«Не считал и не считаю себя виновным». Как легенду биатлона Тихонова обвиняли в покушении на губернатора

23 июля 2007 года Новосибирский областной суд признал четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова виновным в соучастии в форме подстрекательства к убийству по найму. Сам знаменитый ветеран считает, что дело сфальсифицировано.

Александр Иванович Тихонов — личность легендарная. Четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР. Бывший президент Союза биатлонистов России. Успешный бизнесмен, государственный деятель.

При этом Тихонов всегда отличался эпатажными высказываниями и зачастую оказывался в центре скандалов. Чего стоит только случай в 2017 году, когда олимпийского чемпиона обвинили в дебоше в храме на своей родине в Уйском районе Челябинской области. Скандал произошел из-за иконы Святого Благоверного князя Александра Невского из храма Святого Апостола Иоанна Богослова, которую спортсмен сам же и подарил верующим в 2012 году.

«Это происходило при множестве прихожан. Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Отбирая фотоаппарат, он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а в завершение замахнулся на нее кулаком, причинив тем самым испуг. Но, благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, так как они его остановили. Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк», — такое сообщение появилось на странице храма в соцсети «ВКонтакте».

Тихонов тогда ответил на обвинения на своем сайте: «Настоятель Павел со своей семьей, по сути, приватизировал церковь. Я сказал, что при этом подонке икона там быть не должна. Нельзя оставлять ее на попечение человека, отказавшегося отпевать заслуженного жителя, которого друзья-казаки принесли на плечах. У него даже нет времени, чтобы детей покрестить. Ни одного доброго слова о человеке не сказано. Он там организовал натуральную секту. Давно не видел таких озлобленных женских лиц, как у его жены и дочери.

Я сказал главе села: не хочу, чтобы икона куда-нибудь исчезла, пока этот человек в церкви. Либо икона стоит на видном месте, либо я ее забираю. Такие иконы часто продают. Вот он и не показывал ее нигде, чтобы она подзабылась. Тихонов стареет, а икону можно пристроить. Но это мои домыслы. Наверняка икона скрывалась с каким-то умыслом. Дороже нее там нет. Это моя собственность, я ее покупал за серьезные деньги. Если бы не я, она ушла бы за границу куда-нибудь».

Александр Тихонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЗАО «МИКОМ»

Но куда более громкий скандал с участием Тихонова произошел в 2000 году. Новосибирское УФСБ сообщило, что спецслужбам удалось предотвратить покушение на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. 5 июня Управлением ФСБ и Западно-Сибирским РУБОП по статьям 30 и 105 (пункт б) УК было возбуждено уголовное дело в связи с организацией посягательства на жизнь руководителя региона.

Покушение на Тулеева, несмотря на то что оно не состоялось, тем не менее наделало много шума и продолжало будоражить общественный интерес около десятилетия. Внимание привлекла не столько фигура самого политика, но в большей степени — личности подозреваемых. Следствие считало, что одним из них был многократный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

По версии следствия, легендарный спортсмен оказался втянут в конфликт властей Кузбасса с российским олигархом Михаилом Живило (партнер Александра Тихонова по бизнесу), который посчитал свои коммерческие интересы несправедливо ущемленными, а персональным виновником этого безобразия — губернатора Тулеева.

В 1995-2000 годах в Кемеровской области ряд крупных предприятий области контролировало ЗАО «Международная инвестиционная компания» («МИКОМ»). В 1997 году между главой «МИКОМ» Михаилом Живило и Аманом Тулеевым назрел конфликт — по мнению губернатора, компания, управляя заводами, преследовала только корыстные интересы в ущерб бюджету региона. Против топ-менеджеров «МИКОМ» были возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, а сама компания утратила влияние в Кузбассе. В качестве «ответного хода» Михаил Живило якобы планировал физическое устранение губернатора.

При этом до сих пор непонятно, почему миллиардер для воплощения своих замыслов решил обратиться к респектабельному бывшему спортсмену, а не стал искать исполнителей в криминальной среде.

Брат

10 августа 2000 года по данному делу был арестован олимпийский чемпион по биатлону, бывший кандидат в губернаторы Московской области Александр Тихонов.

11 августа 2000 года был арестован младший брат Александра Тихонова Виктор. Обоим братьям было предъявлено обвинение по статье 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Виктор Тихонов признал, что январе 2000-го, приехав в Москву по приглашению своего брата, он познакомился с Михаилом Живило, который предложил ему за вознаграждение найти людей, готовых совершить убийство кемеровского губернатора Амана Тулеева, инсценировав его под бытовое.

Вернувшись из Москвы, Виктор Тихонов обратился к своему знакомому, Сергею Никонорову, который, в свою очередь, познакомил его с неким Виктором Харченко. Впоследствии именно Харченко Виктор Тихонов передал 179 тысяч долларов — якобы в качестве предоплаты за планируемое убийство.

4 февраля 2001 года Александр Тихонов обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в расследование уголовного дела. Свое обращение к руководителю государства Тихонов объяснил тем, что следственные органы Новосибирска нарушают его гражданские права, не разрешая вылететь в Москву для проведения неотложной хирургической операции.

В результате 5 марта 2001 года прокуратура Новосибирской области изменила Тихонову меру пресечения: ему было разрешено отправиться в Москву для лечения.

20 апреля 2001 года было завершено расследование уголовного дела, однако к моменту начала судебных слушаний Александр Тихонов покинул Россию и предположительно находился в Австрии, где, по некоторым сведениям, и перенес операцию. В результате Тихонов был объявлен в международный розыск, а его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Виктор Тихонов 2 августа 2002 года был признан виновным и осужден на четыре года лишения свободы. Суд установил, что брат олимпийского чемпиона по поручению главы группы «МИКОМ» Михаила Живило нашел в Новосибирске киллеров и передал им аванс в размере 179 тысяч долларов.

При назначении срока наказания суд учел, в частности, что тяжких последствий не наступило. В суде было установлено: Виктор Тихонов не знал, что Аман Тулеев мешает заказчику именно как государственный чиновник. Легендарный спортсмен провел в заключении в новосибирском СИЗО около трех лет, в июне 2003 года он был этапирован в колонию строгого режима в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, где находился до окончания срока. Отбыв год в колонии, Виктор Тихонов вышел на свободу условно-досрочно.

Александр Тихонов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Показания

Затем наступила непонятная и долгая пауза. Александр Тихонов продолжал выполнять функции президента Союза биатлонистов России, вместе со сборной страны ездил по международным соревнованиям, но на родине не появлялся. Он яростно отрицал любую причастность к тому, что ему инкриминировали. Более того, по словам олимпийского чемпиона, он после отъезда из России несколько раз приезжал на родину поохотиться и отдохнуть. Видимо, его не так уж и сильно разыскивали.

В 2006 году Александр Тихонов окончательно вернулся в Россию. Возвращению способствовала телеграмма, которую он получил от Амана Тулеева: «Уважаемый Александр Иванович, знаю Вас как известную в спорте России и мира личность, многократного чемпиона страны и планеты. Всегда гордился Вашими достижениями. Никогда не держал на Вас зла и не держу, неоднократно сообщал об этом через СМИ. Знаю, что вся вина лежит на Живило...»

29 января 2007 года в Новосибирском областном суде начался процесс над Александром Тихоновым. Ему пообещали свободу до суда, но попросили больше не игнорировать следственные органы.

В начале судебного заседания председательствовавший на процессе Олег Ефимов сообщил, что потерпевший Аман Тулеев на слушания не явился, но «суд не оставит попыток вызвать губернатора для дачи показаний». Первым был допрошен посредник несостоявшегося покушения — авторитетный предприниматель Сергей Никаноров (Никанор). Он рассказал, что в начале 2000 года его старый знакомый Виктор Тихонов предложил ему «убрать Тулеева» за 5 миллионов рублей. Заказ якобы поступил от высокопоставленных людей из Москвы (о якобы имевшейся причастности к заказу Александра Тихонова Сергею Никанорову стало известно позже). На вопрос Никанора, почему обратились именно к нему, Виктор Тихонов ответил, что не имеет обширных связей в криминальной среде. Поскольку Никаноров считал Виктора Тихонова безответственным человеком (на судебном заседании называл его «придурком»), то не отнесся к этим словам серьезно, тем не менее, спустя несколько дней, познакомил Виктора со своим компаньоном по казино «Монарх» Владимиром Харченко.

В серьезность намерений Виктора Тихонова свидетель поверил, когда тот передал ему для Владимира Харченко аванс — около 180 тысяч долларов. «Я знал, что у него крыша едет, но не до такой же степени. Надо было тогда оторвать Виктору голову, взять грех на душу, никто бы ничего не узнал», — посетовал свидетель.

Получив свою долю (около 50 тысяч долларов), Никанор тут же спустил их в казино. Затем во время поездки в Москву Тихонов-младший сказал Никанору, что устранение губернатора Тулеева заказал глава группы «МИКОМ» Михаил Живило. Испугавшись за свою жизнь, Никаноров вскоре написал заявление в ФСБ и в связи с раскаянием был освобожден от уголовной ответственности.

После перерыва суд допросил несостоявшегося киллера Владимира Харченко. Его речь изобиловала матом и жаргонными словами, поэтому судья не раз обращался к Харченко с просьбой изъясняться корректнее.

Свидетель сообщил, что в реальность заказа не поверил и поэтому за его выполнение назвал Виктору Тихонову «взятую с потолка» сумму — 330 тысяч долларов, из них 180 тысяч в качестве предоплаты. Виктор Тихонов, сказал свидетель, заявил, что убийство должно выглядеть как бытовое, и попросил время на согласование с заказчиком размера гонорара.

Получив аванс, Владимир Харченко вылетел в Москву для подготовки убийства. «Просто так до Тулеева не добраться. Я не идиот, чтобы прорываться к нему через сотрудников Федеральной службы охраны, — отметил свидетель Харченко в суде. — У меня сформировался план, как убрать Тулеева. Это теракт, взрыв самолета».

В Москве он заказал аппаратуру для прослушивания авиадиспетчеров, парик, накладные усы и бороду, а ПЗРК «Стингер» намеревался приобрести в Кемерове.

В феврале 2000 года в Москве Харченко разыскали сотрудники ФСБ, располагавшие показаниями Никанорова. После этого Харченко тоже написал признательное заявление. На вопрос адвокатов Александра Тихонова, как он распорядился деньгами, Владимир Харченко ответил, что средства ушли на уплату налогов казино, покупку квартиры и автомобиля, но, «все, что было получено нечестным путем, пропало». О причастности Александра Тихонова и Михаила Живило к покушению на Амана Тулеева ему стало известно от Виктора Тихонова, добавил свидетель.

Аман Тулеев (слева). Яна Бордок, Фото архив «СЭ»

Суд

Обвинение основывалось на четырех основных доказательствах: расшифровке телефонных разговоров участников истории, показаниях «исполнителей» — Сергея Никанорова и Владимира Харченко, — а также на словах Виктора Тихонова. Правда, в ходе следственных мероприятий и после, на заседаниях суда, Тихонов-младший в корне изменил свои показания и заявил, что «это все афера» и якобы всю историю с покушением он выдумал: «Хотел подставить Александра и заставить его откупиться от меня, чтобы я не рассказывал всем подряд о якобы готовящемся покушении».

Несмотря на то, что свидетель обвинения первоначально отказался давать показания, на вопросы адвокатов Александра Тихонова он все-таки ответил. По его словам, признательные показания он давал под давлением сотрудников УФСБ, которые его чем-то опаивали. «Я терял ориентацию во времени, через два месяца меня парализовало», — заявил свидетель.

На этих крайне противоречивых показаниях главного свидетеля и строили свою защиту адвокаты чемпиона. Защита Тихонова-старшего подчеркнула, что все свидетели характеризуют Тихонова-младшего отрицательно: это «аферист по жизни», «конченый человек», ведет «мутные делишки». Даже старший брат отзывался о нем как о человеке, «чья жизнь не удалась, потому что он всегда хотел иметь много денег, не работая».

Защитник олимпийского чемпиона Александр Плевин также утверждал, что мотивы для устранения губернатора, которые выдвинуло обвинение, несостоятельны. Никаких личных конфликтов между Живило и Тулеевым не было, а все экономические споры разрешались исключительно в арбитражах.

Кроме того, если даже допустить, что Живило собирался убить губернатора, то покушение было бы проще организовать через службу собственной безопасности «МИКОМ» или обратиться к криминальным авторитетам Кузбасса. «Следователям было легче и интригующе престижно привлечь к делу Живило и Александра Тихонова», — говорил адвокат. По его словам, все выводы о причастности Александра Тихонова построены на показаниях его брата Виктора, который на суде утверждал, что от неких напитков, которые ему предлагали оперативники, он терялся во времени и пространстве, подписывал протоколы, не вникая в их суть.

Однако прокурор Василий Мусаткин заявил, что причастность олимпийского чемпиона к подготовке убийства Тулеева была полностью доказана. Обвинитель, отмечая «большие заслуги подсудимого перед отечественным спортом», просил назначить ему наказание ниже низшего предела — пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Выступая с последним словом на заседании суда 23 июля, Александр Тихонов заявил, что не признает своей вины. «Уважаемый судья, свое последнее слово я бы хотел произнести, когда мне исполнится сто лет. Мне уже за 60, я горел, тонул, побывал в схватке с медведем и северным волком... Не считал и не считаю себя виновным, думаю, что суд примет справедливое решение. Мне было стыдно смотреть на тех, кто был представлен в роли свидетелей, один из них две трети жизни провел в заключении. Никто из них пользы нашему государству не принес», — сказал биатлонист.

Вердикт

«Меня пугали. За детьми следили, знали, в какой они школе учатся. И всегда конкретно говорили. Пугался. Приди тебе такое скажи, и ты все равно закошмаришься. Какой бы ты ни был. При них я их посылал по короткому экологическому маршруту. А сам пугался, конечно. Сколько на меня было нападений! Потом ФСБ раскрыла покушение на убийство со стороны «МИКОМ».

Сколько раз на меня покушались? Официально только один. А неофициально... Да приходили-то через день. Просили отдать какое-то предприятие. Отдай то, отдай другое. Я вот когда пришел, шахты работали, а зарплаты шахтеры не получали. Почему? Потому что уголь проходил минимум через 150 посредников. Этот этому продал, этот тому, в итоге цена там высокая, а внизу — низкая. Шахта нерентабельная. Шахтер ничего не получает. Так если я убрал все эти банды, кто ж меня будет целовать? Это было очень опасно. Да и раз уж на то пошло, то и очень страшно. А если уж прямо говорить — Господь спас», — вспоминал то время Тулеев в своей автобиографической книге «Аман Тулеев. С моих слов записано верно».

Суд признал Александра Тихонова виновным по статьям 133 и 105 УК РФ — соучастие в форме подстрекательства к убийству по найму — и приговорил его к трем годам лишения свободы. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону был сразу же освобожден в зале суда по амнистии, объявленной Госдумой в честь 55-летия Победы в Великой отечественной войне. Тихонов свою вину не признал, заявив, что не имеет отношения к этому преступлению. Его адвокаты требовали снять с подсудимого все обвинения, считая, что его вина не доказана.

«Я готовился к худшему», — сказал Тихонов журналистам после заседания суда. При этом четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону отказался отвечать на вопрос о том, будет ли он обжаловать приговор. «Без комментариев», — сказал Тихонов, который свою вину во время процесса не признал. Покидая здание суда, Тихонов был весел и перед телекамерами спел отрывок песни, начинавшейся словами: «Теперь родной город может спать спокойно...»

В феврале 2001 года Михаила Живило арестовали во Франции по ордеру Интерпола и водворили в парижскую тюрьму La Sante. В середине мая того же года апелляционный суд Парижа отклонил просьбу российской Генпрокуратуры об экстрадиции главы группы «МИКОМ» и освободил бизнесмена. Весной 2005 года он получил статус политического беженца во Франции. В 2016 году Интерпол признал необоснованными требования Российской Федерации и исключил Живило из списка разыскиваемых.

Александр Тихонов возглавлял СБР до 2008 года, а затем уступил этот пост Михаилу Прохорову. В 2010-м легендарный чемпион ушел в отставку и с должности первого вице-президента Союза биатлонистов России. В 2012-м его назначили советником главы Федерации биатлона Белоруссии, и он вскоре перебрался жить в Минск, откуда критиковал и руководство российского биатлона, и даже руководство нашей страны. О своем уголовном деле олимпийский чемпион вспоминать очень не любит, называя его полностью сфальсифицированным.