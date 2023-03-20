Как Дарья Клишина похудела после вторых родов? Впечатляющие фото российской спортсменки

Мама двоих сыновей хвастается отличной формой.

В июне прошлого года у Дарьи Клишиной родился сын, который стал вторым для спортсменки. Роды прошли в Майами, где она проживает уже девять лет. Имя мальчика и личность отца она также держит в секрете. После рождения ребенка легкоатлетка призналась, что стала мамой уже во второй раз, и даже вскоре поделилась фотографией с обоими сыновьями.

Первенец россиянки появился на свет в 2018 году, но об этом знали только самые близкие люди. Слухи об этом ходили, но сама прыгунья их никак не комментировала, однако позже все же решила приоткрыть завесу тайны. «Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребенка. Все сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец. Но декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор, ведь впереди был сложнейший олимпийский сезон. И я начала прыгать уже через восемь месяцев после родов», — рассказала Клишина журналу «Легкая атлетика».

Как призналась прыгунья, сразу после родов она не спешила выйти из декретного отпуска, поскольку ей было сложно найти стимул и мотивацию для возобновления активных тренировок. Она продолжала развивать спортивные бренды и заниматься несколькими личными проектами.

Как рассказала Дарья, в первые три месяца после вторых родов она вообще не давала себе никакой физической нагрузки и позволила организму самостоятельно восстаналиваться. Уже после начала постепенно добавлять легкую активность вроде растяжки.

В целом Дарья предпочитает здоровую пищу и следит за тем, чтобы питаться правильно и не переедать. По мнению спортсменки, питание — самое главное в похудении. Даже если исключить только сладкое и хлеб, это поможет быстрее избавиться от послеродового веса и вернуться в форму.

Благодаря такому подходу девушке не составило особого труда скинуть лишние килограммы и быстро вернуть былую форму. Она смогла без проблем восстановиться после родов и снова приступить к тренировкам.

Совсем недавно она сменила солнечный Майами на зиму и провела отпуск в Швейцарии, где с удовольствием покаталась по снежным склонам на сноуборде.

Российская прыгунья и мама двоих детей вновь радует своих подписчиков яркими фотографиями и хвастается идеальной фигурой.

Источник фото: соцсети