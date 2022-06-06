Трагедия Юрия Думчева: кинорежиссеры пугались одного взгляда атлета

Чемпион СССР по метанию диска не смог завоевать ни одной олимпийской медали, но влюбил в себя всю страну благодаря ролям в фильмах.

Кино в жизни атлета сборной СССР Юрия Думчева появилось в 1979 году. Тогда режиссер Павел Любимов пригласил молодого дискобола сняться в роли самого себя в эпизоде фильма «Быстрее собственной тени». Так данные Думчева оказались на «Мосфильме». Вообще Юрий всегда обладал фактурной внешностью: двухметровый рост, широкие плечи, крепкое телосложение. Но именно из-за этих своих физических данных Думчев в 16-летнем возрасте отдал предпочтение не искусству, а спорту. Хотя интерес к нему был у Юрия с детства. Еще в школе он занимался в драмкружке, а также окончил музыкальную школу по классу баяна.

Спортивное прошлое

Отдать предпочтение спорту точно не было плохой идеей. Поскольку таланта Думчева хватало на все. Родился и вырос Юрий близ города Россошь в Воронежской области и в 16 лет решил связать жизнь со спортом. «Он перепробовал все секции: хоккей, футбол... Он очень увлекался спортом. Но был немножко сыроват. Рост у него 2 метра. Вес 100 кг. Для хоккея, для футбола он тяжелый. И он ко мне попросился. А я вел у девочек волейбол и легкую атлетику, а у мальчиков — тяжелую атлетику», — вспоминал тренер Думчева Борис Таранцов в интервью на YouTube-канале «Блокнот».

Позже выяснилось, что у мальчика порок сердца, поэтому занятия тяжелой атлетикой стали проходить в более умеренном режиме, но параллельно с ними он стал пробовать себя и в других видах спорта, в том числе и в метании диска. В 1974 году Юрий перебрался в Москву, чтобы всерьез заняться легкой атлетикой. Его зачислили в московскую школу-интернат № 1, где он впервые и попробовал толкать ядро и метать диск. Было сразу понятно, что с такими физическими данными для парня это идеальный спорт. Заслуженный тренер СССР Алексей Александрович Иванов взял под крыло Думчева и стал его тренировать. Результаты росли на глазах.

Окончив школу, Думчев поступил в Институт физической культуры. В 1976 году его приглашают в сборную страны. Да это и неудивительно, за пять лет (1975-1980) его успехи в метании диска достигли невероятных высот. Если в 1975-м его результат — 41,40 м, то в 1980-м — уже 68,16 м.

Определяющим в жизни Юрия Думчева стал 1979 год. Он снимается в том самом фильме у Павла Любимова и готовится к своей первой Олимпиаде. Предпосылок для успешного выступления было более чем достаточно: он уже неоднократно становился чемпионом СССР, дважды обновлял рекорд страны и был чуть ли не главной звездой в этом виде спорта. В это время мысли о кино отходят у Юрия на второй план. Но, к сожалению, триумфа не состоялось, Думчев на Играх-1980 в Москве стал лишь пятым. Дальше последовал бойкот ОИ-1984. Следующие игры в его карьере были лишь в 1988 году. Спустя восемь лет в Сеуле его ждало еще более обидное четвертое место. Но за свою спортивную карьеру дискобола он успел достичь многого: стать шестикратным чемпионом СССР, выиграть первое место в Европе, а также установить мировой рекорд (1983 год — 71 м 86 см).

Юрий Думчев. Роберт Максимов, Фото архив «СЭ»

Актер одной роли

После фильма Любимова следующего появления в кино пришлось ждать больше пяти лет. В 1986 году Сергей Бондарчук предложил Думчеву быть дублером польского актера Владислава Комара в драме «Борис Годунов», которому срочно потребовалось отлучиться во Францию, и несмотря на то, что в титрах Юрий указан не был, предложения стали сыпаться одно за другим. «Я всегда интересовался тем, этим, разносторонним был, поэтому, когда я понял, что метать не смогу... Тренером я не хотел быть, совершенно. А приглашения от кино я получал регулярно, даже в тяжелые времена, когда были 1990-е, многие не снимались. Фактура моя... Я ни с кем не конкурировал», — говорил о своем выборе в пользу кино Юрий Думчев в интервью на канале «Ностальгия».

Самым ярким появлением Думчева на экране стало его перевоплощение в индейского сына вождя. «Белое перо», как его звали в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», запомнился абсолютно каждому советскому зрителю. 15-летний малыш-великан — роль, сделавшая Юрия по-настоящему народным актером. «Как на тропу войны — так не мал! А как на фильму...» — цитата Белого Пера из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

Главной трагедией всей актерской карьеры Думчева стала однотипность его образов. Из-за высокого роста и массивного телосложения режиссеры всегда видели в нем исключительно громил. «Приходилось делать многие трюки, но никто меня не боялся, они знали, что я добрый», — вспоминал Думчев, невольно ставший заложником этого амплуа. Но, не имея профессионального актерского образования, он все равно пользовался большим спросом. На одних пробах режиссер Юрий Кара сказал, что хочет испугаться от одного взгляда Юрия. Думчеву потребовалась минута, чтобы услышать от Кары: «Спасибо. Достаточно. Вы утверждены». Так что этот образ «бандита» стал визитной карточкой актера.

В 1991-м про него снимают документальный фильм «Неспортивная история», а в 1999-м он решает пройти актерские курсы, чтобы еще глубже погрузиться в профессию.

Юрий Думчев. Фото из личного архива Юрия Думчева ил личного архива Юрия Думчева

Схожие судьбы

Интересно, что спортивно-актерский путь Думчева совсем не уникальное явление. Есть много зарубежных и российских спортсменов, которые переквалифицировались в актеров. Первый, кто вспоминается при словосочетании «спортсмен-актер», — это нестареющий Арнольд Шварценеггер. Шикарная мускулатура, а также титулы «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия» открыли миру кино обаятельного культуриста и сделали из него звезду мирового масштаба. А мы смогли увидеть много частей «Терминатора» с его участием. И не только «Терминатора».

Еще один герой с экранов, который до кино был профессиональным спортсменом, — это Джейсон Стэтхэм. И прыгун в воду. Стэтхэм был членом сборной Великобритании, но карьера в бассейне все-таки не пошла, и он волей судьбы попал в кино. Продавая краденые ювелирные украшения на улице, он попался на глаза Гаю Ричи. Так и попал главный «перевозчик» голливудского кино на экраны, а мы наслаждались его актерской игрой в фильмах: «Карты, деньги, два ствола», «Форсаж», «Адреналин», «Перевозчик» и многих других. А великолепные жизненные цитаты Джейсона Стэтхема — это вообще то, что может поднять настроение до конца дня. Так что, спасибо, Джейсон, что прыгнул в сторону кино.

Если вспоминать какой-то пример из российских спортсменов, то на ум приходит актерская карьера Олега Тактарова. До появления в кино он был бойцом в смешанных единоборствах. А в 1995-м стал первым чемпионом UFC из России. Не заметить такого мощного русского парня было невозможно. На него посыпались предложения из Голливуда. В итоге увидеть Олега можно в таких картинах, как: «Плохие парни — 2», «Охота на воров», и многих других.

Юрий Думчев на награждении. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Внезапная смерть

Но вернемся к истории Юрия Думчева. Последним его появлением в кино стала работа в фильме «Трудно быть богом» 2016 года. Несмотря на то что несколько десятилетий жизни Думчева были посвящены кино, он никогда не забывал и о спорте. Долгое время Юрий параллельно со съемками занимался тренерской деятельностью. Был старшим тренером сборной Москвы по толканию ядра и метанию диска. «Меня попросил мой будущий ученик, мальчик, который со мной тренировался. Он попросил, чтобы я его потренировал к чемпионату страны. Я его потренировал, и он выиграл чемпионат страны. И я стал тренером. А когда уже завязался... Получается круговорот: один заканчивает, другой приходит», — рассказывал Юрий Думчев на телеканале «Ностальгия».

Внезапная смерть застала его как раз на работе. В 2016 году он повез свою команду в Адлер на Всероссийские соревнования по метанию диска памяти Лунева. Приехав на спортбазу, почувствовал себя плохо, медики сразу начали оказывать ему помощь, пока ждали скорую помощь. Потом уже врачи скорой пытались спасти жизнь тренера, но все было напрасно. В возрасте 57 лет Юрий Думчев умер от сердечного приступа. Сердце было разбито у многих людей, но больше всех горевали, конечно же, дочери Думчева.

«Любимый мой, самый дорогой на свете. Я не представляю, как жить без тебя! Я не могу в это поверить! Всю жизнь ты был моей мотивацией, моим идеалом. Я всегда хотела, чтобы ты мной гордился. Как много всего недосказанного. Я так люблю тебя и всегда буду. Ты навсегда в моем сердце!!! Почему сейчас? Зачем? Я не представляю жизни без тебя. Папуля мой любимый», — так эмоционально у себя в соцсетях простилась с любимым родителем старшая дочь Думчева Наталья.

Она, кстати, решила продолжить линию отца. Но выбрала для себя волейбол. За свою спортивную карьеру она успела поиграть во многих российских клубах, также отметилась на чемпионатах Белоруссии, Швейцарии и Кипра. В 2010 году, кстати говоря, стала на Кипре чемпионкой. А с этого года Наталья решила начать выступать за турецкую команду «Нилюфер Беледиеспор».

Юрий запомнился миллионам телезрителей своими фактурными ролями и невероятно обаятельным индейцем Белое Перо, его реплики в кино разбирали на цитаты, а его пусть и не главные роли всегда становились самыми любимыми. Яркий след после себя он оставил и в мире спорта, выиграв внутри страны и за ее пределами множество наград, а также воспитав новое поколение чемпионов.