удар спортсменок. Естественно, запрет на занятия спортом — далеко не единственная проблема с правами женщин в Афганистане. Но если отказаться от работы, учебы или привычного стиля жизни ради спасения жизни девушка еще может, то кара за занятия профессиональным спортом настигнет неминуемо. Рано или поздно факт участия в чемпионате мира или Олимпиаде все равно вскроется, и что тогда будет, остается только гадать.