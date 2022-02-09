Все, что нужно знать о главной кинопремии.

Кинофанаты могут ликовать — огласили номинантов на премию «Оскар» — 2022. Сама 94-я церемония вручения наград состоится 27 марта. А пока расскажем вам о фаворитах, сенсациях и представителях России.

Особенности церемонии

В России в прямом эфире посмотреть церемонию «Оскара» можно будет в онлайн-кинотеатре Okko, в США премию в прямом эфире покажет телеканал ABC. Как и в 2020-м, претендовать на премии смогут фильмы, которые выходили на потоковых сервисах, но с условием, что планировались они для показов в кинотеатрах. Это решение следовало ожидать. Большинство зрителей ушли в онлайн и не посещают кинотеатры из-за пандемии коронавируса и мер предосторожности. А некоторая часть кинотеатров просто не справилась с кризисом и закрылась, и онлайн-платформы, которые долгое время не воспринимали всерьез, сегодня стали особенно востребованы.

В этом году произойдет еще несколько изменений. На «Лучший фильм» будут претендовать 10 номинантов, а не от 5 до 10. Также Американская киноакадемия возвращает ведущего для церемонии, впервые с 2018 года. Кто будет вести, еще официально не объявили, но главным кандидатом является Том Холланд, актер из «Человека-паука». Это утверждает издание The Hollywood Reporter.

В седьмой раз подряд режиссером премии будет Гленн Вайс, а продюсером выступит Уилл Пэкер.

Фавориты

«Власть пса»

«Власть пса» от Джейн Кэмпион получила много восторженных отзывов и будет главным претендентом на главную награду на кинопремии, хотя попала она сразу в 12 номинаций. Эта мрачная картина о владельце ранчо Филе, которого сыграл блистательный Бенедикт Камбербэтч, и его душевных метаниях.

Член Американской киноакадемии Александр Роднянский у себя в Instagram так прокомментировал картину: «Получилось глубокое, наполненное мистицизмом и внутренним надломом исследование характера мужчины, связанного традиционалистскими путами и глубоко прячущего латентность своих чувств. Чувств, грызущих его изнутри. Отсюда и название фильма и оригинального романа Сэвиджа, происходящее из библейской цитаты: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою».

И еще интригующий вопрос: станет ли Кэмпион третьей женщиной, получившей «Оскар» за лучшую режиссуру?

«Дюна»

Главной премьерой года стала работа Дени Вильнева «Дюна» по культовому роману Фрэнка Герберта. Картина долго не выходила из-за пандемии, но в итоге появилась на экранах и собрала 397 миллионов долларов. Фильм получил 10 номинаций на «Оскар», и победу ему прочат сразу в нескольких.

Научно-фантастический блокбастер с молодой звездой Голливуда Тимоти Шаламе в главной роли мало кого оставит равнодушным: мощные декорации, спецэффекты и костюмы впечатляют. А саундтреки написал выдающийся Ханс Циммер, уже бравший «Оскар». И это еще вышла только первая часть.

Российский кинокритик Антон Долин так охарактеризовал работу Вильнева: «абсолютное кино».

«Король Ричард»

Американский актер Уилл Смит 15 лет не был номинирован на «Оскар», и теперь у него появилась возможность получить звание «Лучший актер». Смит сыграл отца прославленных теннисисток Винус и Серены Уильямс — Ричарда. Эта трогательная история о том, как становятся большими звездами в спорте и кто их на самом деле делает.

«Мне потребовалось много времени, чтобы войти в образ. Я очень надеялся, что теннисисткам это понравится. Винус и Серена плакали весь просмотр и остались в восторге», — так высказался сам Смит о «Короле Ричарде».

С саундтреком Be Alive в исполнении Бейонсе фильм будет бороться за премию «Лучшая песня». Помимо самой главной номинации, картина поборется за монтаж, оригинальный сценарий и актрису второго плана (Онжаню Эллис).

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

Особое внимание привлекает новая большая роль Кристен Стюарт в картине режиссера Пабло Ларраина о принцессе Диане. Леди Ди предстает перед зрителями совсем не такой, какой общество привыкло ее видеть. Это не спешащая на помощь женщина, а глубоко несчастная и больная. Повествование идет о сложном этапе ее отношений с принцем Чарльзом, который изменял Диане.

На Венецианском фестивале лента получила абсолютно разные отзывы, но то, что Стюарт будет главной претенденткой на «Лучшую женскую роль», не сомневается никто.

Отдельно стоит отметить саундтрек Джонни Гринвуда и костюмы Жаклин Дюрран.

«Незнакомая дочь»

Конкурировать со Стюарт за «Лучшую женскую роль» будет Оливия Колман, сыгравшая в фильме Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» по роману современной писательницы Элены Ферранте. В ленте со всех сторон рассматривается тема материнства.

По сюжету преподавательница литературы из Гарварда Леда Карузо отправилась одна в отпуск в Грецию, чтобы отдохнуть и почитать книжки на пляже. Там она знакомится с

молодой матерью Ниной, которую сыграла Дакота Джонсон. Глядя на Нину и ее дочь Елену, на Леду нахлынут воспоминания о своих детях.

Одну из ролей сыграла Джесси Бакли, которая попала в номинацию «Лучшая актриса второго плана».

«Лакричная пицца»

«Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона — это история 15-летнего подростка Гэри Валентайна, влюбившегося в Алану Кейн, девушку на 10 лет старше. Действие происходит в 70-х годах. В эпизодических ролях снялись Брэдли Купер, Шон Пенн и Том Уэйтс.

«Этот фильм блестяще опровергает представления аудитории об авторском кинематографе как о пространстве режиссерской депрессии и зрительской пытки. Напротив — он легкий, даже воздушный и очень теплый», — высказался Роднянский в своих соцсетях.

Фильм попал в три крупные номинации: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Пол Томас Андерсон) и «Лучший сценарий».

«Не время умирать»

Кинокартина о Джеймсе Бонде «Не время умирать» стал последним для актера Дэниела Крейга в роли агента 007. Киноленту включили в номинации «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучшая песня», которую исполнила американская певица Билли Айлиш.

Новый фильм о Бонде наделал много шума еще до выхода на экраны. Ведь сообщалось, что агентом 007 стала темнокожая женщина. Однако ее роль оказалась второстепенной.

«Параллельные матери»

Испанский режиссер Педро Альмодовар снял мелодраму о двух женщинах, которые знакомятся в родильном отделении. Главная роль досталась его музе Пенелопе Крус. Звезда испанского кино претендует на «Лучшую женскую роль».

Картину включили и в номинации «Лучшая режиссура» и «Лучший оригинальный саундтрек».

«Аллея кошмаров»

Новый фильм Гильермо дель Торо снят по одноименному роману Уилльяма Линдсея Грешама о мошеннике Стэне Карлайле, который сближается с провидицей Зиной, чтобы обманывать людей и вытягивать деньги из богатого клиента.

В главных ролях Брэдли Купер, которому впервые в карьере пришлось сняться полностью голым, и Кейт Бланшетт. А еще в картине задействованы Руни Мара, Тони Коллетт, Уильем Дефо и Ричард Дженкинс. Мощный состав.

Фильм попал в номинации «Лучший фильм», «Лучший оператор» (Дан Лаустсен), «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшие костюмы».

«CODA: Ребенок глухих родителей»

Еще одним номинантом «Оскара» является картина Сиана Хедера «CODA: Ребенок глухих родителей». Это драма о ребенке, растущем в семье глухих взрослых. Главная роль досталась Эмилии Джонс.

На фестивале «Сандэнс» трогательная история получила все главные награды (призы за режиссуру, за лучший актерский ансамбль, за лучший фильм и приз зрительских симпатий).

Россия на «Оскаре»

От России была выдвинута драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», но она не вошла в число претендентов.

«БоксБалет»

Анимационный короткометражный фильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова попал в свою профильную номинацию. Эта картина о любви боксера Евгения и балерины Оли. Герои ищут ответ на вопрос «быть или казаться».

15-минутный мультфильм стал лауреатом премии «Икар» и получил награду на фестивале короткометражного кино «Короче».

«Купе номер 6»

Кино финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», который был снят усилиями Финляндии, России, Германии и Эстонии, называлось претендентом на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», но в итоге не попало туда.

В основе сценария лежит роман Росы Ликсом. Эта романтическая драма о финской студентке Лоре, которая отправляется в путешествие на поезде из Москвы в Мурманск. В дороге она знакомится с шахтером Алексеем (его сыграл российский актер Юрий Борисов). Герои открываются друг другу, но не сразу и понимают, насколько они близки.

Фильм получил «Гран-при» на Каннском кинофестивале. А критик Антон Долин так охарактеризовал «Купе номер 6»: «непритязательное и трогательное кино», «кино о маленьких людях».