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Сегодня, 17:06

Загитова показала новые фото в полупрозрачном комбинезоне с вырезами на ягодицах

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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

21-летняя спортсменка показала снимки с фестиваля VK Fest в полупрозрачном комбинезоне с вырезами на ягодицах, руках и ногах.

Ранее стало известно, что финансовое состояние фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
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