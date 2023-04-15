Звезда сайта для взрослых когда-то была крутой теннисисткой и женой игрока сборной России

Странная судьба Эшли Харклроуд, которая подавала большие надежды в спорте, но реализовала себя в эротических фотоснимках

Когда-то ее считали американской Анной Курниковой. Она выигрывала юниорский «Ролан Гаррос», выступала за сборную США в Кубке Федерации и сводила с ума своей сексуальностью тысячи фанатов. Возможно, для того, чтобы лучше соответствовать своему прототипу, она приобщилась к русскому, выйдя замуж за Александра Богомолова — сына бывшего теннисиста сборной СССР. Однако успехи на корте у Эшли Харклроуд оказались еще хуже, чем у Курни. И самым весомым достижением этой спортсменки в итоге стало то, что в 2008 году она оказалась первой профессиональной теннисисткой, снявшейся в неглиже для мужского журнала Playboy. Нынешняя карьера Эшли в соцсети для взрослых Only Fans — логичное продолжение этой стези.

Слишком короткие шорты

В женский теннис Харклроуд ворвалась благодаря скандалу. На Открытом чемпионате США 2001 года 16-летняя теннисистка появилась на корте в слишком коротких шортах. Организаторы негодовали. Но, несмотря на проигрыш в первом же раунде, такой яркий дебют Эшли запомнился надолго. В 2001-2002 годах Эшли считалась первой ракеткой США среди девушек возрастной категории до 18 лет. К концу 2002 года она впервые в карьере попала в топ-200 рейтинга WTA. В 2003 году Харклроуд поднялась на 39-е место в мировом рейтинге. Но это был пик карьеры. Затем американка боролась с многочисленными травмами.

«В 14 лет я стала первой в стране, в 15 подписала контракты с Nike и спортивным агентством, а в 17 выиграла «челленджер» и дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос», — вспоминала теннисистка. — К 18 я уже стала 39-й ракеткой мира, а потом порвала связки локтевого сустава. Решила не делать операцию, а взять перерыв для восстановления. С 13 лет я воспринимала теннис как работу. По этой причине я перегорела и находилась в ужасном состоянии. У меня развилось пищевое расстройство, и я не справлялась с тем давлением, которое на меня навалилось. Ко всем этим трудностям добавились завышенные ожидания от моей семьи, команды и агентов. Когда я взяла паузу, мой рейтинг не был заморожен, и я сразу же вылетела из топ-200. Спустя восемь месяцев я стала чувствовать себя лучше и решила вернуться, хотя не вылечила локоть до конца. Это меня и сгубило».

Фото Getty Images

Первая в Playboy, первая на Only Fans

В 2008 году спортивная карьера американки стала постепенно угасать, поэтому теннисистка решила сменить приоритеты и снялась обнаженной для журнала Playboy. Невероятно откровенная фотосессия превратила спортсменку в одну из самых сексуальных и желанных спортсменок мира по версии множества изданий. Несмотря на критику людей из мира тенниса, Харклроуд считает съемку для эротического глянца большим достижением: «Я попала на обложку Playboy благодаря теннису. Это один из самых ярких моментов моей карьеры, он показывает мой свободолюбивый характер. У меня нет абсолютного никакого негатива по отношению к журналу».

В 2022 году Харклроуд решила пойти дальше и завела аккаунт на популярном сервисе для взрослых Only Fans. «Я первая профессиональная теннисистка, которая украсила обложку Playboy, а теперь и Only Fans» — говориться в описании ее страницы. Американка не стесняется публиковать свои фото и видео без цензуры, прилично на этом зарабатывая.

Александр Богомолов. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Расставание с Эшли — лучший момент в моей жизни

Нашим любителям спорта Эшли Харклроуд известна также благодаря ее браку с российским теннисистом Александром Богомоловым-младший. Это знаковая фигура для отечественного тенниса. Его отцом является Александр Богомолов-старший — легендарный советский и российский игрок и наставник, который долгое время тренировал сына.

Богомолов-младший благодаря отцу попал в теннис очень рано, а в девять лет, вместе с семьей отправился жить за границу — сначала в Мексику, где глава семейства открыл собственную академию, а затем в Майами, где вместе со своей сестрой Екатериной стал участвовать в юниорских турнирах. В 15 лет Александр стал чемпионом США, победив в финале будущую суперзвезду тенниса Энди Роддика, а в 17 лет во второй раз выиграл национальный титул, получив wild card на US Open.

Здесь можно найти параллели с мегауспешным стартом спортивной карьеры его будущей супруги, чего и не скрывает сам теннисист: «Мы с Эшли вместе выросли в Америке, много играли друг с другом и до 18 лет смогли добиться больших успехов на корте. Она всегда пользовалась вниманием у мужчин, а я хотел быть лучше всех и хотел завоевать ее сердце. Начал агрессивно за ней ухаживать, и она сдалась».

Когда Харклроуд было 19 лет, а Богомолову 21, влюбленная пара поженилась и находилась в браке около двух лет. По словам Эшли, это стало большой ошибкой: «Я вышла замуж за Алекса очень рано, в 19 лет, а в 21 мы уже развелись. Мы никогда не были счастливы, поэтому наши пути разошлись. Я южанка, а южные девушки выходят замуж и рожают детей в молодости, поэтому мне казалось, что так нужно. Потом я встретила моего нынешнего мужа Чака Адамса, больше трех лет он вместе со мной ездил в туры».

Интересно, что сам Александр вспоминает время с Эшли совсем по-другому: «В жизни Эшли всегда были определенные проблемы. В теннис она играла не по своему желанию, а по желанию родителей. Мне постоянно приходилось заставлять ее тренироваться. После того как мы поженились, у нее появился новый тренер, и за моей спиной она закрутила с ним роман. В итоге она ушла от меня, они поженились и у них родился ребенок. Это был лучший момент в моей жизни. А насчет ее съемки для Playboy — скажу так, мне было стыдно».

Александр добился серьезных успехов и во взрослом теннисе. Он перешел под российский флаг и стал первой ракеткой России, выступал в составе нашей сборной на Кубке Дэвиса, и на пике своей карьеры являлся 33-й ракеткой мира. Но запомнился он и допинговым скандалом. В 2005 году в его пробе нашли салбутамол. Правда, спортсмена отстранили лишь на полтора месяца, так как он смог доказать, что использовал препарат для лечения астмы, а на результаты препарат никак не влияет. После завершения карьеры Александр вновь переехал жить в США. На данный момент Богомолов живет в Бока-Ратон, штат Флорида, женат на уроженке Бразилии и воспитывает с ней сына.

Эшли Харклроуд. Фото Getty Images

Любовь всей жизни

После неудачного брака с Богомоловым Эшли Харклроуд вышла замуж за своего тренера и бывшего профессионального теннисиста Чака Адамса. В марте 2009 года у пары родился первенец Чарли. После рождения сына Харклроуд предприняла еще одну попытку вернуться в большой теннис, но потерпела неудачу, окончательно завершив спортивную карьеру. В апреле 2011 года у семьи появилась на свет дочь Лоретта Линн.

Эшли не скрывает, что в лице Адамса нашла свою опору и любовь всей жизни. Интересно, что и муж разделяет новые откровенные увлечения своей жены — весной 2022 года на аккаунте Эшли в Only Fans появилось первое домашнее видео, снятое вместе с супругом.