«Это «Спартак» или сборная Африки? Какой смысл болеть за эту команду?» Что Жириновский говорил о футболе

«СЭ» вспоминает лучшие цитаты политика.

Не стало Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР скончался в среду на 76-м году жизни.

Жириновский неоднократно высказывался о спорте и в том числе комментировал события в футболе. «СЭ» вспоминает самые яркие цитаты политика.

О невыходе сборной России из группы на ЧМ-2014 (июль 2014):

— Плохо оцениваю результат сборной, на три с минусом. Беда в тренере (Фабио Капелло. — Прим. «СЭ»). Это не тот специалист, который должен вести команду к победе, даже своим внешним видом не вызывает симпатий. Как учитель выглядит, директор в школе. Должен быть блеск в глазах! Посмотрите на Газзаева, какой энергичный. А здесь — просто посидеть, поговорить... Нет бойцовских качеств. Поручим главе комитета по спорту пригласить Капелло. Если откажется итальянец — будем требовать немедленной отставки.

О тайной роли Фабио Капелло (ноябрь 2014):

— Он не хочет, чтобы наша команда побеждала. Он чужой для нас человек. Возможно, он в завуалированной форме выполняет санкции Евросоюза в области футбола. Он тренер нашей команды, но делает все, чтобы она имела самые низкие результаты, чтобы она проигрывала. Он европеец, от Евросоюза выступает.

О невыходе сборной России из группы на Евро-2016 (июнь 2016):

— Этот Дзюба сто раз бьет выше ворот. У тебя что, Дзюба, голова не соображает? Ты можешь ударить хотя бы на уровне ворот? Нет, все время бьет как можно выше. Слуцкий — молодец. Иностранцы — хамы, долго не уходили. А этот потерпел поражение и понял, что не его дело, не его уровень. А вообще, видимо, надо менять игроков. Провести турниры по всей стране, взять 20-летних русских парней из провинции, и они выиграют любой чемпионат. Нужны обозленные, с национальной подоплекой, но интернационал и рынок все это уничтожают.

О «Спартаке» (октябрь 2017):

— Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака» с «Севильей». Забили пять голов: четыре — африканцы, наш — один. Это «Спартак» или сборная Африки? Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры.

О поддержке «Динамо» (март 2018):

— Поскольку мы были совсем юные, то создали общество «Юный Динамовец». Я по жизни имел много архивных документов, но с переездами многие потерялись. Зато сохранился мой членский билет — выдан 7 февраля 1958 года. То есть я уже 60 лет член общества «Юный Динамовец». Насколько я знаю, сохраняется принадлежность общества «Динамо» к правоохранительным органам. Раньше это просто называлось: «Милиция». ЦСКА — это армия, все понимают. Про «Спартак» нам объясняли, что это мясо-молочное производство, из этой сферы.

О Кокорине и Мамаеве (октябрь 2018):

— В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму — так мы просто потеряем хороших игроков. Наказание для них должно быть нестандартным. Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется.

О невыходе сборной России из группы на Евро-2020 (июль 2021):

— Мы — северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда. Чтобы улучшить игру российской сборной, нужно усилить популяризацию спорта среди детей. Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка — не играют во дворах мальчишки.

О лимите на легионеров (сентябрь 2021):

— Нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. В СССР мы уже отказались от интернета и других вещей, хотя это могли придумать мы, а не США.

О поражении России в финальном матче отборочного турнира ЧМ-2022 (ноябрь 2021):

— Сборная России проиграла Хорватии и забила сама себе гол — это символично. Вместо того чтобы громить соперника — бей в свои, чтобы чужие боялись. Он не понял, он растерялся... Есть ведь более опытные игроки, уравновешенные, с психологической подготовкой. Хорваты выступали на стороне нацистов и уничтожали югославских партизан, коммунистов, в том числе и советских. Объяснить футболистам, с кем они играли!

Цитаты: «РБ Спорт», «Россия 24», «Чемпионат», личные соцсети Жириновского