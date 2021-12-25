Медведева и Милохин на шоу «Кто хочет стать миллионером»: выиграли 200 тысяч рублей, сняли TikTok и отдали деньги на благотворительность
В пятницу, 24 декабря, Медведева и Милохин посетили «Вечерний Ургант» и рассказали о своем поцелуе, а также Евгения поделилась, когда ей было страшно с Даней. После этого они стали героями программы «Кто хочет стать миллионером». Эфир получился не менее веселым, чем у Урганта.
Безусловно, тема возможных отношений всплывала, и не раз. И ведущий Дмитрий Дибров тоже не смог ее обойти. Рассказывая о Медведевой и Милохине и их участии в шоу «Ледниковый период», он намекнул на чувства фигуристки к тиктокеру.
Дибров: — Медведева-то влюбилась вообще.
Медведева: — Раскололи так раскололи (улыбается).
В зале не было зрителей — все из-за коронавирусных ограничений, но присутствовала мама Евгении. Дибров обратился к Жанне Медведевой:
Жанна Медведева: — У них был союз с Евгенией на «Ледниковом».
Дибров: — И как вам?
Мама Медведевой: — Ну, мне нравится. Перспективный парень.
Дибров: — Так ведь там поддержки делать надо!
Медведева: — Хотите покажем?
И показали, не постеснялись.
Ведущий также рассуждал о популярности Милохина и о том, как он зарабатывает, снимая TikTok.
Дибров: — Что такого в Дане?
Медведева: — Ну, мы не так давно знакомы. Больше знаю его как партнера на льду.
Дибров: — Вас в кино не пригласил?
Медведева: — Секрет.
Дибров: — Даня ленился на тренировках?
Медведева: — Нет.
Милохин: — Если интересно, то не лень.
Медведева: — Капризничаю в основном я, когда усталая. И Даня всегда привозит еду.
После еще пары минут обсуждения популярности Милохина и его места в списке Forbes перешли к делу. Несгораемой суммой пара назвала 200 тысяч.
И первый же вопрос сопровождали ироничные фразочки:
— Передаю ответственность мужчине, — заявила Медведева на первом же вопросе.
Отвечая на второй вопрос, Милохин обратился к маме Медведевой: «Ма-а-а-ам».
Потом, конечно же, пара побеседовала между собой:
Милохин: — Ну Забивака.
Медведева: — Ну гол же забивают.
Милохин: — Ну да.
Медведева: — Логично.
Оба весь выпуск демонстрировали веселый настрой. На вопрос о море:
Медведева: — Ну Красное и Мраморное точно есть.
Милохин: — Зеленое есть? (обращаясь к маме Медведевой) Ма-ам?
Медведева: — Теть Жанна?
Жанна Медведева: — Я бы подсказала, это элементарно.
Медведева: — Ну мам, я все детство на катке провела.
Потом Дибров даже одернул ребят:
— Ну давайте серьезно.
Милохин выдал правильный ответ.
Потом пара пропела известный трек композиции «Мальчик на девятке» исполнительницы Dead blonde. Это был ответ на один из вопросов.
Вообще были подняты и серьезные темы. В ходе диалогов поднимался вопрос по разделению мусора, на который Милохин ответил, что делает это, но не лично.
Дибров: — Вы знаете, как делаются списки Forbes?
Медведева: — Мне было 18 лет, и мне стали скидывать новости, что я попала в список. А я думаю: «Я же чемпионат мира выиграла, это покруче. Ну список и список».
После Медведева ответила на вопрос: «На какую букву оканчиваются все существительные в языке эсперанто». Ведущий оценил. А Милохин нашел очередной повод для шутки:
— Она просто смотрела все 140 передач с вами!
— Зачем ты палишь контору? — со смехом ответила Медведева.
На вопросе про «Гамлета» пара решила воспользоваться подсказкой «Рассуждение с ведущим» и завоевала свою несгораемую сумму — 200 тысяч рублей. После этого Медведева и Милохин занялись привычным делом — съемкой очередного TikTok.
Далее был 12-й вопрос, который стал для пары последним на передаче. Хоть и Евгения любит читать. Фигуристка рассказала, что ей нравится эстетика чтения:
«Мне нравится сидеть на балконе и читать».
Милохин заявил, что чтение — дело каждого: «Кому-то нравится, а кому-то нет».
Их выигрыш составил 200 тысяч рублей. Медведева и Милохин не смогли ответить на вопрос, сколько родных детей было в семье Ростовых в романе Льва Толстого «Война и мир».
Выигранные деньги Медведева направила на благотворительность. Евгения передала их проекту «Помощь», попечителем которого она является.
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