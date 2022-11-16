О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса

Удивительная история Шаварша Карапетяна.

Кирилл Зангалис — спортивный журналист, эксперт по баскетболу и шахматам, сейчас является менеджером Сергея Карякина и пиар-директором Федерации шахмат России. С разрешения автора «СЭ» публикует главы из его книги «Незвездные встречи со звездными людьми». В новом материале — история советского пловца Шаварша Карапетяна, который спас пассажиров из затонувшего троллейбуса.

16 сентября 1976 года Шаварш Карапетян с братом и другом совершали утреннюю пробежку. Случайно они оказались на месте падения троллейбуса в Ереванское водохранилище. Карапетян принялся спасать людей из воды. Он передавал брату тонущих людей, а брат — на лодку, из лодки — в машину.

Шаварш Карапетян. из архива Шаварша Карапетяна

На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и вытащил 46 пассажиров из 92. 20 из них удалось вернуть к жизни. Пассажиров без сознания доставляли в больницу. В один из заходов на глубину Шаварш понял, что вытащил не человека, а подушку от сиденья троллейбуса. По его словам, эта подушка часто снилась ему по ночам, так как он мог спасти еще одну жизнь.

Тело Карапетяна было изрезано осколками разбитого окна. После спасательных работ Карапетян тяжело заболел пневмонией, которая осложнилась сепсисом. Температура долго держалась на уровне 40 °C, и в больнице он провел 45 дней. После воспаления в легких образовались спайки, и каждый глубокий вдох спортсмену давался с трудом...

«Мог пробежать за 10 дней 300 километров»

Многократный чемпион планеты, обладатель мировых рекордов по подводному плаванию, да просто герой нашего времени, какой он? В 2012-м я достал мобильный номер Карапетяна...

— Шаварш Владимирович, здравствуйте. Вас беспокоят из газеты «Советский спорт». Я бы хотел с вами встретиться и поговорить, сделать интервью, да и просто пообщаться.

— Знаете, я так устал от этих бесед, — с какой-то грустинкой сказал Шаварш. — Но не могу вам отказать. Приезжайте в кафе на юго-запад Москвы, я тут недалеко живу.

Если честно, я не хотел делать никакого интервью. Мне просто было очень интересно, из какого теста сделан человек, который рисковал своим здоровьем и жизнью ради спасения других людей. Написано и показано о его подвиге было немало, но услышать все из первых уст — это бесценно.

Передо мной стоял пожилой грузный мужчина, никак не похожий на рекордсмена по подводному плаванию, который смотрел на меня еще пару часов назад с рабочего монитора с шикарным торсом и крепкой мускулатурой. Годы все-таки берут свое, и профессиональный спорт — уже история.

— Уже не тренируетесь, как в былые годы?

— Знаешь, а ведь как мы работали, современным спортсменам даже не снится, — вздыхает Карапетян. — Я мог за 10 дней пробежать 300 километров, а за спиной рюкзак с весом в 25 килограмм. Как только себя ни истязали, и ночью даже плавали, чтобы тело тренировать, когда мозг не работает. Мы были одержимы. И знаете, этого сейчас не хватает нынешней молодежи — отдавать себя до конца. В любом деле. Если ты что-то будешь делать не на пределе — успеха не видать, ни в чем. Я так и шел от одного мирового рекорда к другому. Не за деньги, не за славу, а просто потому, что выбрал этот путь. А раз уж выбрал, нужно его было достойно пройти. А сейчас, с возрастом, конечно, так работать над собой уже не могу. Да и здоровье не позволяет.

Шаварш Карапетян. из архива Шаварша Карапетяна

...Закрыв глаза, я увидел себя на месте Шаварша возле ереванского озера. Попытался представить своих близких или друзей. Скажите честно, кто был бы способен броситься в омут ради незнакомых людей? Кто мог бы не думать о последствиях, раз за разом ныряя в холодную воду?

«Я хотел ответить каждому»

Мало кто знал, что вода в том озере была пропитана химическими отходами и Шаварш мог не только утонуть, но и умереть потом от воспаления легких и заражения. 45 дней он провалялся в больнице, еле выходили. Чудо, что не погиб.

— Мне все время пишут письма люди, — закрывает глаза герой. — А мне неудобно за такое внимание, по природе-то я скромный. Знаете, сколько я писем этих перечитал? Не поверите, около 75 тысяч.

Представляете, как людей тронула история, которая стала известна на весь Союз. Но страна о ней узнала только через много лет. Это сейчас время интернета, а тогда, в 1976-м, дело сразу замяли. Не хотели огласки, а сам я никому ничего не говорил. Но знаю, что те люди, кого удалось спасти, помнят обо мне и сейчас, что для меня — главная награда. Слышал от ваших коллег, что кто-то даже сына Шаваршем назвал.

Только в 1982 году «Комсомолка», а потом и «Литературная газета» поведали о трагедии у ереванского озера. И тогда Шаварша и закидали десятком тысяч писем. Говорят, что даже Фаина Раневская прислала ему открытку...

— Я хотел ответить каждому, — вздыхает Карапетян. — Но, честно, всем точно не сумел написать, но даю слово, что прочитал абсолютно все послания.

Шаварш Карапетян. из архива Шаварша Карапетяна

Шаварш рассказывал еще много историй. Как тушил пожар в центре Еревана, как схватил руль неуправляемого автобуса и спас 30 человек, как сбегал от бандитов, которые гнались за ним на машине в Польше, пытаясь отобрать «Мерседес», купленный в Германии. Поведал, как самолет, на котором летели беженцы из Еревана в Москву, едва не разбился... Не жизнь — а сплошное приключение.

— Мне не хочется все это вспоминать, если честно, — грустно улыбается Шаварш. — Никто не поверит. Скажет, что у человека фантазия богатая, что цену себе набивает. Я же просто желаю скромно, спокойно и достойно жить. У меня маленькая мастерская по пошиву обуви, хорошая семья, верные друзья. Москва стала мне домом, отсюда не хочу никуда не уезжать.

Я долго смотрел на этого человека и не мог понять — откуда же в нем, простом мужике, который сейчас провожает меня до метро, а на улице его никто не узнает, столько сил и мужества? Откуда такой стержень и такая внутренняя скромность? И тогда я пообещал, что если у меня родится сын и когда он подрастет, начнет изучать мир и анализировать, то одним из первых людей, с кем я его захочу познакомить, будет Шаварш Карапетян.