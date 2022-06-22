Громкий развод олимпийских чемпионов Великой и Мишина: почему распалась идеальная пара?

Любовь фехтовальщицы Софьи Великой и борца греко-римского стиля Алексея Мишина закончилась болезненным разрывом и обвинениями в звездной болезни.

Он — шестикратный чемпион Европы, она — четырнадцатикратная. Он — чемпион мира, она — восьмикратная чемпионка. Он — олимпийский чемпион, она — двукратная. Он — Алексей Мишин, борец греко-римского стиля, она — Софья Великая, фехтовальщица-саблистка. Когда они встретились в 2011 году на телешоу «Жестокие игры», он уже являлся титулованным спортсменом, а все великие победы Софьи были еще впереди.

Но пока одни участники проекта соревновались в конкурсах и переживали за победу, между Алексеем и Софьей происходили уже переживания другого формата. Чувства возникли мгновенно на глазах у миллионов телезрителей и очень быстро переросли в крепкие отношения, которые в 2012 году спортсмены узаконили.

Прибавления в семействе тоже ждать долго не пришлось. После первого олимпийского серебра, в Лондоне, Софья сделала перерыв в карьере. И в 2013 году в семье родился сын Олег. «С трех месяцев он объехал со мной весь мир. Мы с ребенком везде ходим: хоккей, баскетбол, всякие шоу. Стараемся привить ему активный отдых», — говорила Софья в интервью изданию «Киров. БезФормата».

Сложности: два города, постоянные разъезды, невозможное совмещение графиков

Со стороны отношения спортсменов казались идеальными. Взрослые, добившиеся успеха в спорте, понимающие и любящие друг друга, но на самом деле активная спортивная карьера вносила существенные коррективы в семейную жизнь.

«У нас очень насыщенная спортивная жизнь, поэтому мы не особо разбираемся, где и какие должны быть нормы, порядки. Главное — быть счастливыми, любить друг друга, заботиться и поддерживать. Сложности: два города, постоянные разъезды, невозможное совмещение графиков. Но раз в две недели в спортивный сезон стараемся встречаться, поддерживать друг друга. Еще нас спасают интернет и скайп. Мы подстроились под эти ситуации и с пониманием относимся друг к другу», — делилась Софья.

Софья Великая и Алексей Мишин. ikirov.ru

Казалось, спортсмены сумели найти баланс и посвятить себя сразу двум любимым делам: карьере и семье. В 2016 году у Софьи — вторые Олимпийские игры. И она снова лишь серебряная. Уступила в финале соотечественнице Яне Егорян с минимальным счетом 14:15. Боль и разочарование витали в тот момент над помостом, но любимый муж сразу нашел что написать Софье: «Молодец! Ты для нас всегда остаешься лучшей и Великой! В этот раз удача немного была не на твоей стороне».

Хотя самому Мишину в тот момент тоже было несладко. Ему не дали олимпийскую лицензию, и он смотрел игры по телевизору из России. Золото Софья в Рио все-таки взяла — в командной сабле. И после завершения Олимпиады снова отправилась в декрет, чтобы в 2017 году в семье появилась малышка Зоя. Алексей с рождением дочери принял решение завершить спортивную карьеру и полностью сконцентрироваться на семье. А Великая уже строила планы по покорению Токио-2020.

Больше нет никакой семьи!

Можно только гадать, но кажется, что в какой-то момент в семье начался разлад. Супруги расставили приоритеты, и пока для Алексея это было погружение в семейную идиллию, для Софьи на первом месте была желанная олимпийская золотая медаль в индивидуальном разряде. «Какова причина расставания? Как мне кажется, звездная болезнь. Очень часто, надев корону, человек начинает витать в облаках и забывает о главном — семье и детях. Нечто подобное случилось и с Софьей. Спортивные успехи и хорошие премиальные вскружили ей голову. Даже друзья, которые многие годы были рядом, оказались не нужны Великой», — сказал Мишин в интервью «Столица С».

В августе 2021-го в Токио Великая снова берет личное серебро и командное золото, а уже три месяца спустя все слухи о конфликте в семье становятся достоянием общественности. «Больше нет никакой семьи! Все закончилось. Софья Великая и Алексей Мишин — не пара. Наш союз распался. Делал ли я попытки сохранить отношения? Да. И не раз! Все делал ради детей. Они очень переживают наш разрыв. Но что толку?! Звездная болезнь никого не щадит», — заявил Алексей.

Помимо внутрисемейного недопонимания, перед глазами олимпийского чемпиона были идеальные примеры жен-фехтовальщиц, которые лишний раз заставляли Мишина задумываться, а так ли все идеально в их с Софьей семье. «Я прочитал интервью с Софьей Поздняковой вскоре после ее победного олимпийского финала. «Я страшно соскучилась по мужу, хочу быстрее домой, в семью», — заявила она. А с Яной Егорян мы встретились в Москве за месяц до Олимпиады в Токио. Я прогуливался с сыном Олегом, а она стояла с ребенком. Я спросил: «Яна, почему не едешь на Олимпиаду?» «Леш, какая Олимпиада? — улыбнулась Яна. — Смотри, какая замечательная крошечка у меня на руках! Она для меня сейчас дороже всего. А Олимпиады еще будут...» Вот эти девочки — настоящие чемпионки! Они отказываются от многого ради семьи и детей, поэтому заслуживают большого уважения. А люди, которых накрывает звездная болезнь, мне непонятны», — поделился Алексей.

Конфликт с каждым днем все больше обрастал новыми подробностями. Мишин говорил, что Великая препятствует его общению с детьми. Не дает свозить их на пару недель в родной город спортсмена — Саранск. «Ведь знает, что дети скучают по отцу. Сын звонит мне постоянно. Однако Софья непреклонна. Если ее позиция не изменится, в этом случае придется обращаться к судебной практике», — рассказал Мишин «Столице С».

Со временем стали появляться и слухи, что якобы Алексей поднимал руку на свою звездную супругу, но он все отрицает. «Утверждают, что я бил свою супругу! Даже не знаю, что ответить на этот бред! Если честно, никогда не думал, что мне придется бороться за сохранение семьи и тем более добиваться разрешения на общение с детьми. Не думал, что девушку, которая станет моей супругой, накроет звездная болезнь. Можно сказать, что съедет крыша», — парировал борец.

Алексей искренне не понимает, откуда у жены появилась звездная болезнь, сравнивая себя с ней и подчеркивая, что он тоже олимпийский чемпион, а она ведь в личном соревновании на Олимпиаде не выиграла. Софья же, в отличие от мужа, выбрала противоположную тактику общения со СМИ, дав лишь один короткий комментарий на тему развода. «Меня эта тема не интересует. Я не собираюсь ничего опровергать. Что тут опровергать? Скажите мне, пожалуйста. Имейте уважение к моей тактичности, поэтому я вообще не думаю, что стоит эту тему поднимать», — сказала спортсменка в беседе с Teleprogramma.pro.

Красивая история любви явно подошла к своему финалу. И если сначала мы смотрели за романтичным развитием отношений спортсменов, то теперь, видимо, нас ждет печальное его завершение.