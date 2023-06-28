«Недостойна рукопожатия». Как американка травила Юлию Ефимову на Олимпиаде в Рио
В 2014-м Международная федерация плавания (FINA) отстранила Ефимову от участия в соревнованиях из-за положительного теста на допинг. В октябре 2013 года россиянка сдала положительную пробу во внесоревновательный период. У пловчихи обнаружили анаболические стероиды — спортсменка говорила, что приняла их по ошибке.
Мировая рекордсменка отбыла 16-месячную дисквалификацию в феврале 2015-го, после чего возобновила карьеру. Но неприятная история напомнила о себе через полтора года — россиянку не хотели пускать на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. К счастью, в день старта Олимпиады Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял это наказание и разрешил Ефимовой выступить на соревнованиях.
Ситуация с допуском вызвала возмущение со стороны ряда спортсменов. Среди них оказались американцы Майкл Фелпс и главная соперница россиянки — брассистка Лилли Кинг. 19-летняя пловчиха поехала на первые международные старты и не считалась ни с кем.
Допинг, гнев и извинения
После полуфинального заплыва Игр-2016 на дистанции 100 метров Ефимова подняла палец вверх, намекая на первое место. Поведение многократной чемпионки мира вызвало гнев со стороны Кинг.
«Ты поднимаешь палец вверх, изображаешь номер один, а тебя ловили на допинге. Мне это все не нравится», — сказала Кинг Inside the Games.
На пресс-конференции американская пловчиха заявила, что ранее попадавшиеся на допинге спортсмены, по ее мнению, не должны участвовать в Олимпиадах.
«Люди, которых ловили на допинге, не должны участвовать, но, к сожалению, мы видим это. Это вещи, которые должны быть выбиты на камне», — сказала американская пловчиха.
В ответ Ефимова назвала войной противостояние с Кинг на Олимпиаде в Рио.
«Это было словно кошмар, — цитирует Ефимову USA Today. — Я люблю состязания. Но это больше напоминало войну. Это было ужасно».
В финале Ефимова заняла второе место. Кинг стала первой, финишировав с олимпийским рекордом (1.04,93), бронза досталась ее соотечественнице — Кэтрин Майли. После заплыва чемпионка Игр-2016 не поздравила россиянку с медалью, отказавшись пожимать ей руку на подиуме. Разгорелся скандал. И позже Кинг извинилась перед Ефимовой.
«Если Юлия действительно хотела, чтобы я ее поздравила, то я извиняюсь, — приводит слова Кинг Reuters. — Она провела заплыв просто невероятно. Я всегда с нетерпением жду возможностей соревноваться с ней, но в тот момент я хотела разделить радость с Кэтрин».
Сложные отношения
На ЧМ-2017 в венгерском Будапеште Кинг выиграла золото на дистанции 100 метров брассом, а Ефимова забрала бронзу. Позже американка напомнила о напряженных отношениях с россиянкой, но отметила желание соревноваться с ней.
«Когда плывешь с Ефимовой, всегда ожидаешь серьезного соперничества, — приводит слова Кинг «БИЗНЕС Online». — Рада возможности соревноваться с ней. Очевидно, что сегодня я повела себя с Ефимовой лучше, чем в прошлом. Мы соперники, мы друг другу не нравимся, между нами есть напряжение. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда имеет дело с той, кто хочет побить этот рекорд».
Ефимова признавалась, что относилась с иронией к истории конфликта с Кинг. По словам пловчихи, ее мотивировало соперничество с американкой.
«В финале, возможно, помешало то, что из нашего с Кинг соперничества раздули целую историю, — цитирует Ефимову «Российская газета». — Но я больше относилась к этому с иронией. Вся эта ситуация меня больше подстегивала — думаю, как и американок. Очень хотелось победить. Может, это и помешало. Кинг удивила. Хорошее время, хорошие нервы. Обидно, досадно, что у меня не получилось. Но это спорт. Не могу сказать, что сильно расстроена. Будем работать дальше. Впереди еще две дистанции — 200 и 50 м, эстафеты. Кинг на меня боится смотреть. Перед стартом мы не общались. Она делает вид, что меня не замечает. Но после финиша отношения более теплые».
На ЧМ-2019 в Южной Корее Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом. Золото выиграла Кинг. После заплыва спортсменки неожиданно поздравили друг друга с медалями и немного пообщались. Пловчихи обменялись рукопожатиями.
«Что было, то было, — говорила Ефимова в интервью «Российской газете». — Многие тренеры и ребята из команды подходили, говорили, что Лилли на самом деле хорошая девочка. То, что она говорила обо мне тогда, она сказала на эмоциях, не разобравшись в ситуации. Тогда вообще была оппозиция против меня. Сейчас у нас совершенно другие отношения. Накал страстей на дорожке остается, но он уже намного меньше в жизни».
На последней летней Олимпиаде-2020 в Токио между Кинг и Ефимовой не было прямых словесных перепалок. Россиянка не завоевала ни одной медали, а американка взяла два серебра и бронзу. С годами конфликт практически сошел на нет. Тем не менее Кинг выступила с критикой в адрес сборной с «ребрендингом флага», намекая на Россию.
«Уверена, что на этой неделе здесь, на соревнованиях, было достаточно людей из определенных стран, которых, вероятно, здесь быть не должно, — говорила Кинг. — Я не соревновалась с кем-либо из страны, которую следовало отстранить и которая вместо этого отделались легким испугом и «ребрендингом» их национального флага. Так что лично на меня это не так сильно повлияло. Но повлияло на Райана Мерфи. Хочет он это комментировать или нет, мне все равно. Но я знаю, что это испортило его опыт, и мне действительно жаль».
На Играх-2020 Мерфи проиграл золото россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине. В связи с антидопинговыми санкциями российская команда выступала на Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна.