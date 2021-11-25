Кушинашвили вышел на бой против Джигурды и проиграл без шансов. Это было избиение

60-летний актер в форме.

Промоушен «Наше Дело» продолжает делать бои, заметные не только на YouTube, но и в СМИ. В сентябре Никита Джигурда устроил потасовку в клетке с Виталием Милоновым, а в октябре он же побил Отара Кушинашвили. И это уже не было похоже на потасовку — Джигурда вышел в ринг драться, а не кривляться.

Именно Никита бросил вызов, записав видеообращение в инстаграме. Повод — Отар «расстроил» его жену Марину Анисину, а также оскорблял балерину Анастасию Волочкову. Джигурда захотел наказать Кушинашвили «за словесный понос».

Журналист согласился на бой. Да и вообще ответил красиво:

«Я из Кутаиси, если что, кризис самопознания я давно пережил, и какой смысл называться кутаисцем, если ты бежишь от вызова человека, скажем так, идейно полярного по отношению к тебе. Сколько могу иметь мнения, Вы блюдете себя и пребываете в несрамной форме. Но заверяю Вас: и я гожусь не только для того, чтобы мухам крылья отрывать. Мне б только дотянуться, улучив момент, до Вашего подбородка, подозрительно учтивый НИКИТА. Возраст со всеми нами производит мозжечковые изменения, но Вы — псих, и я — псих; возраст ни Вас, как я понимаю, ни меня никогда не смущал. Я так понимаю, мы туда, на это лобное место, в этот ринг или как там его — в октагон, выйдем не за славой, я от своей-то, по Вашим меркам крайне умеренной, не знаю, как избавиться, — а чтобы морды друг другу набить. Разрешит ли брутальное насилие высокую драму наших разногласий? Вряд ли. Но автограф (синяк) впаять Вам будет неописуемым наслаждением. Я готов к обмену ударами. Только не окочурьтесь до боя».

Джигурда вышел в зал в сопровождении оскорбленной Волочковой. Кушинашвили — со своим тренером. А еще сзади почему-то шел рэпер Чипинкос, выходивший в клетку за час до этого (победил).

Фото Джигурда 1

На экране показали данные бойцов: Джигурда — 60 лет, рост 186 см, вес 84 кг; Кушинашвили — 51 год, 175 см, 86 кг. Отар выглядел максимально неспортивно — руки, лишенные мускулов, обрюзгший, довольно массивный живот.

Но начал Кушинашвили неплохо — с удара в корпус. Будто и правда готовился к бою. Но уже через две секунды оказался на полу: Джигурда провел джеб, потом еще один, добавил правый прямой, потом еще один — и Отар упал. Шла 11-я секунда поединка. О правилах: бились в перчатках для ММА, в клетке для ММА, но бить можно было только руками.

Кушинашвили поднялся и показал на Джигурду пальцем. Непонятно, что он хотел этим сказать — видимо, дал понять, что с ним все в порядке. Никита воткнул в соперника два джеба, а потом решил сделать паузу — ушел на дистанцию. Отар кинулся на него, не достал, потом остановился — и получил серию из 11 ударов. Второй нокдаун.

Кушинашвили поднялся, пошел на Джигурду, пропустил еще пять ударов и рухнул, схватившись за туловище (перелом ребра?). На этом бой был прекращен. Продлился он ровно 100 секунд (само собой, когда Отар лежал в нокдаунах, время не останавливалось).

Фото Джигурда 2

Волочкова смотрела на избиение Кушинашвили со слезами на глазах. Когда бой закончился, она ринулась в клетку, подбежала к Отару и воскликнула: «Что же случилось?!»

Джигурд же ликовал. «Джигана мне! — прокричал он. — Или Колю! Колю Валуева, но по депутатским правилам! По голове не бить! Милонов придумал!»

Потом Никите дали микрофон. «Я же говорил — скорая не понадобится! Но я обещал подрихтовать компьютерную программу мозга — за те оскорбления. Он мужик. Он доказал, что не ссыкун. Браво Отари, который 86 [килограммов], а я 84, на 9 лет моложе, но респект Отарику Кушинашвили».

Затем слово дали Кушинашвили. «Раз за явным преимуществом выиграл не я, значит, давайте будем... Я пропустил очень сильно. Это все разговоры — готов-не готов. ***кс, и я на том свете! Это очень серьезный вид спорта. Когда меня спрашивали, зачем я соглашался на эту авантюру — ну хоть кто-то должен вызовы принимать. Пусть это будет кутаисский колхозник Отар. Этот старик переживет всех нас, *. Он могучий!».

Фото Джигурда 3

Пранкер Эдвард Бил (он был ведущим) назвал лицо Отара известным матерным словом, охарактеризовав его как «очень крепкое». «Ты упал и ты встал», — отметил он. «Наше дело», рад знакомству, — ответил Кушинашвили. — Я пропустил и проиграл совершенно заслуженно. Ни единой претензии. Поздравим победителя, чтобы ему пусто было, *. От всей души, *. От всей души, ублюдок (после этого Джигурда его обнял, но Кушинашвили из объятий вывернулся). Я с ненавистью поздравляю тебя с победой. И благодарен всем организаторам".

Джигурда заметил, что специально не бил Кушинашвили по печени — чтобы он «еще пить мог». После этого Отари победно произнес: «Я настоящий спортсмен. Какую я сейчас аналитическую работу проведу, *! Я еду в бар пить виски! Мне нужно подумать и заняться здоровым образом жизни. Заказывай два по 200 и сигары!»

Ну, а потом высказалась Волочкова. Она заявила, что в клетке ей неудобно, но «если бы она вышла в ринг», то «надела бы перчатки на ноги» и вызвала на бой Ксению Собчак.