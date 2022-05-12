Трагедия индийской бегуньи, пол которой так и не смогли определить

Допинг, обвинения в изнасиловании и автокатастрофа — как жила необычная легкоатлетка Пинки Праманик.

Индия, несмотря на огромное население (второе в мире, в 8 миллионах отставания от Китая), редко добирается до серьезных высот в мировом спорте, по крайней мере таких, которые заметила бы вся планета на Олимпиадах. Главным видом спорта там является крикет, который спорно не включен в программу Игр, а популярные на Земле виды в Индии не особо развиты.

Притянула все возможные несчастья

Но в нулевых у индийцев появилась звезда в мире легкой атлетики, которая, казалось, могла переломить тенденцию и стать героиней нации. Или героем. Так как вопрос о поле этого человека так и остался открытым. Более того, Праманик обвиняли в допинге, изнасиловании, ее карьеру оборвала травма, полученная в автоаварии, а началось все с инцидента с пистолетом. Словом, Праманик притянула все возможные несчастья. Неудивительно, что сейчас в Индии снимают про нее фильмы.

Праманик родилась в небольшом 100-тысячном городе Пурулия на востоке страны и показывала высокие результаты с юношеского уровня. Основная ее специализация — 400 и 800 метров, но и «сотку» она бегала за 11 секунд. Правда, постоянно на стартах происходили какие-то передряги. То на чемпионате Индии среди юношей не смогли разобраться, какого она года рождения, то чуть позже, в 2004 году, она участвовала в молодежной разборке, в ходе которой ей подкинули пистолет. Однако к счастью для Пинки, нашлись свидетели, которые подтвердили, что нападению подверглась сама девушка — по дороге на вокзал. Она была освобождена без предъявления обвинения.

В эти же годы началось восхождение Праманик в сборной Индии. В 2006-м на Играх Содружества в эстафете 4 х 400 метров Праманик завоевала для страны серебро, а на Азиатских играх — золото, до сих пор остающееся единственным в истории. Более того, индианке не хватило до личной медали всего двух сотых секунды. 400 метров она бегала за 52,46 — очень солидные секунды для страны из третьего эшелона мировой легкой атлетики. На Кубке мира ИААФ она была удостоена чести представлять свой континент в этой дисциплине. Праманик выдавали большие авансы и считали в стране будущей звездой мировой легкой атлетики, шансом на то, что Индия хотя бы ненадолго забудет крикет и обратит внимание на что-нибудь другое. Континентальные турниры она щелкала как орешки.

Обвинения в изнасиловании

Однако потом началось падение, еще более резкое и внезапное, чем был подъем. Травмы вынудили ее пропустить отбор на Олимпиаду-2008. Праманик предприняла несколько попыток вернуться в спорт, но в 2010-м по дороге с местных соревнований девушка попала в ДТП и получила серьезные травмы, в том числе ранения лица. Ей по новой пришлось восстанавливать способность ходить — все было не столь трагично, но постоянные боли при повседневных рутинных действиях заставили усомниться в спортивных перспективах в 31 год. Более того, вскоре, видимо, совсем отчаявшись, Праманик разоткровенничалась и рассказала в интервью местным СМИ, что тренеры заставляли ее делать инъекции мужского гормона тестостерона для улучшения результатов. Любые внутривенные инъекции запрещены. Интересно, что никаких сведений о дисквалификации Праманик в интернете нет — видимо, в Индии это заявление всем было просто по барабану.

Однако история зашла еще дальше — оказалось, что... Праманик не совсем девушка, а может, и вообще не девушка. А все это время занималась мистификацией и обманом. Подруга легкоатлетки пожаловалась на попытку изнасилования с ее стороны, а также заявила, что Праманик с ней сожительствовал(а) и обещал(а) жениться (выйти замуж?), но не сдержал(а) обещания. Первый тест, заказанный частной компании в рамках рассмотрения дела, показал, что Праманик — мужчина. Хотя физиологических признаков, позволяющих осуществлять пенетерацию при сексе, у этого человека нет. Праманик не согласилась с выводами, и тогда было организовано еще одно исследование, уже с участием госорганизации.

Но и оно не показало с первой попытки однозначного результата. В итоге после нескольких испытаний был сделан вывод, что Праманик — мужчина-псевдогермафродит. Хромосомный анализ показал, что она — так называемый интерсекс, то есть имеет промежуточные признаки обоих полов.

А был ли мальчик?

При этом бегунье не понравились и эти выводы: «С девушкой, выдвинувшей эти обвинения, у меня не было любовных отношений. Она снимала соседнюю комнату со своим любовником и пятилетним ребенком. Просто она сфотографировала меня обнаженной и шантажировала этими снимками. Но я не мужчина. Я всегда была женщиной. Я выгляжу более по-мужски, потому что в рамках подготовки к соревнованиям мне регулярно делали инъекции тестостерона, как и другим спортсменкам женского пола. Я никогда не задавалась вопросом, законно это или нет. Я концентрировалась на победах и делала все, о чем меня просили мои тренеры. Они знали, что для меня лучше. Но после этого мой голос стал ниже, и у меня появилось больше волос на теле».

Кроме того, Праманик заявила, что ее 25 дней держали в мужской камере в тюрьме, жестоко обращались, а на время обследований накачали наркотиками. Если вам еще не хватает эффекта Болливуда во всей этой истории, то СМИ выдвигали версию, что процесс был инициирован местным бизнесменом Аватаром Сингхом, чья жена также являлась легкоатлеткой, а целью было отобрать землю, подаренную конкуренткам за те победы 2006 года.

После долгих разбирательств Праманик все-таки оправдали, и она пошла работать на железную дорогу. Но из народного фольклора не исчезла. Про нее сняли несколько фильмов, а два года назад она вступила в правящую Индийскую народную партию. Она, кстати, считается, правой, националистической и традиционалистской, но никакого противоречия нет. Потому что индуизм признает третий пол, а в «Махабхарате» есть персонажи, которые его меняют. Жизнь Праманик вполне ложится в эту канву.

В фильмах осуждаются гендерные тесты и показывается праведная борьба Праманик за свои права, которая даст пример другим. Интересно, что в 2015-м в схожую историю попала другая индианка Дюти Чанд, которая также была дисквалифицирована из-за гиперандрогении — так называется повышение мужского гормона в крови. Но она дошла до CAS и была оправдана, так как никакого допинга не принимала. Это вынудило международную федерацию думать об изменении правил для подобных персон. На Олимпиаде в Токио от дистанций 400, 800 и 1500 метров были отстранены намибийки Мбома и Масилинги, так как правила обязывали их занижать уровень тестостерона препаратами.

Но в каком-то смысле Пинки удалось захватить мир — проблема имени Праманик и других первых интерсекс-людей остается в международном спорте и по сей день. И справедливых решений ей найти так и не получается.