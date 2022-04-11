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Африканка судится с МОК из-за гендерной дискриминации. Ее не пустили на зимние Игры

Нигерийская бобслеистка Симиделе Адеагбо обвинила МОК в гендерной дискриминации
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Симиделе Адеагбо на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.
Фото Global Look Press
Международный олимпийский комитет получил громкий судебный иск и обвинения в притеснении женщин с темным цветом кожи.

МОК последние недели и так в центре информационного поля. После рекомендации в адрес международных федераций не допускать россиян до соревнований президент Томас Бах оказался в щекотливом положении. Например, в санном спорте это уже признали дискриминацией по национальному признаку и решение о недопуске отменили. А впереди еще около десятка исков в Спортивном арбитражном суде.

Но теперь МОК обвиняют еще и в дискриминации женщин. Хотя тут, казалось, Бах максимально подстраховался. На Играх в Пекине даже знаменосцев у команд было по двое, чтобы избежать разговоров о неравенстве. Но если копнуть чуть глубже, все не так просто.

У африканки отличные шансы засудить МОК

Автор иска — нигерийская бобслеистка и скелетонистка по имени Симиделе Адеагбо. В январе она стала первой в истории африканской победительницей этапа Мировой серии в монобобе. А еще четыре года назад, в 2018-м, впервые выступила на Олимпийских играх в скелетоне.

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По идее, Адеагбо спокойно проходила на Игры в Пекин. Но из-за ковидных ограничений система квалификации в последний момент поменялась, и нигерийке не хватило буквально одного очка. Хотя, например, в Пхенчхане она была не в пример слабее как спортсменка, но при этом сумела квалифицироваться. Видимо, эта несправедливость судьбы настолько задело африканку, что она решила судиться с МОК.

— В мужском бобслее на Играх выступают 28 экипажей в четверках и 30 в двойках, в общей сложности 58, — говорит Адеагбо. — В женском получается 20 — в двойках, и 20 — в монобобе, всего 40. Это прямая дискриминация. Женщины не имеют равных возможностей отобраться на Игры по сравнению с мужчинами. Я бы подала этот иск даже независимо от результатов олимпийского отбора, так как давно об этом задумывалась. Но теперь, конечно, я буду считать делом своей жизни добиться, чтобы ситуация изменилась.

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Перспективы иска на самом деле не так уж плохи. Адеагбо не требует от МОК никакого финансового возмещения ущерба, а хочет только изменить систему. Казалось бы, введением новой дисциплины — монобоба — МОК вместе с международной федерацией исправили ситуацию в бобслее. Но оказалось, что изменения были во многом декоративными.

С одной стороны, небольшое количество квот в монобобе вполне объяснимо: этот вид только развивается, и в мире действительно пока мало пилотов, способных как минимум безопасно проехать трассу. Но с другой — ответить на обвинения в дискриминации, получается, нечем. И МОК рискует оказаться в неприятной ситуации.

Финны уволили топ-менеджера за СМС

Параллельно с африканками борются за свои права и женщины Финляндии. Там эта борьба уже привела к отставке одного из топ-менеджеров — Мика Лехтимяки возглавлял в Олимпийском комитете отдел спорта высших достижений. То есть был, по сути, ключевым человеком, который отвечал за результаты на Олимпийских играх.

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Лехтимяки обвинили в том, что он отправлял текстовые сообщения двум разным девушкам в Олимпийском комитете. Сам чиновник назвал эти сообщения «слишком дружелюбными», а время их отправки — «неподходящим» (это было поздно вечером). Девушки увидели в сообщениях сексуальный подтекст, к тому же обвинили Лехтимяки и в физических приставаниях.

Чиновник поначалу отрицал все обвинения, и Олимпийский комитет даже встал на его сторону. Месяц назад, несмотря на официальный выговор, с Лехтимяки продлили контракт еще на четыре года. Но потом давление общественности все-таки перевесило. Скандальный чиновник на пресс-конференции принес свои извинения и ушел в отставку. А президент Олимпийского комитета Финляндии Яан Вапаавуори признал, что поторопился с продлением контракта и также осудил поведение подчиненного.

Вскоре президент вынужден был признать, что дело об СМС — не единственное подобного рода в его ведомстве. Анни Вуохийоки — член правления Олимпийского комитета — призналась, что ее дело также находится на рассмотрении комиссии по этике. Предположительно, Анни оказывала сексуальное давление на одного из запасных финской хоккейной сборной. Во время Олимпиады в Пекине они жили в одном отеле.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
бобслей
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