«Прикосновения Волочковой и языческие обряды». Как готовится к боям Никита Джигурда

Что делает Никита Джигурда перед боями, от чего отказывается и кто поддерживает популярного артиста?

Все большую популярность набирают фрик-бои, когда в октагон друг против друга выходят медийные персоны. Поединки проходят по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Эпатажный артист Никита Джигурда успел принять участие уже в трех подобных боях. Расскажем, почему он согласился и как проходила подготовка артиста.

Джигурда во фрик-боях

Первый бой Никиты Джигурды завершился уверенной победой артиста над скандальным политиком Виталием Милоновым на турнире проекта «Наше Дело». Проигравший жаловался на обман, так как обещали шоу, а по итогу Джигурда дрался по-настоящему. На что Никита заявил публично:

«Никаких договоров о том, что это будет понарошку, нет. Я пообещал, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы».

Джигурда — Милонов

Во втором бое артист встретился в октагоне с журналистом Отаром Кушанашвили, которого нокаутировал уже в первом раунде. Джигурда успел за это время 3 раза отправить Кушанашвили в нокдаун, третье падение стало последним для журналиста.

Джигурда — Кушанашвили

Кстати, Джигурда и Кушанашвили уже принимали участие в подобном шоу. В 2007 году Первый канал запустил проект «Король ринга», в котором сражались звезды российского телевидения (Пьер Нарцисс, Валдис Пельш, Эдгард Запашный, Алексей Чумаков, Андрей Чернышев, Никита Джигурда, Отар Кушанашвили и другие). Во втором сезоне Джигурда проиграл по очкам актеру Вячеславу Кулакову. Результатами Никита был недоволен и пытался раздуть скандал. А Кушанашвили, уступив танцовщику Гедиминасу Таранде, отказался приезжать на второй эфир. Ходили слухи, что на тренировках журналист находился в нетрезвом виде. В общем, для обоих участие было неудачным.

Так и последний фрик-бой оказался неудачным для Никиты, ведь против него вышел молодой и более сильный соперник — экс-бодибилдер, а ныне популярный YouTube-блогер Александр Шпак. Разница в весе очень большая: Шпак — 110 кг, а Джигурда — 85 кг. Несмотря на то что соперники пару раз отправляли друг друга в нокдаун, победа досталась наиболее физически подготовленному блогеру.

Блогер, боец промоушена «Наше Дело» Артем Тарасов прокомментировал «СЭ» поражение эпатажного артиста.

«Джигурде — 60 лет, он вышел против 40-летнего, который полностью нахимичен и, стоит признать, дерется достаточно хорошо. Они оба показали крутой бой. Джигурда — большой молодец! Несмотря на всю фриковость мероприятия, трудно было его таковым считать, потому что они дрались как два настоящих мужика!» — сказал Тарасов.

Джигурда — Шпак:

Сам Никита Джигурда после боя признался, что знал о силе своего соперника.

«Я же показал хейтерам силу духа, ибо, когда говорили, что я бью только слабеньких. Выйдете. Естественно, еще раз говорю: если бы судья не затормозил, я был готов продолжать. Саша тоже, да, почувствовал парочку раз? Поэтому слава Роду! Слава «Нашему Делу»! Еще до боя я понял, что мой соперник обладает тонкой и ранимой душой, которую защищает броней телесного скафандра и занятиями кикбоксингом с юности, потому что нежная душа должна быть защищена. В этом бою самым сложным для меня было отсутствие претензий к Саше, даже наоборот — я хотел ему помочь быть увиденным тем, кто он есть внутри. И я это сделал».

Как готовится Джигурда к боям

Артем Тарасов также объяснил, почему артист принимает участие в поединках.

«Джигурда стал драться в наших поединках по простой причине — ему предложили очень хороший гонорар. В свою очередь «Наше Дело» выбрало его, потому что Джигурда — эпатажный парень, он прикольный и крутой», — сказал Тарасов СЭ.

Спортом Никита Джигурда не занимается, однако пытался предпринять попытки.

«Перед боем с Милоновым я две недели не употреблял крепкие алкогольные напитки, такие как водка, коньяк, виски, только вино и пиво. Также три раза в неделю выходил на 30-минутную пробежку, гимнастикой занимался. Перед остальными боями я не тренировался сознательно, не ходил в зал и не бил грушу. Я же готовил этот спектакль как своеобразную церемониальную магию, мистерию».

Тарасов его слова подтвердил: «Никита не тренируется вообще, он не гоняет вес. У него нет плана тренировок. Он выходит в таком виде, какой он и есть. Делает языческие обряды и выходит на бой. Если бы он тренировался, то у него получилось бы еще лучше!»

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото Instagram

Большую поддержку оказывала артисту его близкая подруга, с которой ему приписывают роман, известная балерина Анастасия Волочкова. Хотя, по признанию артиста, он для подготовки к боям отказался от секса. Однако это не помешало двум эпатажным героям вести себя провокационно, порождая новые слухи. Так Волочкова перед боем помогала Джигурде надевать специальные трусы с усиленной защитой от ударов. После чего сама решила проверить, действительно ли они защищают, потрогав гениталии артиста. И конечно же, сняла это все на видео, экс-балерина очень переживает за его мужское здоровье: «Никита, береги свое достоинство, магический жезл! О, ничего себе».

Волчкова и трусы Джигурды:

С такой поддержкой Никита Джигурда не планирует останавливаться и продолжает искать соперников, периодически вызывая медийных персон, таких как продюсер Иосиф Пригожин, журналист Владимир Соловьев и даже экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба.