«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре

Вспоминаем историю любви Русской Ракеты и популярной певицы 90-х.

Сейчас Павел Буре — примерный семьянин и многодетный отец. Но так было не всегда. Нападающий успел разбить сердца многих красавиц спорта и шоу-бизнеса. Среди них теннисистка Анна Курникова, дизайнер Мария Кравцова, телеведущая Ксения Собчак, певица Катя Лель и звезда девяностых Ирина Салтыкова.

У бывшего игрока НХЛ всегда была репутация ловеласа. Он часто попадал в заголовки прессы со слухами об очередном романе. Яркой была история любви с эстрадной певицей Ириной Салтыковой.

Ирина Салтыкова. Фото Global Look Press

История любви Буре и Салтыковой

Певица и хоккеист познакомились в 1999 году, когда Буре вернулся из США в Москву. Форвард восстанавливался после повреждения коленного сустава, посещал все светские тусовки. Так, в одном клубе был концерт, в котором принимала участие и звезда девяностых Ирина Салтыкова. Павел сделал первый шаг и подошел к яркой блондинке.

« Я тогда и не знала, кто он такой, я же не интересовалась хоккеем. Появляется вдруг красавец, такой типичный американец, корректный, улыбчивый, очень милый. Паша меня абсолютно покорил тем, что исключительно хорошо воспитан. Сразу стал рассказывать о своем детстве и показался таким... немножко наивным, что ли. Это очень трогательно выглядело: звезда мирового уровня — и совершенно не испорченный ни славой, ни деньгами», — приводит слова Салтыковой «7 Дней».

Ирина и Павел долго скрывали от общественности свои отношения, хоть и появлялись на одних и тех же светских вечерах. При этом роман развивался стремительно, влюбленные каждую свободную минуту проводили вместе, летали отдыхать. Он одаривал ее дорогими подарками.

«Мы друг друга очень высоко ценили, относились с любовью и уважением. И старались уберечь наши чувства от посторонних глаз, хотя оба, естественно, понимали, что такой роман, как наш, — громкий светский скандал, который совершенно точно поднял бы мне рейтинг», — цитирует певицу «7 Дней» .

Исполнительница хитов даже посвятила Буре песню под названием «Хоккеист».

История любви продолжалась четыре года. Инициатором расставания была певица. Причина банальная — неверность Павла.

« Во-первых, он меня младше. Во-вторых, он очень любит женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж. В-четвертых, я бы и не вышла. Мне не нужен известный человек, артист или спортсмен», — говорит Салтыкова в интервью для YouTube-канала Алене Жигаловой.

Еще одной причиной стало то, что молодые люди жили на две страны. Девушка гастролировала по России, а Павел покорял США. По признанию исполнительницы, его нужно было постоянно караулить, однако Ирина не могла себе этого позволить.

При этом Салтыкова и Буре до сих пор сохранили приятельские отношения.

Ирина Салтыкова. Фото Global Look Press

Как сейчас живет Салтыкова

Певица громко заявляет, что больше не собирается выходить замуж, так как сильно обожглась в единственном браке с экс-супругом певцом Виктором Салтыковым.

В СМИ часто появляется информация об очередных романах звезды фильма «Брат-2». Несколько лет она жила гражданским браком с неким бизнесменом по имени Игорь.

Также ей приписывали отношения с актером театра и кино Александром Дьяченко, который был женат. Масла в огонь подлила сама Салтыкова, опубликовав в своих соцсетях совместное фото.

Сейчас большую часть времени Ирина проводит во Франции, где живет ее единственная дочь Алиса от брака с Салтыковым.

Девушка пошла по стопам звездных родителей. Она сочиняет песни, написала даже для своей мамы трек «За мной». Ранее Алиса проживала в Лондоне, зарабатывала деньги, выступая на закрытых мероприятиях. Она снимает клипы, преимущественно поет на английском. А в 2019-м перепела хит матери «Серые глаза».

«Конечно, как и многие родители, которые знают, что такое шоу-бизнес, я не хотела, чтобы моя дочь выбирала такую же профессию, как у меня. Я мечтала, чтобы она пошла в архитектурный институт! Но Алиса сама сделала выбор, который я уважаю. Она окончила актерский факультет, параллельно училась вокалу», — цитирует Ирину Woman.ru.

Павел Буре. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Как сейчас живет Павел Буре

После того как Павел ушел из большого спорта, он познакомился с моделью из Набережных Челнов по имени Алина. Разница в возрасте в 15 лет не смутила влюбленных.

Судьбоносная встреча произошла в Турции, где оба отдыхали. Алина со своей семьей пришла на открытие VIP-отеля в Белеке, там же отдыхал и спортсмен.

Бурные романы закончились, и спортсмен понял, что решил наконец-то остепениться. Отношения решили узаконить спустя четыре года. Отметили свадьбы на двух континентах — в Майами и в Москве.

После замужества девушка забросила работу и посвятила себя воспитанию детей. Пара воспитывает троих детей: сына Павла и дочерей Палину и Анастасию.