Ефимова живет полной жизнью в США и не собирается в Россию. На спортивной карьере можно ставить крест?

Известная спортсменка получила травму на отдыхе.

Юлия Ефимова разбила лицо. Страшная новость, в которой, правда, есть один важный нюанс — травму спортсменка получила не на тренировках или соревнованиях, а когда каталась с друзьями на сноуборде в американском курорте Сан-Валли. В целом в последнее время, если судить по соцсетям, Ефимову чаще можно встретить на пляже или горнолыжной трассе, нежели на профильных занятиях. Если в публикациях и мелькает фото бассейна, то это не тренировочный комплекс, а зона отдыха отеля. Титулованной спортсменке скоро 31 год — есть ли шансы в таком случае увидеть ее на соревнованиях?

Планы Юлии тренерам сборной и федерации плавания неизвестны

Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова на видео в соцсети держит салфетку возле носа, а на ее щеке видны сгустки крови. Разбить лицо — редкая ситуация в плавании. Собственно, к плаванию никакого отношения травма Ефимовой и не имеет — повреждение спортсменка получила во время катания на сноуборде. Переживать за одну из самых эффектных брассисток современности не стоит — судя по всему, Юлия обошлась без серьезных последствий. «Со мной все хорошо. Просто дерево», — дополнила публикацию Ефимова. Однако эта ситуация напомнила о важных вопросах. Чем вообще сейчас занимается россиянка, собирается ли она продолжать карьеру, какие у нее в целом планы на жизнь? Связаться с самой Юлией не так просто, а главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик отвечать на вопросы о Ефимовой отказался.

Долго отпирались от вопросов о ней и в федерации плавания России. «Комментировать травму Ефимовой я не буду, это не вопрос федерации, — сказал «СЭ» президент ВФП Владимир Сальников. — Какие у нее планы? Знаете, если Юлия захочет какие-то свои планы озвучить, то я думаю, что мы о них узнаем от нее же. Ждать ли ее на чемпионате России? Честно, не могу сказать. Посмотрим. До чемпионата России еще есть время. Если приедет и заявится, то мы будем рады. Будет выступать. Если нет, то нет, у нас есть и другие спортсменки в брассе». Действительно, кадрового голода в этой дисциплине у России сейчас не наблюдается. Ефимова долгое время была лидером, но сейчас она скорее уступает Евгении Чикуновой и примерно на одном уровне с Марией Темниковой и Никой Годун. Так что возвращение в спорт — это интерес самой Ефимовой.

Ефимова вернется в спорт, только если ее допустят до Игр в Париже

Настаивать на том, чтобы Ефимова вернулась в плавание, никто не будет. Хочет ли этого сама Юлия — вопрос пока открытый. Сразу после Олимпиады в Токио Ефимова сказала, что планирует выступать до Парижа-2024, поскольку не теряет надежды еще стать олимпийской чемпионкой. Слова не расходились с делом — сразу после Игр Ефимова принимала участие в Кубке мира, приезжала в Казань на чемпионат России и усердно тренировалась. Она хотела поехать на чемпионат мира по короткой воде и выглядела мотивированной, хотя и пропустила по странной причине чемпионат Европы. Но все изменили введенные в адрес российского спорта санкции. Весной на внутренних стартах она не появилась, отметив, что все зависит от дальнейшего развития событий. Выступать только внутри страны она не видит для себя смысла, а реального шанса вернуться на международную арену пока не появилось.

В апрельском интервью в прошлом году она говорила, что возьмет паузу до конца сезона — у пловцов это середина — конец июля. При этом о завершении карьеры не шло и речи, она подчеркивала, что еще не сказала своего последнего слова в спорте. Тем не менее в феврале 2023 назвать Ефимову действующей спортсменкой тяжело. Она так и не появилась ни на одном старте и о своих планах руководству сборной не сообщает. Получается, этих планов и нет? Понять Юлию можно. После шести золотых на ЧМ ехать на чемпионат России, может быть, и правда не сильно интересно. И все же точку Ефимова не ставит. Для нее, как и для многих, важнейшие старты — Париж. Как раз недавно МОК заявил о готовности рассмотреть процедуру допуска россиян на Олимпиаду.

Проживающая в Калифорнии пловчиха-инфлюенсер наверняка пройдет политический фильтр от Международного олимпийского комитета, каким бы жестким он ни был. Кроме того, она давно находится в американской зоне ответственности по тестированию на допинг. Так что шансы выступить на ОИ Юлия сохраняет, поэтому и завершать карьеру не спешит. Да и нам не следует отправлять ее на пенсию раньше времени. Но вот если до 2024 года с допуском на международные старты ничего не изменится — это точно будет финал. У Ефимовой уже нет ни времени, ни сил, ни желания больше ждать. Менять гражданство или делать другие резкие повороты в жизни в ее возрасте поздно. К тому же Юлия наверняка найдет где зарабатывать и помимо плавания — талантов у нее много.