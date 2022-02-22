Формальная экранизация игровой революции. Рецензия на фильм «Анчартед: На картах не значится»

Долгожданная адаптация бестселлера из мира игр уже в кино. Любимые звезды, яркий экшен и обязательные поиски сокровищ — в наличии. Но получился ли «Анчартед: На картах не значится» достойной киноверсией, делится Анна Константинова.

«SIC PARVIS MAGNA» — так говорит гравировка на кольце его сбежавшего брата. Но мальчик, оставшийся в католическом приюте теперь один, не пропадет: он сведущ в латыни и хорошо разбирается в истории. Брат шлет ему открытки со всего света, и они вместе мечтают найти золото Фернана Магеллана, ведь в их венах течет пиратская кровь.

Повзрослевший Натан Дрейк (Том Холланд) изредка вспоминает пропавшего брата Сэма и обворовывает очаровательных посетительниц бара, пока мешает коктейли. Его безбедное и однообразное существование нарушает подозрительный тип, представившийся Виктором Салливаном (Марк Уолберг). Мужчина намекает, что знает о незаконных действиях юноши, и зовет на «дело». Бармен Нейт не сразу решается стать сообщником крупного ограбления. Но, поразмыслив и заглянув в коробку памятных сувениров старшего брата, надевает на шею нитку с пиратским кольцом «великое начинается с малого» и готовится к дерзкой афере. На пути к заветному кладу у них встанут пиратские загадки, недоверие единомышленников и, разумеется, жестокий злодей, претендующий на те же сокровища, — Сантьяго Монкада (Антонио Бандерас). Команде «хороших» помогает мошенница Хлоя Фрейзер (София Тейлор Али), а «плохих» — наемница Брэддок (Тати Габриэлле). Те, кто играл, знают: дам недооценивать не стоит.

Кадр фильма «Анчартед: На картах не значится».

Изначально, Uncharted — серия приключенческих шутеров, выпущенных эксклюзивно для консолей Play Station. В них игроки примеряют на себя роль отчаянного любителя древних загадок Натана Дрейка. Игра эта всегда отличалась незамысловатым гейм-плеем, закрученным сюжетом, живыми персонажами и экзотическими локациями. А о ее экранизации ходили слухи еще с 2008 года! И вот, когда фанаты уже отчаялись и стали снимать собственные короткометражные фильмы, компания Sony удивила их всех.

У руля забойного боевика, приключений в духе «Индианы Джонс», в итоге встал Рубен Флейшер. Режиссер умеет маневрировать между юмором и драками: в доказательство оба фильма про Zомбилэнд и первый «Веном». Любопытно, что в режиссерском кресле этого проекта до него было уже шесть претендентов. За эти годы у «Анчартед» также сменилось несколько команд, сценариев, а Марк Уолберг так сильно повзрослел, что был вынужден поменять главную роль Дрейка на роль наставника Салли. И похоже, что в этой гонке за лучшей версией фильма Sony так и не смогли догнать современность.

Кадр фильма «Анчартед: На картах не значится».

Когда мы говорим о литературных адаптациях, фанаты могут придраться только к сюжету, характеру персонажей, иногда могут возмущаться внешним видом героев и окружением. При экранизации видеоигры (даже звучит абсурдно) задача перед создателями стоит невероятная: сделать так же, но интереснее. Уже упомянутые фанатские фильмы по «Uncharted» выбрали путь копирования. Камера точно имитирует гейм-плей: прицеливание, боевка, характерные предметы и внешность, а также красивейшая природа. Все это узнается моментально и немножко щемит сердце, но смотреть такое подражание все же не так интересно, как играть в оригинал. А для людей, никогда не игравших в видеоигры, это и вовсе пустой звук.

Поэтому при работе над полнометражным фильмом сценаристы Sony старались одновременно привнести что-то новое и сохранить любимые мотивы. Персонажам незначительно изменили биографии, но сохранили культовые сцены типа падения из самолета; психологизм героев почти не развит, но персонажи-женщины все так же важны для сюжета (в игре именно они оказываются круче всех накачанных мачо).

Определенное недовольство вызывает у геймеров каст. В игре Натан Дрейк — сильный подкачанный мужчина с добродушным, но брутальным лицом. Озвучивший его Нолан Норт появляется и в фильме, но только в качестве камео (он один из гостей отеля). Том Холланд напоминает рисованного героя только отдаленно, но хуже другое: поведение и схватки чересчур похожи на бои человека-паука. В сцене, где его персонаж качается на люстрах и отшучивается в ответ на претензии охраны, это сходство кажется оригинальной отсылкой. Но скоро понимаешь, что эта неловкость подростка-паука в этом кино вторична и неуместна. Еще больше расстраивает Марк Уолберг в роли седовласого афериста-коллекционера. Усы, сигара и рубашка появятся в сцене после титров, но от этого он не станет похожим на игрового Салли: ни внешне, ни психологически совсем не похож.

Но если копнуть глубже, вопросы появятся и у других зрителей. Самым спорным изменением стало чуть ли не полное отсутствие оружия. В игре герои постоянно стреляют в своих врагов. Но в фильме с рейтингом 12+, то есть направленном на массовую аудиторию, главный герой не может быть убийцей, да и крови в кадре должно быть минимум. Натан Дрейк в киноверсии лишь однажды взял пистолет в руки и почти сразу потерял, а его враги просто бесследно исчезали после очередного нокаута в морской пучине.

Кадр фильма «Анчартед: На картах не значится».

И можно было бы пойти навстречу продюсерам, которые хотели сделать очередной фильм-приключение для всей семьи. Но сложно поверить в происходящее, особенно когда у героев, которые падали, тонули, дрались, прыгали по скалам, не появилось ни царапинки. У детей тоже бывают ссадины, и ранки как раз дают понять, что у сумасшедших прыжков бывают последствия.

Все эти придирки — только вершина айсберга. Потому что, если полностью абстрагироваться от первоисточника, фильм становится еще более слабой банальной историей о поиске сокровищ. Только загадки здесь какие-то простые и скучные, злодеи злые и жадные, а главные экшен-приключения нам уже показали в трейлере. И да, шутки-то в итоге выглядят приклеенными, а не вшитыми в повествование. Даже очаровательная кошка, появляющаяся забавным образом, на самом деле добавлена только ради всеобщего умиления.

Кадр фильма «Анчартед: На картах не значится».

В остальном же удивления также не последует. Плоские антагонисты готовы на все ради большого куша, а команда Дрейка лишь изредка проявляет человеческие эмоции, и те скупо. Актерам просто нечего было играть, а зрителям, как следствие, некому сопереживать. Приключения персонажей захватывают внимание лишь отчасти. Даже когда магеллановские корабли взмывают вверх и начинается пиратский бой в облаках, не можешь отбиться от мысли, какая же это чушь. Пускай зрелище и достойно вашего «вау!», оно вряд ли достойно отдельного похода в кино. Все же лучше дождаться выхода на стримингах.