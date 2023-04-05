Спортсменки зарабатывают миллионы только за счет внешности. Правильный ли это подход?

И в России, и в мире спортсмены все чаще предпочитают становиться героями соцсетей, а не стадионов.

Слова «инфлюенсер» нет в толковом словаре русского языка, однако общепринято считать, что это пользователь соцсетей, имеющий обширную и лояльную аудиторию. То есть ту, на которую он способен оказывать влияние. И если считать конечной целью занятий спортом заработок на жизнь, то правы авторы публикации британской Daily Mail, которые утверждают: нынешнее поколение спортсменов-инфлюенсеров меняет весь спортивный ландшафт. Если раньше, чтобы много зарабатывать, надо было очень хорошо выступать на стадионе, то больше это не актуально — можно быть популярнее Тайгера Вудса, играя в гольф весьма посредственно.

Миллионы в 18 лет благодаря внешности

Речь о Пейдж Спиранак, 30-летней гольфистке, которая настолько покорила мужчин своими формами и декольте, что в 2022 году была признана журналом Maxim самой сексуальной женщиной года. По данным Daily Mail, Спиранак зарабатывает на одном посте в Instagram (принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России) минимум 2 тысячи долларов. При этом она не раз подвергалась обструкциям фанатов из-за своего внешнего вида.

Пейдж Спиранак. Соцсети Пейдж Спиранак

Гимнастка Оливия Данн в свои 18 лет моментально стала миллионером — после того как Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) в 2021 году разрешила своим спортсменам иметь частные спонсорские доходы и заключать так называемые сделки NIL — с использованием своего имени и образа.

Оливия Данн. Соцсети Оливии Данн

Есть и мужские истории успеха — YouTube-блогер Джейк Пол из героя видосиков и скандалов с мародерством во время протестов Black Lives Matter превратился в звезду бокса и провел бои против Бена Аскрена, Андерсона Силвы и других звезд ММА (во всех победил). Проиграл младшему брату Тайсона Фьюри, но заработал 31 миллион долларов за тот бой, который стал одним из самых просматриваемых в 2022 году.

Что в России?

В России явление спортсменов-героев соцсетей также набирает обороты. Свой отпечаток на рынок накладывают последние решения российских властей о блокировке некоторых соцсетей. Хотя многие россияне продолжают ими пользоваться, используя VPN. И количество подписчиков у инфлюенсеров растет, и контент они постят регулярно.

Подобных контентмейкеров можно разделить на несколько групп. Первую условно назовем «красивые девушки». Среди них скелетонистка Юлия Канакина (88 тысяч подписчиков), синхронистка Варвара Субботина (52 тысячи), гимнастка-художница Дарья Трубникова (78 тысяч) и многие другие. Конечно, охват соцсетей спортсменок в России несравним с зарубежным — и потому, что спорт у нас не так популярен и даже инфоцыганам и астрологам явно проигрывает, и из-за того, что англоязычного населения в мире куда больше. Одни США по населению в два раза опережают Россию.

Юлия Канакина. Соцсети Юлии Канакиной

Можно задаться вопросом — а на что вообще влияют эти спортсменки? Разве эффектные фотографии в купальниках — это влияние? Не все так однозначно. Дело в том, что именно такие спортсменки впоследствии становятся амбассадорами различных брендов, и не только спортивных, приглашаются на промоакции, автограф-сессии, публичные мероприятия и студии на телевидении.

Да и глупо считать, что спортсменки пишут только об отдыхе на Мальдивах и ноготочках. Впрочем, если в нашем мире и есть что-то стабильное и вечное — так это ноготочки. 60% аудитории запрещенной соцсети — женщины, большая часть со средним или выше среднего доходом, причем в возрасте 20-35 лет. А главные рекламодатели в Instagram (принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России) — косметические компании, ретейлеры одежды, доставка и тому подобное. Нам просто нужно привыкнуть, что «инфлюенс» — это не только про определение судеб мира, а про то, куда пойдет делать ноготочки в следующий раз умеющая зарабатывать девушка 25 лет.

Исследование редакции PPC.World 2020 года.

Вторая группа — популярные спортсмены (чаще спортсменки). Это не значит, что они не красивые — просто их контент связан чаще со спортом и не имеет привязки ко внешности. Речь о наших фигуристках Трусовой, Загитовой, Медведевой, Щербаковой — они за последние годы получили много спонсорских контрактов, Медведева участвовала в телешоу, Загитова пела с Zivert. Словом, это люди, формирующие повестку. Хотя строго говоря, самые популярные фигуристки России — Анна Семенович и Василиса Даванкова, имевшая недлинную карьеру, зато сейчас делающая сумасшедшие челленджи с сотнями тысяч просмотров.

Из мужчин можно привести в пример хоккеиста Александра Овечкина (1,6 млн подписчиков) и теннисиста Даниила Медведева (1 миллион). Оба, что интересно, почти не пострадали из-за изоляции российского спорта — и возможно, это не просто совпадение. Да и фигурное катание среди зимних видов явно ближе к возвращению, чем биатлон. Лыжи — тоже, и растет влияние Александра Большунова, который за три года в пять раз увеличил количество подписчиков в запрещенной соцсети до 255 тысяч. Даже интересно, что будет с триатлоном — президент федерации Ксения Шойгу (109 тысяч подписчиков) тоже активно ведет соцсети, делает посты о здоровом образе жизни и достопримечательностях мира, по которым она немало поездила. То есть новый подход к СММ демонстрируют не только спортсмены, но и функционеры.

Третья группа, которую стоит выделить отдельно, — бойцы ММА. Особняком стоит Хабиб Нурмагомедов, который в принципе далеко впереди по количеству последователей в соцсетях относительно всех спортсменов и первый во всей России, впереди Ольги Бузовой и других традиционных инфлюенсеров. Нурмагомедов не рекламирует ноготочки, но пропагандирует собственные принципы жизни — что уже становилось несколько раз политическим фактором. Достаточно вспомнить его перепалку с Егором Кридом и Тимати по поводу допустимости их концертов в Дагестане.

Очевидно, благодаря Нурмагомедову на улицах российских городов стало появляться все больше кепок UFC, а залы ломятся от посетителей. За Нурмагомедовым пристально следит мусульманская часть населения России и мира, для которой он один из ревностных поборников ислама. Однако ММА-сектор не ограничивается Хабибом. Вряд ли известный широкому кругу читателей Зубайра Тухугов имеет 3,8 миллиона подписчиков — это больше, чем Загитова, Медведева и Овечкин вместе взятые. Мировую известность он получил после того, как попытался напасть на Конора Макгрегора после знаменитого боя.

А Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, по упоминаниям в соцсети стал 9-м во всем русском сегменте в 2022 году, согласно исследованию агентства AD in Blog. Его упоминали чаще, чем «Яндекс.Маркет» или Павла Волю, он совсем чуть-чуть проиграл Филиппу Киркорову.

Наверное, до известности Киркорова 99,9% российских спортсменов далеко. Но, несмотря на изоляцию российского спорта, а также проблемы западных соцсетей в России, многие из них активно ищут новые способы привлечения к себе внимания и рассказа о себе — например, заводят Telegram-каналы. В ближайшее время, чтобы оставаться на плаву и зарабатывать, им понадобится уделять больше внимания нестандартным способам развития своего бренда.