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«Она сама не знала, что хочет, и все вышло из-под контроля». Была ли свадьба у Курниковой и хоккеиста Федорова?

Галина Глазко
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Анна Курникова и Сергей Федоров.
Фото архив «СЭ»
Об их браке узнали не сразу.

Секс-символ мирового тенниса Анна Курникова пользовалась крайне большой популярностью. Ей подражали женщины, а мужчины мечтали познакомиться с яркой блондинкой. Но по сей день она не выставляет на показ свою личную жизнь. Так, о браке с российским хоккеистом Сергеем Федоровым все узнали лишь спустя несколько лет после их расставания. Расскажем подробнее об этом.

История знакомства

Курникова и Федоров познакомились на вечеринке в 1996 году. Их свел хоккейный агент Сергея. Анна на тот момент только начала набирать популярность в мировом теннисе, а он уже выиграл два Кубка Стэнли с «Детройтом». Кроме того, на момент знакомства хоккеисту было 27 лет, а спортсменке — всего 16. Они боялись предрассудков общества, но чувства оказались сильнее этого.

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Очень быстро спортсмены стали жить вместе, несмотря на критику американцев. Ведь по их принятым нормам в США встречаться можно с человеком старше 17 лет. Теоретически спортсмен мог даже попасть в тюрьму сроком на четыре года из-за нарушения этого закона. Правда, позже многие признали, что яркая блондинка и красивый хоккеист идеально подходят друг другу, поэтому от них отстали.

Теннисистка Анна Курникова.
Анна Курникова.
Фото Global Look Press

Брак

Отношения развивались у пары стремительно, и спустя всего полтора года после их знакомства спортсмен сделал Анне предложение руки и сердца. Ходило много слухов о свадьбе, но нигде не было фотографий с торжества, поэтому многие решили, что они так и не расписались.

И лишь спустя много лет информацию о свадьбе подтвердил агент Федорова. А в 2012 году сам хоккеист в интервью «СЭ» признался, что состоял в браке с Анной: «Мы не афишировали брак. К нам и так было приковано слишком много внимания», — заявил он.

При этом сама Анна открестилась от брака с российским хоккеистом, сказав, что она не была ни с кем расписана официально.

Хоккеист Сергей Федоров.
Сергей Федоров.
Фото Global Look Press

Любовный треугольник: Курникова, Федоров и Буре

Что же стала причиной распада такой красивой пары спустя три года в браке? Как оказалось, существовал любовный треугольник, в котором третьим был еще один звездный хоккеист Павел Буре.

«Я читала, что она обручилась с Буре, а потом я пришла в раздевалку и такая думаю: «Стоп, это же Федоров!» Я чуть не умерла, это все было так смешно. По-моему, она сама не знала, чего хочет, и в итоге ситуация вышла из-под контроля. И вообще я сомневаюсь, что она готова пойти к алтарю», — рассказывала тогда американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт.

Павел Буре. Шикарные апартаменты в небоскребе во Флориде и роман с Курниковой. Как жил в нулевые Павел Буре

А вот сам Буре всегда отрицал роман с Курниковой. Он утверждал, что они только жили в одном многоквартирном доме и дружили семьями. И действительно, Павел приобрел квартиру в небоскребе «Портофино Тауэр» на побережье Майами-Бич, где ранее Федоров подарил Анне недвижимость (по другой информации, теннисистка выкупила у Сергея эту квартиру).

«Курниковы живут в «Портофино» уже три года, мы же только въехали. Кстати, когда Павел покупал квартиру, мы понятия не имели, что окажемся соседями Курниковых. До этого были знакомы, а в Майами сдружились по-настоящему», — признавалась мать хоккеиста Татьяна Буре.

Был роман у Анны и Павла или нет — так и остается открытым вопросом. В любом случае их общение было недолгим. Курникова вскоре познакомилась с популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом и разорвала связи со всеми своими ухажерами.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с сыном.
Фото Global Look Press

Как живут сейчас

Звездная теннисистка уже больше 20 лет живет гражданским браком с Иглесиасом. В 2017 году россиянка подарила артисту близнецов Николаса и Люси. А в 2020-м Анна вновь стала мамой — она родила девочку Мэри. Сам Иглесиас не раз в своих интервью признавался, что с большим удовольствием занимается воспитанием детей и помогает Анне во всем. Только вот отношения они так и не зарегистрировали.

После расставания с теннисисткой Федоров недолго грустил один. У него были романы с известными актрисами Тарой Рид и Дженнифер Лав Хьюитт. В 2009 году Сергей завершил карьеру в НХЛ и перебрался обратно в Россию. Через несколько лет он познакомился с моделью Кариной, которая оказалась младше его на 20 лет. Однако разница в возрасте не мешает им жить счастливо уже много лет.

Энрике Иглесиас и&nbsp;Анна Курникова. Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас

Ради хоккеиста девушка оставила свою карьеру, хотя она была достаточно успешной в модельном бизнесе. Карина принимала участие в показе коллекций от известного российского дизайнера Валентина Юдашкина, снималась для глянца и сотрудничала с итальянским домом мод.

В 2016 Федоров впервые стал отцом, у него родилась дочь Александра.

Сергей Федоров
Анна Курникова
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