Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт убийства девушки талибами

Родственники волейболистки из Афганистана Махджубин Хакими высказались об информации о том, что она была убита сторонниками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Они рассказали, что девушка умерла еще в августе. В доказательство они показали фотографию памятника на ее могиле.

«Смерть Махджубин была 6 августа, в комнате ее жениха в Кабуле. Он заявил, что она совершила самоубийство», — передает слова семьи Хакими издание Аlt News.

Сообщалось, что казнь Хакими состоялась в начале октября, а причиной ее стал массовый отъезд спортсменов из страны после захвата власти талибами.