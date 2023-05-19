«Меня оттащили в кусты, подумали — мертвый...» Удивительные подвиги великого советского пловца

Шаваршу Карапетяну сегодня исполняется 70 лет.

Спортсменом он был выдающимся.17-кратный чемпион мира по скоростному подводному плаванию, 13-кратный чемпион Европы, установил 11 мировых рекордов. Но в историю Шаварш Карапетян вошел как человек, совершивший подвиг. Не в бассейне — в реальной жизни.

В сентябре 1976-го при подготовке к очередным соревнованиям 23-летний Карапетян отправился на пробежку вдоль Ереванского озера. Увидел, что троллейбус, ехавший через дамбу, рухнул в воду. 92 пассажира сразу оказались на дне.

Шаварш, не раздумывая, бросился в озеро. На глубине десять метров при нулевой видимости разбил заднее стекло и вытащил 46 человек, из которые многие уже были без сознания. В итоге 20 удалось спасти. А Шаварш потом полтора месяца провалялся на больничной койке. С порезами по всему телу, пневмонией и заражением крови. Выкарабкался чудом.

Но если о случае с троллейбусом теперь уже написаны сотни статей, то о других героических поступках Карапетяна знают немногие. Подробности он приоткрыл в «Разговоре по пятницам».

— Истории вас преследуют. Началось все в 1974 году с пазика, который удержали на краю ущелья.

— Машины были не сегодняшние — когда заехал да починил. Надо было ждать запчасти. У шофера сломались аккумулятор и ручной тормоз. Пазик не глушил, оставил у бордюра, ушел в диспетчерскую. У автобуса приподнялась задница, и покатился. Мы сидели внутри.

— Любой мог остановить?

— Сзади у водителя стенка, а бок открытый. Так он и там решетки приварил, чтобы не допекали разговорами. Я поднырнул, ногами уперся в руль и отжал тормоз. Поставил первую скорость. Тут появился водитель: «Ой, ой... Спасибо...» Сели да поехали. В том автобусе был деревенский учитель физкультуры. Написал в местную газету. После несчастья с троллейбусом московские журналисты и прежний случай откопали.

— В 1985-м в Ереване горел спортивно-концертный комплекс. Вы-то как там очутились?

— Работал рядом.

— На заводе?

— Нет, с завода уже ушел. Организовал для детей компьютерный класс. Абовянский завод «Сириус» как раз выпустил новое поколение ЭВМ. Утром прихожу на работу, слышу: «СКК горит!» И я помчался туда.

из личного архива

— Из-за чего произошел пожар?

— Истинную причину узнал недавно. Пообщался с человеком, который в СКК отвечал за электросистемы, а сейчас живет в Америке. Он рассказал: «Когда монтировали люстры, я предупредил, что кабель не соответствует мощности. Меня не послушали. Короткое замыкание, лопается плафон, спираль от лампы падает на велюр. И полыхнуло».

— Везде пишут про взрыв.

— Нет-нет, его не было. Когда упали люстры, раздался жуткий грохот. Это и приняли за взрыв. Слава богу, никто не погиб. Да и вообще обошлось без жертв. А я с пожарными попал в больницу, отравившись ядовитым газом.

— Давайте по порядку. Вот вы прибежали. И что увидели?

— Пожарных еще было мало. Я заметил, что СКК горит по окружности, а до середины огонь не добрался. И мы с молодым пожарным двинули туда. Маленькие шланги не дотягивались. Большой был один, вода по нему поступала из реки. Он тяжелый, напор очень сильный — вдвоем еле удерживали. Парень сзади обхватил, а я управлял. Минут двадцать поливали потолок, чтобы огонь на крышу не перекинулся. Затем с другими пожарными по боковой лестнице начали подниматься наверх. Оттуда повалил дым. Дальше ничего не помню.

— Вам хоть успели какое-нибудь снаряжение выдать? Или противогаз?

— Нет. Я был в своем лучшем костюме, белой рубашке и галстуке. Меня же в тот день ждали в ЦК. В кармане, обернутые в целлофановый пакетик, лежали паспорт, права, партбилет.

— Сгорели?

— Нет, подмокли чуть-чуть. Пожарные своих вынесли из огня, сразу отправили в ближайшую больницу №1. А меня оттащили в кусты, подумали — мертвый. Там и нашел мужик. Пощупал пульс и на своих «Жигулях» повез в больницу № 2, расположенную на окраине. Потом мне объяснил: «В первой было столько народу, что неизвестно, когда бы до тебя очередь дошла. А во второй — никого, точно будешь под контролем».

— Сколько лечились?

— Месяц. Ожогов не было. Главная проблема заключалась в том, как очистить легкие. В больнице делали уколы, давали чем-то дышать — бесполезно. А дома я выпил горячего молока и пошел в бассейн. Поплавал — и из легких начали вылетать куски сажи, которые приклеились к альвеолам. Так что спасли меня молоко и плавание.

Открытка с благодарностью от Фаины Раневской. из личного архива

— Говорят, Господь не по силам креста не дает. Будто про вас сказано.

— Ай бросьте, у многих так. Просто когда что-то случается, я не прохожу мимо. Стараюсь помочь. Вот и все.

— Вы и сегодня готовы к неожиданностям? Был четвертый эпизод, о котором мы не знаем?

— И четвертый, и пятый. Много! Вспоминать не стану. Скажут — приукрашивает, так не бывает.

— Если правда — почему бы не рассказать?

— Ну, хорошо. Впервые спас человека еще второразрядником. В Ереване, мне было лет 16. В открытом бассейне загорал на десятиметровой вышке. Вдруг увидел, что вниз лицом плавает мужчина, ни руки, ни ноги не работают. И я прыгнул.

— Опыт такой был?

— Конечно. Волновался по другому поводу — как бы людям на голову не попасть. Но всё рассчитал. Вытащил мужчину, тут врач прибежал — откачали... Или звонит в дверь соседка. Что-то пробормотала — и в обморок. Я рванул к ней в квартиру. Дверь нараспашку, в коридоре муж лежит. Тоже без чувств. А у их пятилетнего сына приступ эпилепсии, запал язык. С помощью деревянной ложки открыл малышу ротик, он начал дышать. Мать шлепнул два раза по щекам — очнулась. Отца пришлось окатить из ведра холодной водой.

— Они пьяные были?

— Нет, в состоянии шока. У них так младший сын-эпилептик погиб. Вот и перепугались. Хотя мужчина в подобной ситуации не имеет права на слабость. Могли и второго ребенка потерять.

— В последнее время никого не спасали?

— Спас — громко сказано. Элементарная вещь. С неба сыплет снег вперемешку с дождем. Во дворе лежит алкаш. Поднял его, прислонил у подъезда под козырек, а на голову полиэтиленовый пакет нахлобучил. Чтобы не вымок. Мимо шагает милиционер: «Ты что, пакетом человека душишь?» Когда сообразил, в чем дело, долго смеялся...

«Спорт-Экспресс» поздравляет Шаварша Владимировича Карапетяна с юбилеем! Крепкого здоровья вам и долгих лет!