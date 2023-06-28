«Недостойна рукопожатия». Как американка травила Юлию Ефимову на Олимпиаде в Рио

Вспоминаем противостояние Лилли Кинг со звездной россиянкой на Играх-2016.

В 2014-м Международная федерация плавания (FINA) отстранила Ефимову от участия в соревнованиях из-за положительного теста на допинг. В октябре 2013 года россиянка сдала положительную пробу во внесоревновательный период. У пловчихи обнаружили анаболические стероиды — спортсменка говорила, что приняла их по ошибке.

Мировая рекордсменка отбыла 16-месячную дисквалификацию в феврале 2015-го, после чего возобновила карьеру. Но неприятная история напомнила о себе через полтора года — россиянку не хотели пускать на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. К счастью, в день старта Олимпиады Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял это наказание и разрешил Ефимовой выступить на соревнованиях.

Ситуация с допуском вызвала возмущение со стороны ряда спортсменов. Среди них оказались американцы Майкл Фелпс и главная соперница россиянки — брассистка Лилли Кинг. 19-летняя пловчиха поехала на первые международные старты и не считалась ни с кем.

Лилли Кинг. Фото Global Look Press

Допинг, гнев и извинения

После полуфинального заплыва Игр-2016 на дистанции 100 метров Ефимова подняла палец вверх, намекая на первое место. Поведение многократной чемпионки мира вызвало гнев со стороны Кинг.

«Ты поднимаешь палец вверх, изображаешь номер один, а тебя ловили на допинге. Мне это все не нравится», — сказала Кинг Inside the Games.

На пресс-конференции американская пловчиха заявила, что ранее попадавшиеся на допинге спортсмены, по ее мнению, не должны участвовать в Олимпиадах.

«Люди, которых ловили на допинге, не должны участвовать, но, к сожалению, мы видим это. Это вещи, которые должны быть выбиты на камне», — сказала американская пловчиха.

В ответ Ефимова назвала войной противостояние с Кинг на Олимпиаде в Рио.

«Это было словно кошмар, — цитирует Ефимову USA Today. — Я люблю состязания. Но это больше напоминало войну. Это было ужасно».

В финале Ефимова заняла второе место. Кинг стала первой, финишировав с олимпийским рекордом (1.04,93), бронза досталась ее соотечественнице — Кэтрин Майли. После заплыва чемпионка Игр-2016 не поздравила россиянку с медалью, отказавшись пожимать ей руку на подиуме. Разгорелся скандал. И позже Кинг извинилась перед Ефимовой.

«Если Юлия действительно хотела, чтобы я ее поздравила, то я извиняюсь, — приводит слова Кинг Reuters. — Она провела заплыв просто невероятно. Я всегда с нетерпением жду возможностей соревноваться с ней, но в тот момент я хотела разделить радость с Кэтрин».

Юлия Ефимова, Лилли Кинг и Кэтрин Майли. Фото Global Look Press

Сложные отношения

На ЧМ-2017 в венгерском Будапеште Кинг выиграла золото на дистанции 100 метров брассом, а Ефимова забрала бронзу. Позже американка напомнила о напряженных отношениях с россиянкой, но отметила желание соревноваться с ней.

«Когда плывешь с Ефимовой, всегда ожидаешь серьезного соперничества, — приводит слова Кинг «БИЗНЕС Online». — Рада возможности соревноваться с ней. Очевидно, что сегодня я повела себя с Ефимовой лучше, чем в прошлом. Мы соперники, мы друг другу не нравимся, между нами есть напряжение. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда имеет дело с той, кто хочет побить этот рекорд».

Ефимова признавалась, что относилась с иронией к истории конфликта с Кинг. По словам пловчихи, ее мотивировало соперничество с американкой.

«В финале, возможно, помешало то, что из нашего с Кинг соперничества раздули целую историю, — цитирует Ефимову «Российская газета». — Но я больше относилась к этому с иронией. Вся эта ситуация меня больше подстегивала — думаю, как и американок. Очень хотелось победить. Может, это и помешало. Кинг удивила. Хорошее время, хорошие нервы. Обидно, досадно, что у меня не получилось. Но это спорт. Не могу сказать, что сильно расстроена. Будем работать дальше. Впереди еще две дистанции — 200 и 50 м, эстафеты. Кинг на меня боится смотреть. Перед стартом мы не общались. Она делает вид, что меня не замечает. Но после финиша отношения более теплые».

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

На ЧМ-2019 в Южной Корее Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом. Золото выиграла Кинг. После заплыва спортсменки неожиданно поздравили друг друга с медалями и немного пообщались. Пловчихи обменялись рукопожатиями.

«Что было, то было, — говорила Ефимова в интервью «Российской газете». — Многие тренеры и ребята из команды подходили, говорили, что Лилли на самом деле хорошая девочка. То, что она говорила обо мне тогда, она сказала на эмоциях, не разобравшись в ситуации. Тогда вообще была оппозиция против меня. Сейчас у нас совершенно другие отношения. Накал страстей на дорожке остается, но он уже намного меньше в жизни».

На последней летней Олимпиаде-2020 в Токио между Кинг и Ефимовой не было прямых словесных перепалок. Россиянка не завоевала ни одной медали, а американка взяла два серебра и бронзу. С годами конфликт практически сошел на нет. Тем не менее Кинг выступила с критикой в адрес сборной с «ребрендингом флага», намекая на Россию.

«Уверена, что на этой неделе здесь, на соревнованиях, было достаточно людей из определенных стран, которых, вероятно, здесь быть не должно, — говорила Кинг. — Я не соревновалась с кем-либо из страны, которую следовало отстранить и которая вместо этого отделались легким испугом и «ребрендингом» их национального флага. Так что лично на меня это не так сильно повлияло. Но повлияло на Райана Мерфи. Хочет он это комментировать или нет, мне все равно. Но я знаю, что это испортило его опыт, и мне действительно жаль».

На Играх-2020 Мерфи проиграл золото россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине. В связи с антидопинговыми санкциями российская команда выступала на Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна.