Международные турниры в России: опасения не подтверждаются

США и Великобритания нагнетают обстановку, но организаторы больших стартов на территории России опровергают слухи.

Российский спорт испытывает давление на фоне признания ДНР и ЛНР. Некоторые наши оппоненты пытаются поднять вопрос о переносе из России некоторых предстоящих в ближайшее время крупных международных стартов. Понятно, что нельзя точно предугадать, как будут развиваться события, но пока все это выглядит исключительно как необоснованные страшилки. На сегодняшний день официальные структуры не отозвали у России ни одного запланированного ивента.

При своих

Во вторник вечером от первых лиц Великобритании звучали призывы отнять у Санкт-Петербурга финал футбольной Лиги чемпионов-2021/22 и провести его в Лондоне, а Министерство спорта Польши выразило желание перенести стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре из Москвы на нейтральное поле. В УЕФА в ответ заявили, что продолжают следить за ситуацией и пока не планируют перенос финала Лиги чемпионов-2021/22 из Северной столицы. То же самое касается и матча подопечных Валерия Карпина с Польшей, который по-прежнему запланирован в Москве на 24 марта.

Международная федерация волейбола (FIVB) рассчитывает, что наша страна сможет принять ЧМ-2022. Турнир должен пройти в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. «FIVB работает в тесном сотрудничестве со Всероссийской федерацией волейбола и с организационным комитетом «Волейбол-2022» в рамках подготовки к различным мероприятиям по волейболу и пляжному волейболу, которые должны состояться в стране и которые проходят в соответствии с планом. FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех участников наших мероприятий. Это является нашим главным приоритетом», — приводит ТАСС ответ пресс-службы FIVB.

18-20 марта в Тюмени должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Портал Faster Skier сообщил, что изменения в календаре могут произойти на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной, но в FIS заявили, что пока никаких изменений не планируется. Это подтвердила и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

У Тюмени, где построен великолепный комплекс «Жемчужина Сибири», к сожалению, не самая благоприятная история с проведением международных стартов. В 2016 году Федерация лыжных гонок России на фоне антидопинговых расследований добровольно отказалась от проведения в Тюмени этапа Кубка мира. Это было сделано по просьбе FIS в качестве шага к сотрудничеству с международной федерацией. А в феврале 2018 года этап Кубка мира по биатлону по политическим причинам бойкотировали сборные США, Канады, Чехии и Украины, а также несколько спортсменов из других стран, настроенные против России. В том числе швед Себастьян Самуэльссон.

Также «Жемчужина Сибири» была лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года, который выиграла в честной борьбе, но не смогла удержать на фоне скандала вокруг бывшего главы IBU Андерса Бессеберга. Если и в этот раз Тюмень лишится шанса увидеть лучших лыжников мира, то это будет очень неправильно. Надеемся, что этого не произойдет.

Атака американцев и санкции

Схожая история и со Всемирным саммитом спорта и бизнеса SportAccord-2022 в Екатеринбурге. Изначально шестидневное деловое мероприятие, в котором принимают участие лидеры мирового спортивного сообщества, главы международных спортивных федераций, должно было состояться в 2021 году, но было сдвинуто на год из-за пандемии коронавируса. Организаторы заявили, что SportAccord-2022 также пройдет в Екатеринбурге.

В общем, первая информационная атака явно не удалась. Однако есть нюансы. Госдепартамент США ввел для России и Украины красный уровень (Do Not Travel) для всех категорий путешествующих граждан. Если это решение не будет пересмотрено, то американские спортсмены просто не смогут выехать в Россию. Надеемся, что эта ситуация в ближайшее время разрешится и примеру США не последуют их союзники. Увы, давно нет шансов увидеть у нас украинских спортсменов. Им уже три года запрещено участвовать в соревнованиях и сборах на территории нашей страны. А сейчас запрет на посещение России введен для всех украинских граждан.

Также уже последовали санкции со стороны США и Великобритании в отношении некоторых физических лиц и клубов. В частности, футбольного ЦСКА (Минфин США ввел санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, владеющей 77,63% акций клуба), ФК «Сочи» и ХК СКА. Два года назад то же самое случилось со спортивными клубами Чечни — промоушеном Absolute Championship Akhmat, бойцовским клубом «Ахмат» и футбольным клубом «Ахмат Грозный». После Олимпиады в Токио под такие же санкции угодил Олимпийский комитет Белоруссии. Нахождение в списке может повлиять на отношения с некоторыми банками. Хотя в целом никакой трагедии в этом нет. Давно известно, как противостоять атакам Минфина США без особого ущерба для бизнеса и частной жизни.