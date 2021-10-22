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Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт убийства девушки талибами

Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт ее убийства талибами
22 октября, 18:55

Родственники волейболистки из Афганистана Махджубин Хакими высказались об информации о том, что она была убита сторонниками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Они рассказали, что девушка умерла еще в августе. В доказательство они показали фотографию памятника на ее могиле.

«Смерть Махджубин была 6 августа, в комнате ее жениха в Кабуле. Он заявил, что она совершила самоубийство», — передает слова семьи Хакими издание Аlt News.

Сообщалось, что казнь Хакими состоялась в начале октября, а причиной ее стал массовый отъезд спортсменов из страны после захвата власти талибами.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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