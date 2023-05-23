Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 08:00

10 российских спортсменок, которые могли бы стать моделями

Анастасия Серебренникова
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юлия Ефимова, Дарья Клишина, Яна Кудрявцева
Юлия Ефимова, Дарья Клишина, Яна Кудрявцева.
Фото Соцсети

Нередко популярность спортсменок (да и некоторых спортсменов) — результат сочетания их профессиональных достижений и внешности. Недавно мы рассказывали о 10 спортсменках со всего мира, чьей внешности могут позавидовать и модели. Считается, что русские девушки — самые красивые в мире. Доказываем это в статье о десяти российских красавицах спортсменках.

Маргарита Мамун

Вид спорта: художественная гимнастика.

Маргарита — олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира и Европы. При этом девушке удается уделять время не только спорту, но и уходу за собой.

Маргарита Мамун
Фото Global Look Press

В социальных сетях Маргарита публикует снимки с профессиональных фотосессий. Вероятно, моделям повезло, что девушка в свое время выбрала спорт, а не подиум.

Юлия Ефимова

Вид спорта: плавание.

Список достижений Юлии почти безграничен: спортсменка стала трехкратной призеркой Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы по плаванию.

Юлия Ефимова
Фото Соцсети

Несмотря на постоянные тренировки, Юлия много путешествует, о чем рассказывает своим поклонникам в социальных сетях. Снимки из многочисленных поездок девушки вполне могли бы появиться на страницах модного журнала.

Дэвид и&nbsp;Виктория Бекхэмы. 5 самых крепких пар в мире спорта, которые доказывают, что любовь существует

Анастасия Янькова

Вид спорта: тайский бокс.

Анастасия может похвастаться как титулом чемпионки России по тайскому боксу, так и выдающейся внешностью. Девушка может не только тренироваться и выступать наравне с мужчинами, но и выглядеть прекрасно и женственно в вечерних платьях и на каблуках.

Анастасия Янькова
Фото Соцсети

Александра Солдатова

Вид спорта: художественная гимнастика.

В 2020 году Александра официально завершила карьеру, после чего вполне могла бы стать моделью. Эту звезду художественной гимнастики фанаты считают одной из самых красивых девушек в этом виде спорта.

Александра Солдатова
Фото Соцсети

Месяц назад чемпионка родила сына и сейчас познает все радости материнства.

Софья Федорова

Вид спорта: сноуборд.

В последние годы модельные агентства начали ценить необычную красоту. Интересная и яркая внешность Софьи позволила бы ей с легкостью стать моделью по завершении спортивной карьеры.

Софья Федорова
Фото Соцсети

Однако сейчас красавица готовится к новому сезону и останавливаться не собирается.

Как полюбить себя. Как мы понимаем, что человек красивый? Разбираем мнения ученых

Анастасия Брызгалова

Вид спорта: керлинг.

Анастасия — чемпионка мира среди смешанных пар и выступает вместе со своим супругом Александром Крушельницким. Многие фанаты керлинга признавались, что начали увлекаться этим видом спорта, посмотрев на прекрасную россиянку.

Анастасия Брызгалова
Фото Global Look Press

Девушка была признана одной из самых красивых спортсменок Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Ангелина Гончаренко

Вид спорта: хоккей.

Природа дала Ангелине такую внешность, что девушке вполне можно было становиться моделью, однако она предпочла хоккей. Без спорта Ангелина свою жизнь не представляет: спустя восемь месяцев после рождения ребенка хоккеистка вернулась в профессиональный спорт и продолжает карьеру.

Ангелина Гончаренко
Фото Соцсети

Вера Бирюкова

Вид спорта: художественная гимнастика.

Вера — чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года и заслуженный мастер спорта. Сейчас девушка ведет блог, тренирует подрастающее поколение гимнасток и продвигает собственный бренд одежды.

Вера Бирюкова
Фото Соцсети

Дарья Клишина

Вид спорта: легкая атлетика.

Дарья — одна из самых известных легкоатлеток в мире. Ее стиль и грация на атлетической дорожке привлекают внимание зрителей. Если бы не спорт, в модельном бизнесе Дарья наверняка могла бы достичь невероятных успехов.

Дарья Клишина
Фото Соцсети

Яна Кудрявцева

Вид спорта: художественная гимнастика.

Прозвище Яны в спортивном мире — Ангел с железными крыльями, и это действительно так. Хрупкая девушка имеет стальной характер, который привел ее к многочисленным победам.

Яна Кудрявцева
Фото Соцсети

В социальных сетях спортсменка делится фото, которые демонстрируют ее прекрасную спортивную форму и действительно ангельскую внешность.

Яна Кудрявцева и&nbsp;Дмитрий Кугрышев. Яна Кудрявцева: «С Димой Кугрышевым меня познакомил Радулов»

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
5
0
Читайте также
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сколько стоит одеваться как Дэвид Бекхэм?
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости