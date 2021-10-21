В Москве ввели локдаун: что это значит и что ждет спорт

Режим новых ограничений начнется 28 октября и продлится до 8 ноября.

Решение Собянина

В четверг, 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о режиме нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября и других решениях в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в столице. Аналогичное постановление выпустил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По сути, в столичном регионе вводится локдаун.

В среду, 20 октября, президент РФ Владимир Путин одобрил предложение сделать нерабочими днями в стране период с 30 октября по 7 ноября на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом региональные власти могут начать этот режим ранее и принять разные решения по нему с учетом ковид-ситуации. За последние сутки в стране были установлены антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от него.

Собянин среди прочих ограничений на период с 28 октября по 7 ноября утвердил следующее: запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Мэр также обозначил, что ждет столицу с 8 ноября. В планах в том числе введение обязательного использования QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Футбол — без зрителей? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

РПЛ: какие матчи попадают в локдаун

В чемпионате России в этом сезоне продолжают действовать ограничения по допуску зрителей на матчи, которые согласуются с региональными структурами Роспотребнадзора. В Москве и других городах каждый клуб утверждает процент заполняемых мест, в столице и некоторых регионах также действует правило о наличии у зрителей QR-кодов.

В период с 28 октября по 7 ноября в Москве и Подмосковье запланированы следующие матчи РПЛ:

«Спартак» — «Ростов» в 13-м туре (30 октября)

«Химки» — «Урал» в 13-м туре (31 октября)

«Динамо» — «Краснодар» в 14-м туре (6 ноября)

«Спартак» — «Локомотив» в 14-м туре (7 ноября).

Не исключено, что все они пройдут без зрителей. Подобное или другие решения еще должны быть согласованы региональными властями и Роспотребнадзором.

РПЛ: антиковид обработка. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Позиции РФС и РПЛ

Еще накануне в службе коммуникаций РФС пояснили: «Мы находимся в постоянном контакте с Роспотребнадзором и в настоящий момент ожидаем разъяснений по порядку проведения спортивных мероприятий с 30 октября по 7 ноября. Отметим, что большинство клубов, а также РФС на матчах сборной России уже используют систему допуска на стадион по QR-кодам, поэтому на футбол могут попасть только привитые и переболевшие зрители».

В то же время в РПЛ сообщили: «РПЛ организует матчи в соответствии с регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб лиги мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей премьер-лиги».

Реакция «Спартака»

«Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введенный властями Москвы. На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с «Ростовом», разрешен допуск 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

КХЛ: игра без болельщиков? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

КХЛ: какие матчи попадают в локдаун

По нашей информации, КХЛ не собирается останавливать чемпионат. Другое дело, что матчи могут пройти без зрителей.

В период с 28 октября по 7 ноября в Москве и Подмосковье запланированы следующие матчи КХЛ:

«Спартак» — «Сочи» (28 октября)

«Авангард» — «Салават Юлаев» (29 октября)

«Динамо» — СКА (29 октября)

ЦСКА — «Автомобилист» (2 ноября)

«Витязь» — ЦСКА (5 ноября)

«Куньлунь» — «Сибирь» (5 ноября)

«Динамо» — «Амур» (5 ноября)

«Спартак» — «Динамо» Мн (6 ноября)

«Витязь» — «Адмирал» (7 ноября)

«Авангард» — «Динамо» (7 ноября)

«Спартак» — «Сибирь» (7 ноября)

ЦСКА — СКА (7 ноября)

Пресс-служба КХЛ в четверг сообщила: «Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ».