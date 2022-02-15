Показанный впервые на Каннском фестивале и облюбованный жюри московского «Хоррор феста» новый фильм норвежца Эскиля Вогта гипнотизирует зрителей далеко не во всех кинотеатрах. Почему стоит отыскать время на просмотр этого очень НЕмилого кино о детях и кошечках, рассказывает Анна Константинова.

Когда человек теряет зрение, его слух обостряется, если же он ослабнет, наоборот, глаза станут видеть четче — наш организм умеет адаптироваться. А что будет с ребенком, потеряй он свое детство? Если судьба вдруг «одарит» его заболеванием, которое встанет непробиваемой стеной между ним и миром, или если любви, заботы и банального пропитания будет не хватать? По сюжету медленного хоррора «Паранормальные» Эскиля Вогта, его тело откроет новые способности, с которыми не всегда легко совладать. Пускай это все мистика, но почему-то в рассказанную историю веришь.

Солнечным северным летом семья переезжает в новый жилой комплекс на опушке леса в надежде дать белокурым дочкам лучшее будущее. На заднем сиденье очаровательная Ида (Ракель Ленора Флоттум) с веснушками во все лицо втихую щипает старшую сестру, но вместо ожидаемых криков и споров на лице постоянно мычащей Анны (Алва Бринсмо Рамстад) не дергается ни один мускул. У девочки расстройство аутистического спектра: она не говорит, редко реагирует на происходящее и постоянно смотрит куда-то вбок. Родители стараются разделить свою любовь на обеих девочек поровну, но внимания Анна требует больше, из-за чего девятилетняя Ида чувствует себя покинутой.

Кадр из фильма «Паранормальные».

По пустому двору (все разъехались на каникулы) в таком же одиночестве бродят мальчик-мигрант из неблагополучной семьи Бен (Сэм Ашраф) и наполовину чернокожая девочка с витилиго Аиша (Мина Ясмин Асхэйм). Вскоре все четверо объединятся в своеобразный «клуб неудачников» из кинговского «Оно». Любопытные изгои гуляют по лесу, развивают свои необычные способности и исследуют грани дозволенного, не подозревая, что страшный клоун притаился в них самих.

Заявленные как фантастический фильм ужасов, «Паранормальные» поначалу совсем не пугают, а погружают в пучину будней скучающей брошенной детворы. Но по мере развития способностей малолетних супергероев, оказавшихся без присмотра доктора Ксавьера, растет их интерес к жестокости, которой не ждешь от милых юных созданий. Заранее стоит предупредить, что возрастной ценз 16+ взялся не с потолка: здесь будут и увечья, и убийства. Самым первым шоком станет перевертыш известного супергеройского приема «спаси котенка», который в нашем случае обернется далеко не спасением. После этого все происходящее в фильме сопровождается постоянным и нарастающим чувством тревоги, как учил мастер саспенса сэр Альфред Джозеф Хичкок.

Режиссер и автор сценария Эскиль Вогт на поверку тоже оказался мастером перенести напряжение с экрана в сердца зрителей. К сожалению или к счастью, он вряд ли догадывается о российской локализации названия своих «Невинных» — именно так должен называться этот липкий хоррор. Но, видимо, ради созвучия с популярнейшей серией «Паранормальное явление» прокатчики лишили нас интересных размышлений, появляющихся от «невинных» героев, обладающих смертельной силой. Невинность — это одновременно и чистота со всем причитающимся ей возвышенным и добрым, и белый лист, на котором можно написать абсолютно любые законы.

Тихое и громкое одновременно, это кино затягивает все глубже в пучину отчаяния и животного страха за свою жизнь и благополучие близких. Когда один из малолетних героев оказывается настоящим злодеем, запутавшимся и озлобленным, каждому в компании приходится выбирать, на чьей он стороне. И тут рождается другой мотив — пропасти между взрослыми и детьми. Участливая мать спрашивает у дочери, все ли в порядке, та ей врет, потому что уверена: помочь нельзя. «Паранормальные» напоминают нам, что барьер отцов и детей, нежелание старших принимать всерьез переживания своих отпрысков, порой приводит к неминуемому.

Всю эту неминуемость в фильме прекрасно поддерживают ребята-актеры, которые отлично вошли в образ «других» детей, и минималистичная операторская работа: спецэффекты в ней выглядят чересчур реалистичными и оттого еще более устрашающими. Изображение тонких детских переживаний в духе «Четырехсот ударов», одного из главных фильмов французской новой волны, сочетается с обыденной жестокостью и сверхъестественным возмездием, как в «Кэрри», — неслабое сочетание, не правда ли?

Но наибольший вклад в атмосферу сделал саундтрек финского музыканта Песси Леванто. Тянущиеся аккорды струнных и медлительно-резкий металлофон, первый инструмент многих детей, угнетают слух и словно бьют под дых, вторя изображению.

Приправленный всем вышеперечисленным, фильм «Паранормальные» рассказывает страшную историю о многообразии детских переживаний и проблем, которые они вынуждены решать в одиночку, пока взрослые разбираются со своими делами или прозябают в бездействии. И раз уж скандинавские ужасы становятся все громче в мировом кинематографе («Тельма», «Солнцестояние», весь Ларс фон Триер), стоит обратить внимание на это заявление о «цветах жизни», будущем человечества.