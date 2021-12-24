«Я показал хейтерам силу духа!» Джигурда героически бился против Шпака, но не выдержал натиск и оказался в нокауте

В России новый фрик-бой.

Поп-ММА промоушен «Наше Дело» на своем RuTube-канале опубликовал полное видео поединка между 60-летним актером и шоуменом Никитой Джигурдой и фрик-блогером Александром Шпаком.

Шпак победил нокаутом во втором раунде. У него 2,5 миллиона подписчиков в Instagram, а популярность он приобрел благодаря телесным модификациям.

Для 41-летнего Шпака это был дебютный бой в поп-ММА, в то время как 60-летний Джигурда уже имел опыт выступлений в клетке (побил депутата Милонова и Отара Кушанашвили). Разница в весе была колоссальна: Шпак — 110 кг, Джигурда — 85 кг.

Бой нельзя назвать односторонним. Несмотря на разницу в весе и возрасте, Джигурда оказал достойное сопротивление. В первом раунде шоумен нанес джеб на отходе, затем еще один и вдогонку прямой удар дальней правой рукой. Шпак в свою очередь давил и удачно попал правым оверхендом, отправив Джигурду в нокдаун. 60-летний актер встал и в одном из разменов сам отправил более молодого соперника в нокдаун.

Почувствовав кровь, Джигурда пошел в рубку. Он нанес серию удачных комбинаций, но вновь пропустил правый оверхенд в область виска. Опять нокдаун.

Между раундами Джигурде помогал восстановиться скандально известный тяжеловес Вячеслав Дацик. Он же давал ему подсказки.

Во второй двухминутке более фактурный Шпак уже на 40-й секунде уронил Джигурду тем же правым оверхендом в висок. Шоумен чудом возродился из пепла, но уже через несколько секунд вновь рухнул на пол — на этот раз в нокаут.

Не менее эпичным получились послематчевые интервью соперников. Джигурда заявил, что поединок остановили рано.

«Зря остановили бой, я не сдавался н***я, — сказал Джигурда. — Я готов был продолжать. Я говорил, что 99 процентов на мне, а 1 процент Саше дал. Сами понимаете, что 85 [кг] и 110 [кг]... Это нормально. Он красавчик. Тем более, что, когда я сказал... И ситуация такова, что, когда я сказал, что покажу вертикаль ведическую языческую, Саша [Шпак] ответил: «Я в курсе. Я люблю языческую ведическую Русь». Вот он показал — красавчик».

«Я же показал хейтерам силу духа, ибо, когда говорили, что я бью только слабеньких... Выйдете. Естественно, еще раз говорю, если бы судья не затормозил, я был готов продолжать. Саша тоже, да, почувствовал парочку раз? Поэтому Слава Роду! Слава «Нашему Делу»!»

Шпак проявил уважение к возрастному оппоненту и бросил вызов блогерам.

«Никите Борисовичу мой низкий поклон, — сказал он. — Каждый из нас в 60 лет хочет выглядеть и чувствовать себя так же. Во-вторых, большое спасибо «Нашему Делу», потому что теперь любой человек может ответить здесь — в октагоне, ринге, и по тем правилам, которые он выберет сам. Очень много людей имеют острый язык, и это журналисты, блогеры, которые считают, что они бессмертные. Они прячутся за другими экранами, прячутся в других городах и странах. Сегодня я делаю открытый вызов любому блогеру, который соответствует моему уровню. Если хватает яичек... Я с огромным удовольствием увижу любого здесь, в клетке, по правилам К-1 — не по боксу. Это будут выбирать ребята с «Нашего Дела» и, разумеется, я. Мне много кого предложили: Михаила Кокляева, Виктора Блуда, Стаса Костюшкина, Тарзана. Мне без разницы. Подрался бы с Тарзаном? С радостью. А [Вячеслав] Дацик — великий. Со Стасом Пьехой? Ребята, с любым блогером [готов], которого выберете вы».

Джигурда снова взял в руки микрофон и добавил:

«Со мной зрители согласятся в том, что я не зассал выйти и показать молодому противнику дух! То, что он оказался язычником, — это меня радует. Молодые воины у нас на Руси растут».

Организатор «Нашего Дела» Артур Арутюнян отметил, что следующий поединок с участием Александра Шпака состоится в январе или феврале следующего года.