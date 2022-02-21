Наш детский лепет в ответ на громогласные заявления «Властелина колец» и «Игры престолов». Рецензия на фильм «Этерна. Часть первая»
А вы кем хотели быть: человеком, орком, гномом или магом? Появившись в начале ХХ века, фэнтези заняло нишу сказок для взрослых и все еще не собирается покидать насиженное место, хотя кинокомиксы изо всех сил пытаются подвинуть своего старшего брата. И пока на Западе экранизируют «Ведьмака» и готовят сериал во вселенной хоббитов и эльфов, наш зритель смотрит адаптацию «Отблесков Этерны», русскоязычного фэнтези. Что из этого получилось и как сильно нам следует ждать продолжения, рассказывает Анна Константинова.
Возникший в середине 2000-х мир Кэртиана, созданный четырьмя богами и писательницей Верой Камшой, быстро завоевал внимание отечественных любителей исторического фэнтези. Сложные эпические перипетии, придворные и межгосударственные интриги, а также толика древней магии заняли достойное место в сердцах молодежи. Цикл романов еще не окончен, и число его фанатов неуклонно растет, а этой зимой в их полку прибыло: на Кинопоиске HD вышел полнометражный фильм — введение во вселенную, начало будущего сериала, который следует ждать уже в 2023 году.
Описать в двух словах происходящее на протяжении полутора часов почти невозможно, потому что фильм пытается поведать все за раз. Начинается он с предыстории, похожей на предание эльфийки в «Братстве кольца»: закадровый голос рассказывает нам древние легенды этого мира, а ему занятно вторит схематическо-механическое представление металлических фигурок на шестеренках. Зрелищно, но ничего не понятно.
Именно так должен звучать слоган к фильму, а не размытое «высшее предназначение», которое обозначает основной конфликт предстоящего сериала. Постоянным читателям Камши наверняка намного проще, но у них и своих претензий найдется вдоволь. Так или иначе, после затянувшегося вступления, косплея на магический учебник истории, кино вводит множество персонажей, в основном молодых людей, увязших в памяти своего рода и борющихся со своей судьбой. Уже было, но мотив вечный, а фэнтези частенько базируются на архетипических сюжетах, так что простим эту небрежность создателям фильма.
Кстати, им хочется отдать должное, не за качество, но за смелость. Режиссер Евгений Невский, начинавший в качестве одного из режиссеров «Интернов», по факту до этого фэнтези снял только парочку средненьких комедий. И его замах на масштабный (по задумке) проект Кинопоиска внушает уважение. Другой вопрос, что получилось в этот раз у него не сильно лучше предыдущих попыток. В прошлых проектах юмор занимал центральную позицию в повествовании, здесь же куда важнее было показать монументальность и значимость крупной постановки. Вот только про юмор забывать не стоило: он спасает от тягомотины. Пускай пара попыток пошутить есть, но их натянутость и неуместность побуждает поставить фильм на паузу.
В том же направлении успешно работают и актеры. Красиво одетые и причесанные мальчики и девочки разгуливают по съемочной площадке, танцуют в неловких поединках на шпагах и кричат хорошо заученные реплики. Игра актерского состава навевает воспоминания о первоклассных школьных постановках: вычурная мимика, судорожные попытки не выйти из образа и ожидание бурных оваций. Это тем более выглядит нелепо, учитывая, что фразы героев не всегда вытекают одна из другой. Порой приходят мысли о простом мискасте: все-таки странно видеть в училище оруженосцев, где учатся двадцатилетние лбы, ссоры уровня начальной школы. Возможно, будь юноши помладше лет на пять, а их прически менее модными, выглядело бы это все более правдоподобно.
На неубедительной актерской игре не заканчивается список слабых мест амбициозной задумки. Российский зритель все бы отдал за собственный масштабный фэнтези-проект, если только он и правда масштабный. «Этерна. Часть первая» не демонстрирует размаха русской души — только нарисованные задники с компьютерными замками и пластиковым мрамором на стенах. Даже когда сцена поставлена на природе, все натурные съемки выглядят какими-то... любительскими. То ли проблема в ремесленном отношении оператора, то ли в полном попустительстве художников-постановщиков и всей команды в целом.
Говоря о крупных фэнтези, мы вспоминаем самые зрелищные битвы волшебных народов с кровопролитием, безутешным горем персонажей и сладостной победой вопреки всему. Понятно, что глупо требовать от первой части того же масштаба, но и в изображенной битве, по описанию судьбоносной, не хочется видеть переодетых мушкетеров времен конца 70-х.
И ведь мы могли не обратить внимания на откровенно дешевую постановку, если бы сюжет захватил все наши думы. Но этого не происходит. Повествование концентрируется на нескольких персонажах одновременно, перескакивает во времени и пространстве, только вводя в заблуждение.
Отсутствие четкого начала и середины иногда может искупить хороший финал. К сожалению, в случае с «Этерной» финал грядет только в последующих сериях, ведь этот фильм — попросту огромный пилотный эпизод. И придется признать, что пилот вышел весьма слабый.