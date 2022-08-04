«Для меня наш спорт — женский. И точка». Синхронистка Субботина — о мужчинах в своем виде и победах, которые мешают

Интервью с солисткой сборной страны.

Если на Олимпиаде мы привыкли видеть группу синхронисток в бассейне или хотя бы дуэт, то на уровне ЧМ и ЧЕ есть категория «соло» — где спортсменки выступают самостоятельно. Олимпийской эта дисциплина была на заре развития этого вида спорта, по сути, с соло история синхронного плавания и началась. Но в 1996 году его из программы Игр в Атланте исключили и возвращать, судя по всему, пока не собираются. Тем не менее дисциплина остается важной, а роль солистки в сборной страны — особенной. На ней особая нагрузка: помимо выступления в дуэте и группе (обычно солистка в них тоже участвует) ей предстоит еще и личный старт.

Как правило, в соло идет самая опытная и титулованная спортсменка команды. Долгие годы в России эта дисциплина была вотчиной Светланы Ромашиной, но после того, как семикратная олимпийская чемпионка завершила карьеру, лидерство забрала молодая Варвара Субботина. Ей не впервой подменять Ромашину, и на ее счету уже есть ряд наград мирового уровня. О планах на будущее, отношении к изменениям в мировом синхронном (или уже артистическом?) плавании и хобби Субботина рассказала в интервью «СЭ».

Варвара Субботина. Фото Global Look Press

Сейчас остается только верить и надеяться, что мы попадем на Олимпиаду

— Какое впечатление у вас оставили казанские соревнования «Игры дружбы»?

— Настроение отличное, впечатления прекрасные. Все здорово.

— Удалось ощутить международную конкуренцию?

— Честно скажу, нет. Но хоть какие-то страны приехали, хоть что-то. Наверное, уже это неплохо.

— В каком случае можно будет рассчитывать на настоящую конкуренцию? Если приедет Китай?

— Настоящая конкуренция будет тогда, когда нас допустят на чемпионаты мира или Европы. Все остальное — сомнительная замена...

— Прыгуны в воду говорили, что им достаточно сборной Китая и уже можно рассчитывать на хороший спарринг. В синхронном плавании ведь Китай также главный соперник, разве нет?

— С китаянками было бы интересно, здорово. Но что же, спасибо тем, кто приехал. Китаянки не захотели.

— Настрой пока вижу не самый боевой. Тяжело сохранять мотивацию?

— Непросто, но помогают тренеры, старшая подруга Светлана Колесниченко. Они нас поддерживают.

— В то же время Колесниченко, наверное, еще сложнее. Она ведь осталась в спорте ради еще одной Олимпиады...

— Не скажу за нее, надо у нее узнавать. Нам всем тяжело сейчас.

— У вас лично есть крайние точки ожидания нормализации ситуации? Это тоже Олимпиада?

— Конечно же хотелось бы поехать на Олимпиаду в Париж. Но с текущей ситуацией в мире остается только верить и надеяться. Это все не в наших руках, не в наших силах. От нас мало что зависит.

— Эмоционально текущую изоляцию переживать сложнее, нежели период закрытия границ на пандемию?

— Намного. Это даже не сравнить. Пока трудно найти спокойствие.

Варвара Субботина. Фото Соцсети

Синхронному плаванию для раскрутки не хватает грамотного PR

— Сборная России всегда показывала очень высокий уровень на любых соревнованиях. Сложно будет сохранить его в условиях, когда не с кем себя сравнивать?

— Работать и еще раз работать. Мы в целом себя и не сравниваем с другими. Первостепенная задача — сделать самих себя лучше. Безотносительно того, как выступают другие.

— В чем тогда мотивация роста, если нет конкуренции?

— Перфекционизм, тренеров и наш собственный. Хочется, чтобы программа была отточена до идеала, покорить как судей, так и прежде всего зрителей. К этому и стремимся.

— Зрительского внимания, на мой взгляд, как раз и не хватает синхронному плаванию. Хотя, казалось бы, такие выдающиеся успехи.

— Соглашусь. Наш вид спорта не так популярен. Мне кажется, что людям неинтересно смотреть, так как нет борьбы, интриги. Россия всегда первая, соперничество только за второе и третье места. Может быть, отчасти причина в этом. Вероятно, не уделяют должного внимания нам, не хватает рекламы. Больше усилий по продвижению фигурного катания, художественной гимнастики, футбола и хоккея. Там все понятнее, раскрученнее. А наш вид спорта остается для многих такой тайной, покрытой мраком. Про который вспоминают раз в четыре года на Олимпиаде и то ненадолго.

— Но вы ведь не можете специально проигрывать, чтобы вернуть интерес?

— Конечно же. Хуже выступать мы не будем, соперников сделать сильнее тоже не в наших силах.

— То есть ваш выдающийся уровень отчасти даже мешает?

— Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, прежде всего не хватает раскрутки. Грамотная PR-компания помогла бы нам подняться.

— В фигурном катании, в некоторых видах в последнее время также наметилось доминирование России, в то же время интрига удерживается за счет внутренней конкуренции. Можем ли мы в синхронном плавании видеть битву личностей? Например, в соло Субботина против Колесниченко...

— Если бы мы так соревновались, то, думаю, интерес к нашему виду спорта определенно бы появлялся. Но у нас такого нет, выбирают одного человека в соло, и он выступает весь сезон.

— А что, если сделать шоу-турнир и собрать на него всех звезд? Причем не только нынешних, но и прошлого. Позвать Наталью Ищенко, Светлану Ромашину...

— С точки зрения объективности все равно бы отдавали предпочтение тем, у кого больше регалий. Как шоу ваша идея отличная, зрителей она бы привела точно. Но вот исход, на мой взгляд, был бы очевиден сразу. К объективности оценки таких соревнований точно возникли бы вопросы.

Варвара Субботина. Фото Global Look Press

От изменения названия вида спорта мало что поменялось

— Насколько категория «соло» в принципе подходит вашему виду спорта? Ведь в русской версии он до сих пор именуется как «синхронное плавание».

— В соло есть синхронность с музыкой и движениями. Но в любом случае спорт переименовали в артистическое плавание, поэтому главное теперь показывать шоу, красоту исполнения движений.

— Как вы, кстати, отнеслись к этой реформе?

— Мне, если честно, без разницы. Во всем мире теперь нас называют артистическим плаванием. В России до сих пор мы синхронное плавание. Дань традициям, но суть-то одна. Глобальных изменений в правилах не было, они какие были, такие и есть.

— Зато сейчас готовятся масштабные перемены в правилах.

— Верно, мы ждем переосмысления нашего вида спорта. Большие изменения по сложности, по исполнению, по компонентам, даже по длине музыки. Я пока серьезно не изучала, только кратко ознакомилась с ними. Постановками по новым правилам еще не занимались.

— Но следующие большие турниры в России будут вестись уже по новым правилам?

— Конечно. Чтобы как только, так сразу выйти на международную арену. Чтобы мы были готовы.

— Лично для себя какие вы видите цели и задачи в спорте?

— На данный момент тяжело загадывать и строить планы. Но в целом — Олимпийские игры. Мы все хотим на Олимпиаду.

— Как долго готовы ждать своего шанса? Например, до Лос-Анджелеса будете ждать?

— Время покажет, сейчас ничего не могу сказать.

— Может наступить усталость от синхронного плавания?

— Она может настигнуть любого и в любой момент. Вопрос в том, как ты с этим справишься.

Варвара Субботина. Фото Соцсети

Женские ноги в воде видеть гораздо приятнее, нежели мужские

— Есть ли потенциал расширить олимпийскую заявку в синхронном плавании? Например, вернуть соло. С него же начиналась история синхронного плавания.

— Мне лично как солистке было бы интересно, у меня тут свой личный интерес. Но во всем мире принято, что олимпийские виды — дуэты и группы. Действительно, все начиналось с соло, но уже давно на Олимпиаде мы его не видим. И не видно перспектив того, что ситуация изменится, ближайшие лет 10-15 этого не произойдет.

— Разговоры идут скорее о включении в программу Игр микст-дуэтов. Как относитесь к этой инициативе?

— Не очень хочется отвечать на этот вопрос... Много услышу в ответ разных гадостей.

— То есть для вас это исключительно женский вид спорта?

— Да, для меня синхронное плавание — это только женский вид спорта. И точка. Я так говорила всегда и буду говорить.

— Но нет ли здесь несправедливости? Когда во всем мире идет борьба женщин за свои права, в спорте мы видим исключительно женские виды. Что с правами мужчин?

— А какие есть виды спорта, где выступают только мужчины?

— В прыжках на лыжах с трамплина девушек на Олимпиаду допустили только в 2014 году, на Играх в Сочи. Это была долгая борьба.

— Странные были запреты. Почему девушки не могут позволить себе прыгать с трамплина? Если они тренируются, готовятся.

— Из соображений безопасности. Можно улететь, разбиться. А ведь девушке еще ребенка растить...

— Это, наверное, излишний консерватизм, тут я понять не могу до конца стремление к «безопасности». Но если возвращаться к синхронному плаванию, то согласитесь, гораздо эстетичнее видеть, как из воды выходят женские ноги, а не мужские. Хотя бы из-за этого стоит оставить наш вид спорта исключительно женским.

— Какие у вас отношения с нашим микст-дуэтом?

— Я прекрасно общаюсь с нашим дуэтом, с Сашей Мальцевым. Желаю им всегда удачи. Но наши отношения с ребятами не влияют на мою позицию за ограничение количества дисциплин, ровно как и наоборот, отношения из-за моей позиции с ребятами не портятся. Я очень на это надеюсь.

— В какую сторону должно двигаться синхронное плавание, чтобы оно стало популярнее?

— На мой взгляд, текущее направление, которое выбрали чиновники из России и FINA, верное. С новыми правилами будет интереснее, хоть я и не со всем согласна. Будет теперь мужское соло, по новым правилам мужчины могут выступать в группе. Так что интерес проявится. Мне не все нравится, но раз приняли такое решение — значит, так тому и быть. Если говорить конкретно об интересе, то он точно будет. Мужчины в синхронном плавании всегда вызывали особый интерес.

Варвара Субботина. Фото Соцсети

Обожаю готовить, но совсем не умею выпечку и сладкое

— У вас плотный график тренировок, вы буквально живете в бассейне. Чем занимаетесь в редкие свободные минуты?

— Провожу время со своей семьей и со своим молодым человеком. В основном время уходит на это, на нечто большее меня уже не хватает.

— Книги? Музыка?

— По книгам сразу скажу, не хватает времени и сил. Не могу найти себе что-то подходящее, не книжный я человек. Готовкой зато люблю заниматься. Интересно изучать разную кухню, придумывать самой что-то новое, пробовать разные блюда. По музыке не скажу ничего конкретного, слушаю все подряд.

— Но наверняка ведь есть конкретный плейлист?

— Нет, я меломан. С тренировки, на тренировке, дома — постоянно что-то играет. И даже не так важно, что конкретно.

— Получается, что основное хобби — это кулинария?

— Верно. Мне очень интересно изучать новые рецепты, пробовать что-то интересное. Приготовила, потом отношу на дегустацию семье. И волнительное чувство перед оценкой, когда пробуют. Спрашиваешь тихонько: «Ну как?»

— На сборах подругам по команде готовите?

— А негде, у нас нет кухни, условий на сборах для готовки. Столовая уже с готовой едой. Бывает так, что до сборов на базе, если мы вместе собрались, могу принести что-то, что приготовила. Переписываемся, обсуждаем блюда, угощаю девочек.

— Другие девочки тоже готовят?

— Есть те, кто очень хорош в выпечке и в десертах, а вот для меня это слабое место. Я вообще не понимаю, как с выпечкой разобраться, чтобы это было необычно и вкусно. Я за более стандартную пищу.

— Ограничения по питанию серьезные?

— Каждый ограничивает себя сам. Никому ничего конкретно не запрещается, просто нужно держать себя в определенных весовых рамках.

— То есть тренер Татьяна Николаевна Покровская не говорит, что это не едим, то не едим...

— Нет, я такого не встречала. Мы все взрослые, состоявшиеся люди. Есть проблема с питанием — решаешь ее сама как считаешь нужным. Но вес должен пройти. Понимать, как ты себя визуально чувствуешь и выглядишь в воде.

— Татарскую кухню пробовали?

— Чак-чак — это вообще моя любовь. Если кто-то едет из Казани, то мне всегда привозят коробочку. С ума от него схожу. Еще треугольники пробовали с мясом, эчпочмак.

— Сами не хотите попробовать испечь эчпочмак?

— Рада бы, но выпечка — не мое... Увы.

— Скорее что-то вроде жаркого?

— Много готовлю мясо, морепродукты. Пасту.

— Ваше коронное блюдо?

— Курица. Я знаю много отличных блюд с курицей, умею очень вкусно ее готовить. И если хочется семью как-то удивить, порадовать, то всегда приходит на ум курица. Отзывы отличные.

Варвара СУББОТИНА

Родилась 21 марта 2001 в Москве

Выступает в соло, дуэте и в групповых упражнениях

Четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.