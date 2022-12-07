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«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре

Валентина Глазко
Корреспондент
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Ирина Салтыкова и Павел Буре.
Ирина Салтыкова.
Фото Global Look Press
Ирина Салтыкова.
Фото Global Look Press
Павел Буре.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Вспоминаем историю любви Русской Ракеты и популярной певицы 90-х.

Сейчас Павел Буре — примерный семьянин и многодетный отец. Но так было не всегда. Нападающий успел разбить сердца многих красавиц спорта и шоу-бизнеса. Среди них теннисистка Анна Курникова, дизайнер Мария Кравцова, телеведущая Ксения Собчак, певица Катя Лель и звезда девяностых Ирина Салтыкова.

У бывшего игрока НХЛ всегда была репутация ловеласа. Он часто попадал в заголовки прессы со слухами об очередном романе. Яркой была история любви с эстрадной певицей Ириной Салтыковой.

Ирина Салтыкова. Фото Global Look Press
Ирина Салтыкова.
Фото Global Look Press

История любви Буре и Салтыковой

Певица и хоккеист познакомились в 1999 году, когда Буре вернулся из США в Москву. Форвард восстанавливался после повреждения коленного сустава, посещал все светские тусовки. Так, в одном клубе был концерт, в котором принимала участие и звезда девяностых Ирина Салтыкова. Павел сделал первый шаг и подошел к яркой блондинке.

«Я тогда и не знала, кто он такой, я же не интересовалась хоккеем. Появляется вдруг красавец, такой типичный американец, корректный, улыбчивый, очень милый. Паша меня абсолютно покорил тем, что исключительно хорошо воспитан. Сразу стал рассказывать о своем детстве и показался таким... немножко наивным, что ли. Это очень трогательно выглядело: звезда мирового уровня — и совершенно не испорченный ни славой, ни деньгами», — приводит слова Салтыковой «7 Дней».

Павел Буре. Шикарные апартаменты в небоскребе во Флориде и роман с Курниковой. Как жил в нулевые Павел Буре

Ирина и Павел долго скрывали от общественности свои отношения, хоть и появлялись на одних и тех же светских вечерах. При этом роман развивался стремительно, влюбленные каждую свободную минуту проводили вместе, летали отдыхать. Он одаривал ее дорогими подарками.

«Мы друг друга очень высоко ценили, относились с любовью и уважением. И старались уберечь наши чувства от посторонних глаз, хотя оба, естественно, понимали, что такой роман, как наш, — громкий светский скандал, который совершенно точно поднял бы мне рейтинг», — цитирует певицу «7 Дней».

Исполнительница хитов даже посвятила Буре песню под названием «Хоккеист».

История любви продолжалась четыре года. Инициатором расставания была певица. Причина банальная — неверность Павла.

Павел Буре. По легенде, у Павла Буре был фиктивный брак в Лас-Вегасе. Он сам называл это «полнейшей ерундой»

«Во-первых, он меня младше. Во-вторых, он очень любит женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж. В-четвертых, я бы и не вышла. Мне не нужен известный человек, артист или спортсмен», — говорит Салтыкова в интервью для YouTube-канала Алене Жигаловой.

Еще одной причиной стало то, что молодые люди жили на две страны. Девушка гастролировала по России, а Павел покорял США. По признанию исполнительницы, его нужно было постоянно караулить, однако Ирина не могла себе этого позволить.

При этом Салтыкова и Буре до сих пор сохранили приятельские отношения.

Ирина Салтыкова. Фото Global Look Press
Ирина Салтыкова.
Фото Global Look Press

Как сейчас живет Салтыкова

Певица громко заявляет, что больше не собирается выходить замуж, так как сильно обожглась в единственном браке с экс-супругом певцом Виктором Салтыковым.

В СМИ часто появляется информация об очередных романах звезды фильма «Брат-2». Несколько лет она жила гражданским браком с неким бизнесменом по имени Игорь.

Также ей приписывали отношения с актером театра и кино Александром Дьяченко, который был женат. Масла в огонь подлила сама Салтыкова, опубликовав в своих соцсетях совместное фото.

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Сейчас большую часть времени Ирина проводит во Франции, где живет ее единственная дочь Алиса от брака с Салтыковым.

Девушка пошла по стопам звездных родителей. Она сочиняет песни, написала даже для своей мамы трек «За мной». Ранее Алиса проживала в Лондоне, зарабатывала деньги, выступая на закрытых мероприятиях. Она снимает клипы, преимущественно поет на английском. А в 2019-м перепела хит матери «Серые глаза».

«Конечно, как и многие родители, которые знают, что такое шоу-бизнес, я не хотела, чтобы моя дочь выбирала такую же профессию, как у меня. Я мечтала, чтобы она пошла в архитектурный институт! Но Алиса сама сделала выбор, который я уважаю. Она окончила актерский факультет, параллельно училась вокалу», — цитирует Ирину Woman.ru.

Павел Буре. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Павел Буре.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Как сейчас живет Павел Буре

После того как Павел ушел из большого спорта, он познакомился с моделью из Набережных Челнов по имени Алина. Разница в возрасте в 15 лет не смутила влюбленных.

Судьбоносная встреча произошла в Турции, где оба отдыхали. Алина со своей семьей пришла на открытие VIP-отеля в Белеке, там же отдыхал и спортсмен.

Бурные романы закончились, и спортсмен понял, что решил наконец-то остепениться. Отношения решили узаконить спустя четыре года. Отметили свадьбы на двух континентах — в Майами и в Москве.

Павел Буре с&nbsp;семьей. Царский особняк на Рублевке и шикарные автомобили. Как и с кем живет легенда российского хоккея Павел Буре

После замужества девушка забросила работу и посвятила себя воспитанию детей. Пара воспитывает троих детей: сына Павла и дочерей Палину и Анастасию.

Семья живет в частном доме в Подмосковье.

Павел Буре
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