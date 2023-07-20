Загитова показала новые фото в полупрозрачном комбинезоне с вырезами на ягодицах

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

21-летняя спортсменка показала снимки с фестиваля VK Fest в полупрозрачном комбинезоне с вырезами на ягодицах, руках и ногах.

Ранее стало известно, что финансовое состояние фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.