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20 марта, 20:00

Как Дарья Клишина похудела после вторых родов? Впечатляющие фото российской спортсменки

Отдел фото «СЭ»
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Фото Соцсети
Мама двоих сыновей хвастается отличной формой.

В июне прошлого года у Дарьи Клишиной родился сын, который стал вторым для спортсменки. Роды прошли в Майами, где она проживает уже девять лет. Имя мальчика и личность отца она также держит в секрете. После рождения ребенка легкоатлетка призналась, что стала мамой уже во второй раз, и даже вскоре поделилась фотографией с обоими сыновьями.

Первенец россиянки появился на свет в 2018 году, но об этом знали только самые близкие люди. Слухи об этом ходили, но сама прыгунья их никак не комментировала, однако позже все же решила приоткрыть завесу тайны. «Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребенка. Все сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец. Но декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор, ведь впереди был сложнейший олимпийский сезон. И я начала прыгать уже через восемь месяцев после родов», — рассказала Клишина журналу «Легкая атлетика».

Российская легкоатлетка Дарья Клишина

Как призналась прыгунья, сразу после родов она не спешила выйти из декретного отпуска, поскольку ей было сложно найти стимул и мотивацию для возобновления активных тренировок. Она продолжала развивать спортивные бренды и заниматься несколькими личными проектами.

Российская легкоатлетка Дарья Клишина

Как рассказала Дарья, в первые три месяца после вторых родов она вообще не давала себе никакой физической нагрузки и позволила организму самостоятельно восстаналиваться. Уже после начала постепенно добавлять легкую активность вроде растяжки.

Физическая нагрузка индивидуальна так же, как и подбор питания. В первый период жизни ребенка мама затрачивает колоссальную энергию на заботу о нем. Поэтому не всегда походы в спортзал или даже домашняя йога могут быть реализованы без стресса.

Здесь важно распределить нагрузку. Если вы гуляете с ребенком на свежем воздухе по 8-10 тысяч шагов — для первых трех месяцев этого будет вполне достаточно. Впоследствии может пригодиться укрепление мышц спины и ног. Вес ребенка, находящегося часто на руках, дает значительную дополнительную нагрузку на поясницу матери.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

В целом Дарья предпочитает здоровую пищу и следит за тем, чтобы питаться правильно и не переедать. По мнению спортсменки, питание — самое главное в похудении. Даже если исключить только сладкое и хлеб, это поможет быстрее избавиться от послеродового веса и вернуться в форму.

Снижение калорийности рациона действительно дает быстрый результат, правда, недолгий. А вот если мы переходим к здоровому питанию, исключаем простые сахара, мучные сладкие продукты, употребляем норму микроэлементов и вообще всех нутриентов — организм восстанавливает свой нормальный вес, качество кожи.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Благодаря такому подходу девушке не составило особого труда скинуть лишние килограммы и быстро вернуть былую форму. Она смогла без проблем восстановиться после родов и снова приступить к тренировкам.

Российская легкоатлетка Дарья Клишина

Совсем недавно она сменила солнечный Майами на зиму и провела отпуск в Швейцарии, где с удовольствием покаталась по снежным склонам на сноуборде.

Российская прыгунья и мама двоих детей вновь радует своих подписчиков яркими фотографиями и хвастается идеальной фигурой.

Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российская легкоатлетка Дарья Клишина

Источник фото: соцсети

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Дарья Клишина
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