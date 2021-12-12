Лидер «Лев Против» дал бой Тарасову. Много пропустил, упал в нокдаун, но все равно лез в рубку

Новый хайповый бой в «Нашем Деле».

Бой между Тарасовым и Лазутиным планировался еще 2,5 года назад. Тогда Артем предлагал Михаилу следующую схему: сначала бой с его братом Корнеем, а потом, в случае победы, — уже с ним. Блогеры ругались на конференции у Амирана Сардарова, разбирались в кулуарах, но затем их противостояние затихло.

В 2021-м Лазутин стал появляться на конференциях поп-ММА-промоушена «Наше Дело». Там он скандалил еще с одним популярным блогером — Николаем Соболевым, который давно критикует «Лев Против». На бой Соболев не согласился. Зато согласился Тарасов.

Обычно в «Нашем Деле» дерутся по правилам ММА, но этот бой прошел по правилам бокса, но в перчатках для ММА (и, соответственно, в клетке). Такие правила, безусловно, были куда выгоднее Лазутину, все же Тарасов — мастер спорта по самбо. Лидер «Лев Против» же занимается спортом исключительно как любитель. То есть мы увидели бой, по сути, профессионала (Тарасова) и любителя (Лазутина). Подготовку Лазутин прошел у тренера Ризвана Ошурмамадова, автора тикток-мема «Москва метро Люблино работаем».

«Лев Против» — проект, который выступает против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. Ряд акций движения заканчивались конфликтами и даже беспорядками (например, на Болотной площади и у ТЦ «Европейский»). Проект неоднократно подвергался критике — в том числе в блогосфере. Основная причина критики — активисты незаконно отнимают у людей спиртное, провоцируют их на агрессию (причем жертвы, как правило, не «быки», не криминальные личности, а безобидные люди — в основном неформалы с Болотной площади), сдают в полицию. Сам же Лазутин утверждает, что служит примером для молодежи и пропагандирует здоровый образ жизни. Хейтеров у Михаила много, но много и поклонников, последователей — что видно по комментариям на канале «Лев Против» (1,91 миллиона подписчиков).

На конференции, выложенной на канале «Наше Дело» на неделе боя, возник конфликт: Тарасов нанес Лазутину пощечину, а тот, в свою очередь, пообещал победить нокаутом в первом раунде.

Когда бойцы зашли в клетку, бросилось в глаза, насколько Лазутин крупнее (100 кг против 80 кг у Тарасова). Михаил сразу занял центр, дав понять, что готов к рубке. Руки он держал высоко — как Петр Ян. Но оборонялся, конечно, совсем не как Петр Ян. Лазутин пропускал практически все, что летело ему в голову.

Первый размен остался за Тарасовым. Это, похоже, только завело «Льва», он ринулся в атаку, выкинул несколько размашистых ударов, но ни разу не попал, а потом сам рухнул на пол. Да так, что даже капа вылетела. Это Тарасов разрядил ему в челюсть четыре удара. Нокаут? Нет, Лазутин поднялся. Когда поединок возобновился, Михаил тут же пропустил еще три удара. Он был явно потрясен. Но затем Артем почему-то отошел назад. Каждая комбинация бойца-блогера приходилась в цель, но он все равно действовал вторым номером. Лазутин смело накинулся на него и тут же выхватил удар в челюсть. Развил ли Тарасов атаку? Нет.

Во втором раунде Тарасов атаковал реже. Лазутин же пытался его поймать, но, кажется, довел максимум один точный удар. В третьем раунде Артем включил велосипед (и это при том, что любой его удар, как и прежде, прилетал в цель). Михаил его преследовал, предлагал зарубиться — правда, сам не бил вообще. Сложно вспомнить хотя бы один момент, чтобы «Лев» хотя бы раз плотно попал.

Но, опять же, надо учитывать, что Лазутин — непрофессиональный боец. «Дух я показал, характер у меня есть», — сказал Михаил после боя. Действительно, дух он показал — драки не боялся, а наоборот ее искал, хоть и побывал в нокдауне. Также «Лев» заметил, что не ожидал, что у Тарасова такой сильный удар, и заявил о желании провести реванш (когда наберет достаточную форму). Бойцы пожали друг другу руки — конфликт исчерпан.

Вскоре же выяснилось, почему во втором и третьем раундах Тарасов так нехотя шел в атаку. В интервью «СЭ» он рассказал, что во время комбинации, которой срубил Лазутина в первом раунде, он травмировал руку. «Я бил, и у меня сразу в голову отдавало. Очень рука болит», — сказал Артем. «Я его на классе разобрал. Лев сегодня не «против», а «за», — добавил он, а также отметил, что наиболее подходящий противник для Лазутина — его брат Корней.