Медведева и Милохин на шоу «Кто хочет стать миллионером»: выиграли 200 тысяч рублей, сняли TikTok и отдали деньги на благотворительность

Самая юная пара «Ледникового периода» посетила известное шоу.

В пятницу, 24 декабря, Медведева и Милохин посетили «Вечерний Ургант» и рассказали о своем поцелуе, а также Евгения поделилась, когда ей было страшно с Даней. После этого они стали героями программы «Кто хочет стать миллионером». Эфир получился не менее веселым, чем у Урганта.

Безусловно, тема возможных отношений всплывала, и не раз. И ведущий Дмитрий Дибров тоже не смог ее обойти. Рассказывая о Медведевой и Милохине и их участии в шоу «Ледниковый период», он намекнул на чувства фигуристки к тиктокеру.

Дибров: — Медведева-то влюбилась вообще.

Медведева: — Раскололи так раскололи (улыбается).

В зале не было зрителей — все из-за коронавирусных ограничений, но присутствовала мама Евгении. Дибров обратился к Жанне Медведевой:

Жанна Медведева: — У них был союз с Евгенией на «Ледниковом».

Дибров: — И как вам?

Мама Медведевой: — Ну, мне нравится. Перспективный парень.

Дибров: — Так ведь там поддержки делать надо!

Медведева: — Хотите покажем?

И показали, не постеснялись.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Ведущий также рассуждал о популярности Милохина и о том, как он зарабатывает, снимая TikTok.

Дибров: — Что такого в Дане?

Медведева: — Ну, мы не так давно знакомы. Больше знаю его как партнера на льду.

Дибров: — Вас в кино не пригласил?

Медведева: — Секрет.

Дибров: — Даня ленился на тренировках?

Медведева: — Нет.

Милохин: — Если интересно, то не лень.

Медведева: — Капризничаю в основном я, когда усталая. И Даня всегда привозит еду.

После еще пары минут обсуждения популярности Милохина и его места в списке Forbes перешли к делу. Несгораемой суммой пара назвала 200 тысяч.

И первый же вопрос сопровождали ироничные фразочки:

— Передаю ответственность мужчине, — заявила Медведева на первом же вопросе.

Евгения Медведева, Даня Милохин и Дмитрий Дибров.

Отвечая на второй вопрос, Милохин обратился к маме Медведевой: «Ма-а-а-ам».

Потом, конечно же, пара побеседовала между собой:

Милохин: — Ну Забивака.

Медведева: — Ну гол же забивают.

Милохин: — Ну да.

Медведева: — Логично.

Оба весь выпуск демонстрировали веселый настрой. На вопрос о море:

Медведева: — Ну Красное и Мраморное точно есть.

Милохин: — Зеленое есть? (обращаясь к маме Медведевой) Ма-ам?

Медведева: — Теть Жанна?

Жанна Медведева: — Я бы подсказала, это элементарно.

Медведева: — Ну мам, я все детство на катке провела.

Потом Дибров даже одернул ребят:

— Ну давайте серьезно.

Милохин выдал правильный ответ.

Потом пара пропела известный трек композиции «Мальчик на девятке» исполнительницы Dead blonde. Это был ответ на один из вопросов.

Вообще были подняты и серьезные темы. В ходе диалогов поднимался вопрос по разделению мусора, на который Милохин ответил, что делает это, но не лично.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Дибров: — Вы знаете, как делаются списки Forbes?

Медведева: — Мне было 18 лет, и мне стали скидывать новости, что я попала в список. А я думаю: «Я же чемпионат мира выиграла, это покруче. Ну список и список».

Евгения Медведева.

После Медведева ответила на вопрос: «На какую букву оканчиваются все существительные в языке эсперанто». Ведущий оценил. А Милохин нашел очередной повод для шутки:

— Она просто смотрела все 140 передач с вами!

— Зачем ты палишь контору? — со смехом ответила Медведева.

На вопросе про «Гамлета» пара решила воспользоваться подсказкой «Рассуждение с ведущим» и завоевала свою несгораемую сумму — 200 тысяч рублей. После этого Медведева и Милохин занялись привычным делом — съемкой очередного TikTok.

Евгения Медведева, Даня Милохин и Дмитрий Дибров.

Далее был 12-й вопрос, который стал для пары последним на передаче. Хоть и Евгения любит читать. Фигуристка рассказала, что ей нравится эстетика чтения:

«Мне нравится сидеть на балконе и читать».

Милохин заявил, что чтение — дело каждого: «Кому-то нравится, а кому-то нет».

Их выигрыш составил 200 тысяч рублей. Медведева и Милохин не смогли ответить на вопрос, сколько родных детей было в семье Ростовых в романе Льва Толстого «Война и мир».

Выигранные деньги Медведева направила на благотворительность. Евгения передала их проекту «Помощь», попечителем которого она является.