Где продолжают выступать российские спортсмены. И что такое нейтральный статус

Не все международные федерации поддержали призыв о недопуске наших атлетов на соревнования за границей.

Рекомендация исполкома МОК о запрете на выступления российских спортсменов в больших соревнованиях ожидаемо спровоцировала волну негативных решений международных федераций. 28 февраля и 1 марта наши сборные, команды и отдельные атлеты оказались отстранены почти в 30 видах спорта. Олимпийские чиновники уверяют, что их позиция «не направлена против российских спортсменов», а вызвана необходимостью «обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников». Это выглядит странно, поскольку еще в 12 видах спорта вопросы безопасности, получается, проигнорировали, разрешив россиянам выступать в нейтральном статусе. Кроме того, еще около двух десятков видов спорта пока вообще никаких решений на этот счет не обнародовали.

На фоне этого комиссия спортсменов Олимпийского комитета России официально отказалась от общения с представителями МОК. «Для нас очевидно, что все решения принимались под мощным давлением извне со стороны сил, далеких от понимания принципов целостности олимпийского движения и невмешательства политики в спорт, — говорится в заявлении комиссии спортсменов ОКР. — Теперь же назначаются некие консультации, но только после того, как решения приняты и даже исполняются. Получается, что мнение спортсменов, наше мнение, уже не имеет никакого значения».

В данный момент в вопросе о санкциях, связанных с выступлением россиян, царит полнейший хаос. В некоторых случаях вердикты о снятиях с соревнований принимались только европейскими структурами, а это значит за пределами Старого Света ограничения не действуют. Все отстранения анонсировались как временные, но практически нигде не обозначены конкретные сроки. В ряде ситуаций сборные России добровольно снялись со стартов, ссылаясь на логистические и другие организационные проблемы (теоретически это тоже может быть поводом для наказания). Некоторые федерации и клубы собираются оспаривать санкции в арбитраже. Дело это небыстрое, и не совсем понятно, какими станут последствия для вводивших ограничения, если суд встанет на нашу сторону.

К сожалению, ясность здесь в ближайшие дни точно не наступит. Поэтому «СЭ» разбирается хотя бы с той ситуацией, при которой россиянам не запрещено выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. На момент написания этого материала подобное допускают международные федерации по водным видам спорта (плавание, плавание в открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло), велоспорту (шоссейные гонки, велотрек), большому теннису (только личные турниры), гимнастики (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте) автоспорту (практически все виды автогонок, включая «Формулу-1»)

Что такое нейтральный статус

Эту дисциплинарную меру придумала и впервые применила в связи с антидопинговыми санкциями Международная федерация легкой атлетики в 2017 году. Подобное с одной стороны вроде бы призвано уязвить патриотические чувства, а другой — избежать коллективного наказания и позволить выступать спортсменам, которые лично не замечены ни в каких нарушениях. К сожалению, по мере развития допингового скандала, нейтральный статус стал известен далеко за пределами легкой атлетики. Он фактически применялся в отношении сборной России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. А с декабря 2020 года являлся обязательным для россиян на всех чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. В конце 2021 года такая же мера применена в отношении Таиланда, Индонезии и КНДР, но большого резонанса это не имело, и вскоре отменено в отношении тайцев и индонезийцев.

Суть нейтрального статуса в том, что спортсмен на международных соревнованиях представляет не свою страну, а некую спортивную структуру (национальную или международную федерацию). Ему запрещено публично демонстрировать национальную символику (в том числе в технических помещениях, раздевалках и вакс-кабинах), а в случае завоевания призового места поднимается флаг федерации, а не национальный флаг. Вместо национального гимна звучит либо гимн международной федерации, либо специально выбранное произведение — например, концерт Чайковского, как в случаях с нашими олимпийцами в Токио-2020 и Пекине-2022. В протоколе соревнований напротив имени спортсмена указывается не название страны, а аббревиатура федерации или надпись «нейтральный атлет».

Как показывает опыт, нюансов здесь много, но практика применения таких санкций уже довольно большая, и они уже давно никого не шокируют. Спортсмены часто жалуются, что сильно стеснены в выражении эмоций после своего успеха. Но в любом случае это лучше, чем оказаться за бортом крупных соревнований, что фактически означает для атлетов запрет на профессию. За пять лет от выступления в нейтральном статусе принципиально отказались единицы.

Но это все касается индивидуальных видов спорта. В командных дисциплинах, где национальная принадлежность часто является самой сутью соперничества, все намного сложнее. Здесь действительно могут возникать проблемы, в том числе, с безопасностью. Но нейтральный статус уже использовался нашими «командниками» и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах, и все сложности тогда удалось преодолеть.

Как это будет работать сейчас

Очевидно, что каждая федерация будет принимать на этот счет отдельный регламент. Формально санкции ВАДА по поводу чемпионатов мира действуют еще до декабря 2022 года, но новые ограничения — другого характера и распространяются вообще на все соревнования за пределами России. Авторы антидопинговых санкций порой проявляли большую изобретательность, запрещая спортсменам резинки для волос в цветах национального флага, фото с государственными символами в социальных сетях и их размещение на видном месте в гостиничных номерах. Вряд ли сейчас дойдет до такой дикости, хотя удивляться чему-либо в наше время не стоит.

Международная лыжная федерация, допуская наших спортсменом до недавнего этапа Кубка мира в Лахти, оставляла упоминание о России в протоколах, но не допускала нашего флага и гимна на подиумах и требовала стартовать в «нейтральной экипировке» — то есть без госсимоволов на форме и желательно был явного сочетания цветов в виде российского триколора (хотя на Олимпиаде в Пекине такое не возбранялось).

Международная федарация плавания, которая сейчас допустила россиян в нейтральном статусе, перед Играми в Токио пыталась цензурировать программы наших синхронисток, ограничивая в них ассоциации с Россией. В частности, было запрещено изображение на купальниках медведя, но почему-то разрешен рисунок балалайки. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в итоге выступали на Играх-2020 под рок-версию «Калинки» группы LITTLE BIG «With Russia from Love» (каламбур — с Россией из любви), но в титрах в трансляции значилось «With ... from Love».

В общем, все эти ограничения по статусу нейтрального атлета — очень субъективны, и зависят исключительно от организаторов соревнований. Так Международная автомобильная федерация, допуская сейчас россиян к гонкам в нейтральном статусе, дополнительно потребовала от них «приверженности принципам мира и политической нейтральности». Какие именно действия — или бездействие — и в каких случаях предполагает этот призыв, пока не понятно.

Очевидно, что проще всего адаптироваться к новому статусу нашим теннисистам. Конечно, обидно, что сборные России не смогут защитить свои титулы в Кубка Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, но финалы этих турниров намечены только на конец нынешнего года. А в личных соревнованиях национальные символы и так практически не использовались. В рейтинге ATP напротив фамилии наших игроков сейчас нет никакого флага и в сетках вместо аббревиатуры RUS видимо, будет какое-то другое сокращение. До сих пор мужской и женский теннисные туры старались сторониться политических историй, этот вид спорта вообще очень космополитичен. Но и ATP, и WTA — американские организации, и если бы они полностью проигнорировали тему санкций, на ближайших турнирах в США местные СМИ просто стерли бы их в порошок.

Санкции против спортсменов, команд и сборных России

Полный или частичный запрет на выступления за границей *

— Футбол

— Хоккей

— Волейбол

— Баскетбол

— Легкая атлетика

— Регби

— Современное пятиборье

— Биатлон

— Лыжные виды спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл, сноуборд)

— Конькобежные виды спорта (коньки, шорт-трек, фигурное катание)

— Парусный спорт

— Бадминтон

— Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом

— Академическая гребля

— Триатлон

— Бейсбол и софтбол

— Настольный теннис

— Стрелковый спорт (пулевая и стендовая стрельба)

— Хоккей на траве (только турниры под эгидой Европейской федерации)

— Гандбол (только турниры под эгидой Европейской федерации)

— Теннис (только командные турниры)

— Любительские ММА

* не касается выступлений отдельных российских спортсменов за иностранные команды

Добровольный отказ сборной России от выступлений за границей

— Спортивная борьба (только взрослый и молодежный чемпионаты Европы)

— Тхэквондо (только ближайшие турниры)

— Бенди (только женский чемпионат мира)

Разрешено выступать в нейтральном статусе

— Водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло)

— Велоспорт (шоссейные гонки, велотрек)

— Теннис (только личные турниры)

— Автоспорт (в том числе Формула-1)

— Гимнастика (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте)

— Профессиональный бокс

Международные федерации, которые пока четко не высказались по данному вопросу

— Международный паралимпийский комитет (Зимняя Паралимпиада)

— Керлинг

— Бобслей и скелетон

— Санный спорт

— Фехтование

— Дзюдо

— Любительский бокс

— Конный спорт

— Тяжелая атлетика

— Гольф

— Стрельба из лука

— Скалолазание

— Серфинг

— Шахматы