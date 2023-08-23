Юлия Ефимова: где и как сейчас живет самая привлекательная пловчиха России

Чемпионка эффектно отдыхает на пляже в ярких купальниках и катается на горных лыжах.

Юлия Ефимова — одна из лучших и успешных спортсменок в российском плавании, специализация — брасс. Глянцевые издания часто включают спортсменку в списки самых сексуальных женщин страны.

С 2011 года российская пловчиха живет и тренируется в США. В 2022-м, после того как МОК отстранил наших спортсменов от международных стартов, Ефимова взяла паузу в карьере. Однако она еще надеется выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортивная карьера

Ефимова родилась в Грозном, когда девочке было два года, ее семья была вынуждена переехать в Волгодонск (Ростовская область), так как началась первая чеченская война. В местной спортивной школе Юлия начала заниматься плаванием, тренировал ее отец. При этом мама девочки хотела, чтобы ее дочь занималась танцами и акробатикой, но занятия в бассейне вытеснили остальные увлечения.

Приняв решение заниматься профессионально, в 13-летнем возрасте Юлия уехала в Таганрог. Здесь инфраструктура и тренировочная база были лучше. Ефимова занималась под руководством заслуженного тренера России Ирины Вятчаниной, именно она разглядела в девушке большой талант. Уже после того как Юлия стала звездой, в 2011-м, она перебралась в Калифорнию (США) к американскому специалисту Дэвиду Сало.

В 15 лет Ефимова произвела фурор на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, где пловчиха победила сразу на трех дистанциях — 50, 100 и 200 метров брассом.

В дальнейшем Ефимова завоевала рекордное количество медалей чемпионатов мира среди отечественных пловцов — в ее активе 17 наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Россиянка входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — их у нее 15. Юлия стала семикратной чемпионкой Европы.

Ефимова принимала участие в четырех Олимпиадах, взяв на Играх два серебра и одну бронзу. Дебютными стали ОИ в Пекине в 2008 году. В Лондоне-2012 пловчиха завоевала свою первую олимпийскую награду — бронзу на дистанции 200 метров брассом. В 2016-м в Рио-де-Жанейро Ефимова заработала две серебряные медали (100 и 200 м брассом). Игры-2020 в Токио у российской брассистки вышли не очень удачными. Болельщики обрушились на звезду с критикой, причиной спада называли в том числе чрезмерную любовь к фотосессиям в купальниках для Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Яркие противостояния Ефимовой с американкой Лилли Кинг и литовкой Рутой Мейлутите выходили за пределы плавательной дорожки. Битва Юлии и Лилли стартовала в Рио-2016 с допинговых обвинений и продолжилось на чемпионатах мира 2017-го и 2019-го. Другая многолетняя соперница и критик россиянки Мейлутите не смогла победить ее в Рио, но завоевала золото Игр ранее. Литовка в 2019-м получила дисквалификацию из-за пропуска допинг-тестов.

Сейчас Юлия Ефимова не объявляла о завершении карьеры, но не выступает на соревнованиях. Спортсменка планировала вернуться при условии, если российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в Париже.

Фото Global Look Press

Допинговые скандалы

Ефимова за свою карьеру дважды попадала в неприятности с допингом. Впервые это произошло в 2014-м. Тогда в анализе, который был сдан во внесоревновательный период (осень 2013 года), нашли следы стероидного гормона дегидроэпиандростерон. Россиянка публично признала употребление пищевой добавки, в состав которой входило запрещенное вещество. Юлия получила дисквалификацию на полтора года (с 31 октября 2013-го до 28 февраля 2015-го). Более того, ее лишили пяти медалей, завоеванных на ЧЕ в 2013 году.

В 2016-м Ефимовой грозила пожизненная дисквалификация из-за повторного допингового инцидента. В марте пловчиху временно отстранили из-за употребления мельдония. Но ВАДА признало, что мельдоний выводится из организма человека дольше, чем обозначено в инструкции. Потому обвинения в отношении всех, уличенных весной 2016-го, в том числе с Юлии, были сняты.

После доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Международная федерация водных видов спорта (FINA) не хотела допускать к Рио-2016 спортсменов, которые ранее имели проблемы с допингом. В их число как раз попала Ефимова. Пловчиха оспорила решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). За день до церемонии открытия Олимпиады с нее сняли запрет. Однако зрители на трибунах перед заплывами освистывали россиянку, а некоторые соперники (в том числе Лилли Кинг) отказывались пожимать ей руку.

Где живет сейчас

В США Ефимова переехала 12 лет назад. Девушка пока не планирует возвращаться на родину. В Калифорнии она тренируется, привычный ритм жизни менять не собирается.

В 2016 году девушка хотела приобрести недвижимость в столице России. Ради этого Ефимова даже продала автомобиль премиум-класса стоимостью в три миллиона рублей, его ей подарили за участие на Олимпиаде в Рио. «Я решила продать автомобиль BMW X4, полученный за две серебряные медали Рио-2016. Искренне благодарна за этот подарок Фонду поддержки олимпийцев России. Но сейчас у меня другие потребности. На днях я смотрела цены на недвижимость в столице — и поняла, что без продажи BMW X4 никак не обойтись. Причем желательно по коллекционной цене», — объясняла Ефимова свое решение изданию «Весь спорт».

Хватило ей суммы для покупки или нет, неизвестно. Также в 2016 году спортсменка заявляла, что хочет вернуться в Россию, так как американским специалистам запретили работать с россиянкой после допинг-скандалов. Ефимова даже рассматривала вариант тренироваться в Сочи или в Крыму. Но, по всей видимости, планы Юлии изменились, девушка продолжает жить в США. При этом ее часто можно увидеть в Москве на спортивных мероприятиях, особенно на футболе.

Фотосессии Ефимовой в купальниках

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Любимые места Юлии Ефимовой

Ефимова дважды пропустила чемпионат России, но продолжает тренировочный процесс — правда, не так активно, как раньше. Освободившееся время Юлия посвящает отдыху: летом — на пляже, зимой — на горнолыжных трассах.

Свое 30-летние пловчиха отметила на Гавайских островах. Ее любимые места для отдыха — Багамы, Калифорния и Гавайи. В России девушка предпочитает восстанавливать силы на берегах Дона в Ростовской области. Здесь она проводит время на берегу Цимлянского водохранилища близ Волгодонска.

Девушка активно ведет Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), куда выкладывает привлекательные и даже откровенные снимки с пляжа. Спортсменка выгодно подчеркивает эффектную фигуру и загар яркими купальниками. Она то позирует у пальм, то прыгает с яхты в воду.

Травмы Ефимовой на отдыхе

Ефимова любит пробовать свои силы в экстремальных видах спорта. Так, во время одной из поездок на американский курорт Сан-Валли девушка каталась с друзьями на сноуборде. В результате Юлия врезалась в дерево и разбила лицо. Она выложила в соцсетях фото, на котором закрывает салфеткой разбитый нос, на лице видны сгустки крови. «Со мной все хорошо. Просто дерево», — объяснила фото пловчиха.

Летом 2023 года Ефимова снова травмировалась: во время катания на водной таблетке спортсменка неудачно упала и травмировала шею. «Когда тебе за 30, но ты решила вспомнить молодость и покататься на таблетке», — с иронией написала Юлия в соцсетях.

Личная жизнь Юлии Ефимовой

Девушка скрывает свою личную жизнь от публики. Известно, что у нее был роман с российским пловцом Никитой Лобинцевым. На Олимпиаде-2016 в Рио спортсменка познакомилась с пятиборцем Александром Лесуном. Правда, тогда она еще состояла в отношениях с Лобинцевым. Чувства между Александром и Юлией вспыхнули через год. «Мы познакомились на Олимпиаде в Рио. Я давно следил за успехами Юли, болел за нее. Перед вылетом в Москву подошел в аэропорту, предложил сделать фото на память. А она смутилась: «Да это я должна спрашивать, можно ли с вами сфотографироваться. Вы же Олимпиаду выиграли!» Жаль, снимок где-то дома завалялся, никак не могу найти... У нее тогда парень был, пловец Никита Лобинцев, как раз рядом стоял», — вспоминал Лесун в интервью «СЭ».

С пятиборцем Ефимова рассталась в 2020 году. Юлия удалила из соцсетей все совместные фото с бывшим возлюбленным. Свободно ли ее сердце сейчас, доподлинно неизвестно.

Как сейчас выглядит

Фото Соцсети

Фото Соцсети