Шикарные апартаменты в небоскребе во Флориде и роман с Курниковой. Как жил в нулевые Павел Буре

Любовный треугольник и квартира с видом на океан.

Сейчас Павел Буре — примерный семьянин, он женат и воспитывает троих детей. А в молодости он считался завидным женихом. СМИ постоянно приписывали бывшему нападающему многочисленные романы. Вспомним, как жила в нулевые Русская Ракета.

Апартаменты за 1,7 миллиона долларов

В разгар карьеры нападающий обзавелся недвижимостью. Элитная жилплощадь располагалась в небоскребе «Портофино Тауэр», который является самым высоким зданием на побережье Майами-Бич. Роскошные апартаменты обошлись Буре в 1,7 миллиона долларов. Тогда его годовой доход составлял 9,5 миллиона (без учета налогов).

Рядом с Буре квартиру тремя годами ранее приобрела и российская теннисистка Анна Курникова, она ее купила у другого хоккеиста — Сергея Федорова. Ее апартаменты площадью 360 квадратных метров находились несколькими этажами выше, чем у Павла. Именно квартирный вопрос сблизил двух спортсменов, так как в то время они были единственными россиянами в элитном жилом комплексе. Затем это место стало популярно среди граждан нашей страны.

Буре охотно рассказывал о своей покупке журналистам.

«Моя квартира — двухуровневая, занимает половину этажа и расположена так, что смотреть можно и на океан, и на город. У Курниковых, правда, обзор лучше — им принадлежит последний этаж», — говорил Павел в интервью Елене Вайцеховской.

Оформление самих апартаментов Буре было выполнено в светлых тонах. Белые стены, на полу во всей квартире глянцевый кафель кремового цвета. В нулевых были популярны двери из темно-коричневого дерева. В квартире из дерева также была выполнена дизайнерская мебель, сделанная специально на заказ. На кухне у расположился отдельный бар.

Павел Буре. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«У нас не настолько уютно, как у Аллы (мать Курниковой. — Прим. «СЭ») с Аней. Они живут в «Портофино» уже три года, мы же только въехали. Кстати, когда Павел покупал квартиру, мы понятия не имели, что окажемся соседями Курниковых. До этого были знакомы, а в Майами сдружились по-настоящему», — заявляла мать хоккеиста Татьяна Буре.

В холле элитного дома расположены аквариум с золотыми рыбками и красивый фонтан. На входе всех жильцов и гостей встречает портье, который ведет контроль приходящих и уходящих. Лифт сам привозит гостей до нужного этажа с квартирой, без специального ключа он не поедет.

Рядом с домом установлен спортивный комплекс с теннисными кортами, на которых тренировалась Курникова, и бассейном.

Сам хоккеист очень любил свою квартиру, ведь он реализовал свою мечту — жить на берегу океана.

«Удивительно, но квартиры с окнами на океан стоят в Майами чуть дешевле, чем с видом на центр города. Потому что ночью воды не видно — сплошная неприятная чернота вокруг. А город бурлит до утра: множество ресторанов, ночных клубов. Слишком уж место здесь райское. Где еще в декабре месяце купаться можно? Острова же я не очень люблю — там скучновато», — признавался Павел.

Правда, в расположении апартаментов был и весомый минус — долгая дорога до стадиона.

«Я не могу постоянно жить в Майами-Бич — слишком много времени тратится на дорогу. Когда нет пробок, можно добраться до стадиона минут за 40. На игру же приходится выезжать за полтора-два часа. Не успеваю ни выспаться, ни отдохнуть как следует. Единственное неудобство заключается в том, что, пока квартира в Майами не оборудована, приходится все необходимые бытовые мелочи возить с собой в машине из одного дома в другой и обратно», — цитировала его речь Вайцеховская.

Любовный треугольник: Буре, Курникова и Федоров

Зимой далекого 1999-го СМИ сообщали о помолвке тогда еще игрока «Флориды» и 18-летней теннисистки. Ранее на матчах спортсменки был замечен с цветами Сергей Федоров, который и продал ей квартиру на Майами-Бич, по слухам — практически бесплатно.

Сергей Федоров и Анна Курникова. Фото Getty Images

Со звездой НХЛ Федоровым теннисистка познакомились на вечеринке для спортсменов, когда ей было всего 16 лет и она начинала делать первые успешные шаги в теннисе. После той встречи возлюбленные уже не расставались. Это был бурный роман длиной в два года, пока в поле зрения Анны не попал Павел Буре.

В СМИ сообщалось, что уже спустя три месяца после знакомства Павел сделал предложение девушке, подарив кольцо за миллион долларов.

Узнав это, Федоров начал проявлять активность. В итоге в 2001-м издание The Sun сообщило о свадьбе Курниковой и Федорова. Но уже в 2003 году хоккеист признался, что их брак распался, девушка влюбилась в испанского певца Энрике Иглесиаса.

Кстати, и Курникова, и Буре уже давно продали эти квартиры. Каждый из них смог построить крепкий брак и стать родителем.