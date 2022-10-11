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11 октября, 07:00

Как Буре и Киркоров вместе продавали гамбургеры. Забытая история звездного дуэта

Читать «СЭ» в
Павел Буре и Филипп Киркоров.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Форвард «Флориды» Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Филипп Киркоров и Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Филипп Киркоров.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Филипп Киркоров.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Уникальные фото «СЭ» начала века.

Весной 2001 года лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ в составе «Флориды» Павел Буре и знаменитый поп-певец Филипп Киркоров приняли участие в благотворительной акции.

Форвард «Флориды» Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Форвард «Флориды» Павел Буре.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

В апреле 2001 года «Пантеры» закончили борьбу за Кубок Стэнли, и знаменитый хоккеист прилетел в Москву. Его популярность в тот момент зашкаливала как среди хоккейных болельщиков, так и среди тех, кто не особенно интересовался спортом. Идея благотворительной акции была проста: Буре вместе с другой суперзвездой — Филиппом Киркоровым — обслуживал посетителей McDonald's, а все средства от продаж были направлены на помощь больным детям.

Посетители ресторана быстрого питания не могли понять причину ажиотажа у окошка выдачи гамбургеров и картошки, а когда понимали, кто их обслуживает, протягивали блокноты за автографами.

Лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2000/01 Павел Буре примеряет фирменную экипировку ресторана быстрого питания.

Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Обратите внимание, как двадцать лет назад носили мобильные телефоны. Гаджет Киркорова висит на брючном ремне.

Филипп Киркоров и Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Филипп Киркоров и Павел Буре.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Мороженое из рук Русской Ракеты.

Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Гамбургеры от народного артиста России, Украины, Молдавии, уроженца Болгарии Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Филипп Киркоров.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Павел Буре в ожидании следующего клиента.

Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Филипп Киркоров принимает заказ.

Филипп Киркоров. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Филипп Киркоров.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Павел Буре дает сдачу. Двадцать лет назад в кафе расплачивались в основном наличными.

Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Звезда российского хоккея Павел Буре после окончания благотворительной акции был в отличном настроении.

Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Павел Буре.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»
Павел Буре
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Мика Зибанежад

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 1 2
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

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И Г
Нино Нидеррайтер

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