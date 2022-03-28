Царский особняк на Рублевке и шикарные автомобили. Как и с кем живет легенда российского хоккея Павел Буре

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Автопарк

Личная жизнь

После окончания спортивной карьеры легендарный нападающий Павел Буре жил и в России, и в США, но затем он отказался от постоянных поездок в Америку, сдал свой американский паспорт и окончательно обосновался на родине в Москве. Расскажем подробнее, как и где живет Русская Ракета.

Недвижимость

Сейчас Павел с супругой и детьми проживают в ближнем Подмосковье, в знаменитом элитном поселке на Рублевском шоссе. Сам хоккеист мило называет свой дом дачей.

«Когда я играл в хоккей, в моей жизни было огромное количество переездов, поэтому в последнее время я путешествую достаточно редко. Сейчас мое любимое место отдыха — дача в ближнем Подмосковье, где живет моя семья. Мне там очень комфортно. Вместе с женой мы создали специфический микроклимат, в котором нам очень уютно и приятно живется с нашими тремя детьми», — признавался спортсмен в интервью РИА «Новости».

Павел Буре с семьей. Московский комсомолец

В реальности особняк на Рублевке трудно назвать дачей. Несмотря на то что Павел не демонстрирует в социальных сетях свое место жительства, на странице его жены Алины можно увидеть оформление дома. Он выполнен в классическом стиле, преимущественно в светлых теплых тонах. В декоре много элементов из позолоты, включая мебель, внутри дома установлены колонны, которые создают царскую атмосферу. На второй этаж ведет большая мраморная лестница.

Павел Буре с семьей. Фото РИА Новости

Автопарк

Шикарные автомобили — одно из увлечений легенды хоккея. Как рассказывал сам спортсмен: «Я езжу достаточно быстро. Меня мало кто обгоняет. А те, кто обгоняет, — лихачи. Дорога — как хоккей. Все нужно просчитывать на несколько шагов вперед. Видишь стоящего на обочине пешехода — уже сбрасываешь скорость: черт его знает, вдруг побежит? Если будет авария не по твоей вине, лично тебе легче будет? Приходится смотреть не только вперед, но и по сторонам. Хороший водитель обязан контролировать всю дорогу, а не только свою полосу».

Павел Буре.

Уже много лет любимой маркой форварда является Mercedes. Первый мерс он приобрел еще в 1990 году, когда играл в Америке. Павел вспоминал: «Помню, когда я в 1990-м впервые увидел эту машину, Mercedes-500 SL, такой маленький «конверт». Их только-только начали выпускать. Дело было в Финляндии на сборах. Я иду с братом в номер, с нами Игорь Кравчук. Вдруг видим это чудо природы! Подошли, осмотрели со всех сторон, заглянули под дно. «Ну что сказать? Не машина, а мечта идиота!» Мы-то в то время хотели заработать на «семерку» или, о боже, на «девятку». Но жизнь сложилась так, что уже через год у меня был такой же Mercedes. Так что пределом моих мечтаний были «Жигули». Все остальное — приятные сюрпризы, ставшие возможными благодаря росту доходов. Меня Mercedes устраивает полностью. Он быстрый, удобный и достаточно безопасный. Если ты едешь на Bentley, то уже надо иметь соответствующий внешний вид. Например, в шортах я бы чувствовал себя дискомфортно. Будучи в Mercedes, можно одеваться как хочешь. На такой машине не стыдно подъехать на любое вечернее мероприятие или поехать за город, это автомобиль, который подходит на все случаи жизни».

Павел Буре.

Был период, когда он владел Ferrari Maranello-550 и Ferrari F355.

Павел Буре рядом со своей Ferrari.

В России он передвигается на Porsche Cayenne Vantage GTR 2. Причем автомобиль выполнен по специальному заказу легенды хоккея — инициалы и игровой номер вышиты внутри салона на подголовниках. Данная машина отличается скоростными качествами и высокой надежностью, чем Porsche Cayenne.

Porsche Cayenne Павла Буре.

Для своей жены он выбрал Bentley. Алина делилась своими воспоминаниями в интервью «7 дней»: «Мы отправились в мэрию Майами и получили свидетельство о браке. Отметили событие в узком семейном кругу: наши родители, Лиана и Пашин брат Валера с семьей. Когда внесли потрясающий трехъярусный торт, украшенный орхидеями цвета тиффани блю, Паша вложил мне в руку нож: «Режь». Отвечаю: «Почему я?» Но Паша настаивал, и я вонзила нож в кулинарный шедевр. Лезвие уперлось во что-то твердое. Вытаскивая на свет божий коробочку «Тиффани», я была уверена, что внутри сережки или подвеска. Но там оказались ключи от Bentley цвета тиффани блю! Номер моей машины — Alina Bure 10».

Супруги не прибегают к услугам водителей, за рулем ездят сами.

Личная жизнь

Павел всегда считался завидным женихом. СМИ постоянно приписывали бывшему форварду многочисленные романы. Остепенился Буре к 34 годам, когда встретил девушку Алину, на которой потом женился.

Алина Хасанова родом из Набережных Челнов. У нее есть сестра-двойняшка.

Пара встретилась во время отдыха в Турции. Семья девушки была на открытии VIP-отеля в Белеке, где в это время проводил отпуск спортсмен. Несмотря на то что Алине было лишь 18 лет (Павел старше на 15 лет), это не помешало молодым людям влюбиться. Отношения решили узаконить спустя четыре года. Отметили свадьбы на двух континентах — в Майями и в Москве.

Пара воспитывает троих детей: сына Павла и дочерей Палину и Анастасию.