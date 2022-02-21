Наш детский лепет в ответ на громогласные заявления «Властелина колец» и «Игры престолов». Рецензия на фильм «Этерна. Часть первая»

Рецензия на полнометражный фильм Евгения Невского.

А вы кем хотели быть: человеком, орком, гномом или магом? Появившись в начале ХХ века, фэнтези заняло нишу сказок для взрослых и все еще не собирается покидать насиженное место, хотя кинокомиксы изо всех сил пытаются подвинуть своего старшего брата. И пока на Западе экранизируют «Ведьмака» и готовят сериал во вселенной хоббитов и эльфов, наш зритель смотрит адаптацию «Отблесков Этерны», русскоязычного фэнтези. Что из этого получилось и как сильно нам следует ждать продолжения, рассказывает Анна Константинова.

Кадр из фильма.

Возникший в середине 2000-х мир Кэртиана, созданный четырьмя богами и писательницей Верой Камшой, быстро завоевал внимание отечественных любителей исторического фэнтези. Сложные эпические перипетии, придворные и межгосударственные интриги, а также толика древней магии заняли достойное место в сердцах молодежи. Цикл романов еще не окончен, и число его фанатов неуклонно растет, а этой зимой в их полку прибыло: на Кинопоиске HD вышел полнометражный фильм — введение во вселенную, начало будущего сериала, который следует ждать уже в 2023 году.

Описать в двух словах происходящее на протяжении полутора часов почти невозможно, потому что фильм пытается поведать все за раз. Начинается он с предыстории, похожей на предание эльфийки в «Братстве кольца»: закадровый голос рассказывает нам древние легенды этого мира, а ему занятно вторит схематическо-механическое представление металлических фигурок на шестеренках. Зрелищно, но ничего не понятно.

Кадр из фильма.

Именно так должен звучать слоган к фильму, а не размытое «высшее предназначение», которое обозначает основной конфликт предстоящего сериала. Постоянным читателям Камши наверняка намного проще, но у них и своих претензий найдется вдоволь. Так или иначе, после затянувшегося вступления, косплея на магический учебник истории, кино вводит множество персонажей, в основном молодых людей, увязших в памяти своего рода и борющихся со своей судьбой. Уже было, но мотив вечный, а фэнтези частенько базируются на архетипических сюжетах, так что простим эту небрежность создателям фильма.

Кстати, им хочется отдать должное, не за качество, но за смелость. Режиссер Евгений Невский, начинавший в качестве одного из режиссеров «Интернов», по факту до этого фэнтези снял только парочку средненьких комедий. И его замах на масштабный (по задумке) проект Кинопоиска внушает уважение. Другой вопрос, что получилось в этот раз у него не сильно лучше предыдущих попыток. В прошлых проектах юмор занимал центральную позицию в повествовании, здесь же куда важнее было показать монументальность и значимость крупной постановки. Вот только про юмор забывать не стоило: он спасает от тягомотины. Пускай пара попыток пошутить есть, но их натянутость и неуместность побуждает поставить фильм на паузу.

Кадр из фильма.

В том же направлении успешно работают и актеры. Красиво одетые и причесанные мальчики и девочки разгуливают по съемочной площадке, танцуют в неловких поединках на шпагах и кричат хорошо заученные реплики. Игра актерского состава навевает воспоминания о первоклассных школьных постановках: вычурная мимика, судорожные попытки не выйти из образа и ожидание бурных оваций. Это тем более выглядит нелепо, учитывая, что фразы героев не всегда вытекают одна из другой. Порой приходят мысли о простом мискасте: все-таки странно видеть в училище оруженосцев, где учатся двадцатилетние лбы, ссоры уровня начальной школы. Возможно, будь юноши помладше лет на пять, а их прически менее модными, выглядело бы это все более правдоподобно.

Кадр из фильма.

На неубедительной актерской игре не заканчивается список слабых мест амбициозной задумки. Российский зритель все бы отдал за собственный масштабный фэнтези-проект, если только он и правда масштабный. «Этерна. Часть первая» не демонстрирует размаха русской души — только нарисованные задники с компьютерными замками и пластиковым мрамором на стенах. Даже когда сцена поставлена на природе, все натурные съемки выглядят какими-то... любительскими. То ли проблема в ремесленном отношении оператора, то ли в полном попустительстве художников-постановщиков и всей команды в целом.

Говоря о крупных фэнтези, мы вспоминаем самые зрелищные битвы волшебных народов с кровопролитием, безутешным горем персонажей и сладостной победой вопреки всему. Понятно, что глупо требовать от первой части того же масштаба, но и в изображенной битве, по описанию судьбоносной, не хочется видеть переодетых мушкетеров времен конца 70-х.

И ведь мы могли не обратить внимания на откровенно дешевую постановку, если бы сюжет захватил все наши думы. Но этого не происходит. Повествование концентрируется на нескольких персонажах одновременно, перескакивает во времени и пространстве, только вводя в заблуждение.

Отсутствие четкого начала и середины иногда может искупить хороший финал. К сожалению, в случае с «Этерной» финал грядет только в последующих сериях, ведь этот фильм — попросту огромный пилотный эпизод. И придется признать, что пилот вышел весьма слабый.