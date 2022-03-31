«Такие постоянно кладут руку на бедро и лезут под блузку». Ночная переписка руководителя НОК Финляндии всколыхнула страну

Один из самых успешных финских спортивных менеджеров ушел в отставку с громким скандалом.

В финском спорте грянул большой скандал, заполнивший страницы всех главных газет. Глава отдела спорта высших достижений Олимпийского комитета Финляндии Мика Лехтимяки уволился с поста почти сразу после перезаключения контракта из-за непристойных переписок с женщинами-коллегами по ночам.

Отправлял слишком дружелюбные сообщения

Об увольнении стало известно в понедельник, однако подробности, нарастающие как снежный ком, могут привести к коренной перестройке финского спорта.

Сам Лехтимяки объяснил свое поведение журналистам так:

— У меня есть дурная привычка отправлять ночью сообщения друзьям — как мужчинам, так и женщинам. Я переступил допустимую черту — это касается и содержания, и времени. То есть я отправлял слишком фривольные сообщения. Я допустил ошибку, это непростительно. Человек, занимающий такую должность, не имеет права действовать подобным образом. Я попросил прощения, и меня простили. В этом плане ни у одной из сторон претензий не осталось, — сказал Лехтимяки на встрече с прессой.

Подробности и условия прощения, правда, не раскрываются. Да и противники веселого финского чиновника теперь жаждут крови.

Простым увольнением все может не ограничиться. Дело в том, что предупреждение по данному поведению Лехтимяки вынесли еще прошлой осенью, но в марте он успешно был переназначен на свой пост, который занимал четыре года. И только после публикации подробностей телекомпанией YLЕ чиновник решил уйти в отставку. В олимпийском комитете при этом заявляют, что не обладали полнотой информации. Но теперь под ударом все руководство, которое обвиняется в покрывательстве коллеги. Президент НОК Ян Вапаавуори отрицает обвинения.

55-летний Лехтимяки в прошлом работал тренером по футболу и хоккею, а также выступал в роли эксперта по легкой атлетике. Нынешнюю должность он занимал на протяжении четырех лет, и за этот период результаты финских спортсменов на международной арене значительно улучшились. Недавно со специалистом был продлен контракт до 2024 года. И лишь теперь в результате расследования Олимпийский комитет Финляндии и Лехтимяки приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Интимные сообщения, которые чиновник направлял сотрудницам, породили у адресатов «неуверенность и тревогу». «Мои действия нанесли необоснованный вред финскому спорту высших достижений и олимпийскому комитету страны, — заявил Лехтимяки на пресс-конференции. — Я всегда думал и говорил, что интересы сборной важнее личной выгоды, и теперь пришло время ответить за слова».

Не брали на работу из-за отказа пойти в сауну

Параллельно набирает обороты еще один сюжет. YLE к первоначальным обвинениям добавила обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающих контактах с женщинами. Мол, топ-менеджер трогал их за бедра и лез под блузку, а если жертва его рабочий подход не разделяла, то ее понижали и всячески ставили палки в колеса на работе. Но это адвокат Лехтимяки яро отвергает: мол, просто была дружба и некоторые «слишком дружелюбные» сообщения. Правда, по информации YLE, все это продолжалось несколько лет. Но ничего не доказано: как говорит президент НОК, предупреждение выносилось только за сообщения, а значит, сексуальных домогательств не было. И предлагает поверить. Кому верить в споре этих двух крайностей — абсолютно непонятно, но хорошо, что разбираться в этом не нам, а финнам.

Надо отметить, что в Финляндии очень жесткие законы о конфиденциальности рабочих отношений и контрактов, и поэтому никаких подробностей олимпийский комитет не сообщает. Но в произошедшем Лехтимяки признался сам после давления СМИ.

Случай побудил несколько десятков известных в стране женщин опубликовать письмо с осуждением положения женщин в спорте и вообще в финском обществе. Среди подписантов даже экс-министр обороны 86-летняя Элизабет Рен, которая сделала возможной службу женщин в финской армии и долгое время была ответственной за гендерное равенство в стране.

В письме фигурируют такие подробности:

«Одной из нас однажды сказали, что тебя нельзя назначить на должность, потому что ты не можешь пойти с нами в сауну. Другой — что вы не можете быть выбраны, потому что эта сфера не подходит для женщины. В наши дни все большему числу людей говорят, что они не соответствуют «профилю».

Сексуальные домогательства продолжались долго: рука на бедре, руки под блузкой, предложения поужинать вместе, телефонные звонки домой, постоянные разговоры о сексе и взгляды вниз, на грудь", — сетуют заявители.

Также на днях вышло довольно агрессивное интервью финской боксерки и активистки ЛГБТ Элины Густафссон, которая призвала к «очищению мусора», имея в виду руководство Национального олимпийского комитета.

Президент олимпийского комитета — бывший вор и пьяница

Самое забавное в этом то, что президент комитета Вапаавуори не нашел ничего лучшего, как на пресс-конференции в понедельник перечислить и свои прегрешения — как бы объяснив этим, что у всех должен быть второй шанс. Тактика гениальная.

Так, в 1980-х годах Вапаавуори был приговорен к условному тюремному заключению за нападение и оштрафован за соучастие в краже. А в 2001-м был оштрафован и лишен прав за вождение в нетрезвом виде. С таким букетом он стал главой олимпийского спорта Финляндии, но теперь, видимо, близок к уходу. Хотя и призывал всех взглянуть на вещи в перспективе и говорил, что Лехтимяки даже не подозревался в совершении преступления. И действительно, считать ли «фривольные» сообщения таким уж тяжким преступлением? Нарушением этики — точно, но насколько далеко можно зайти в данном вопросе? Наверное, разбираться предстоит в каждом конкретном случае и сообщении. Чем комиссия в НОК уже занялась.

Элина Густафссон.

Но аргументация Вапаавуори явно не понравилась той же опасной женщине Густафссон.

— Я больше не удивляюсь, почему он оправдал деятельность Лехтимяки, — резюмировала она.

«Многие женщины, занимающиеся спортом, возможно, не смогут сделать так, чтобы их голоса были услышаны, потому что в отрасли существует культура молчания и боязнь потерять свое положение, если домогательства станут достоянием общественности», — пишет Iltalehti.

Но сейчас молчание финнам явно не грозит. По миру идет волна признаний и взаимных обвинений. На днях мы рассказывали о похожих процессах в канадском спорте. А в финских СМИ каждая статья по теме заканчивается призывом поделиться своей историей о домогательствах в спорте. На довлатовские четыре миллиона доносов финнам не хватит населения, но кажется, олимпийскому комитету будет что еще поанализировать в ближайшее время.