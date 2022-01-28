«Боится, что сломают нос». Подробности боя между Даной Борисовой и Машей Малиновской

Все о скандальном поединке.

Поп-ММА продолжает захватывать российский рынок. На этот раз на первый план выходят женские бои. Ранее «СЭ» уже рассказывал о новом женском промоушене Pussy Fights. Участие в поединках на песке принимают профессиональные спортсменки и подготовленные девушки. При этом у каждой свой образ и стиль. Первый выпуск на Youtube набрал почти 300 тысяч просмотров.

А вот промоушен «Наше Дело» решил зайти сразу с козырей, с ходу организовав поединок между известными персонами. В клетке отношения выяснят эпатажные телеведущие Дана Борисова и Маша Малиновская.

Подробности боя

Основатель и ведущий лиги поп-ММА «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал «СЭ» подробности поединка.

«У нас пока нет соглашения с обеими сторонами. Мы заключили договор с Даной Борисовой, но с Маши Малиновской мы взяли пока только устное согласие. Мы работаем в этом направлении. Маша и Дана, в принципе, готовы подраться. В марте или апреле они будут готовы подраться на нашей площадке.

С девушками, конечно, сложнее. Мы общались с Даной, она очень переживает за свой нос, который у нее настоящий, не сделанный. Она переживает, что Маша ей его сломает. Так как девочки не профессиональные бойцы, им нужно щадящие условия придумать. И мы сейчас рассматриваем вариант с 8-унцевыми перчатками, то есть это не боксерские большие, но и не ММА-перчатки. С ними минимальный риск получения травмы", — сказал «СЭ» глава «Нашего Дела».

Также Арутюнян заявил, что промоушен не боится критики.

«Мы уже давно ничего не боимся. Мы первые, кто сделал бой мужчины и женщины, так что, думаю, никакого хейта не будет. Это все-таки две красивые девушки. Думаю наша публика, которая состоит на 95% из мужчин, с удовольствием посмотрит этот бой. Проект «Наше Дело» специализируется на том, чтобы удивлять зрителя постоянно. И, помимо классных спортивных состязаний, мы еще предлагаем бои, которые охватят всю Россию: и Тамбовская область, и Дальний Восток будут смотреть бой Маши Малиновской и Даны Борисовой», — добавил Арутюнян.

Треш-ток

Выйти на бой друг против друга Борисову и Малиновскую подтолкнула не только очевидная жажда хайпа, но и давняя вражда. Конфликт девушек начался еще в 2017 году, когда Дана и Маша публично поругались на шоу Андрея Малахова. Во время телевизионной программы Борисова обвинила Малиновскую в употреблении запрещенных веществ, что крайне не понравилось последней.

Несколько лет они избегали общения, а недавно теледивы встретились лицом к лицу в студии YouTube-шоу Arena. Там они уже как следует обменялись любезностями.

«Дана испортила мне репутацию, карьеру, — заявила Мария. — Когда этот кусок дерьма оклеветал меня, к моей маме в Смоленск даже приехали журналисты. Маму спросили, как она относится к тому, что ее дочь — наркоманка? В итоге у моей мамы был гипертонический криз, мы дважды вызывали скорую», — призналась 40-летняя Мария в YouTube-шоу.

«Я у Маши заблокирована везде и не могу следить за ее жизнью. Я открыта, я за честность во всем. Откровенно рассказываю свою историю, потому что это помогает многим людям. Маша на какой-то своей волне, она не видит сути конфликта», — парировала Дана. При этом она отметила еще и пышные формы своей оппонентки.

Однако Малиновской этот ответ не понравился, и она даже пригрозила Борисовой публично: «Попросите ее заткнуться про мой жир, иначе я прострелю ей колени». При этом она вытащила пистолет, чем шокировала съемочную группу. Ее сразу же увели. Это ли не самый настоящий треш-ток? Многие бойцы могут даже позавидовать. Ну и как после такого не сразиться в клетке?

Физическая форма Борисовой и Малиновской

Бывшая ведущая «Армейского магазина» долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостями. Из-за этого от нее даже ушла дочь, которая просто стала бояться матери. Несколько месяцев Борисова лежала в специализированной клинике в Таиланде, где проходила лечение. При этом известная блондинка успевала рассказывать в соцсетях о своем недуге и ходить по ток-шоу. После реабилитации Дана стала вести здоровый образ жизни.

«Какое счастье отдыхать трезвой! Очень много пьяных кругом, все-таки Новый год. И мне кажется, они упускают много радостей жизни. Мне страшно вспоминать, что я творила в эти праздники даже три года назад. Знаю, что всегда все заканчивалось скорой и поездкой в больницу. А там я так хотела выпить, что однажды выпила духи. Подумайте над этим, может, и вам понравится мой новый образ жизни?» — написала телеведущая в Instagram.

45-летняя Борисова решила начать новую жизнь, изменив себя и внешне. Недавно она сделала себе липосакцию, убрав лишнее с талии и подкорректировав формы бедер и ягодиц.

Дана, несмотря на недавние операции, согласилась на бой, отметив при этом, что Малиновская превосходит ее по физическим данным. Сама Борисова в соцсетях заявляет, что будет готовиться к поединку.

«Из хороших новостей: переподписала контракт на бой с Малиновской. Планирую со следующей недели всерьез тренироваться с тренером», — сообщила она в Instagram.

41-летняя Мария меньше года назад перенесла очередную пластическую операцию. На этот раз модель легла под нож хирурга, чтобы исправить неудачное уменьшение груди. «Я это нигде не показывала. Это очень сложно пережить для девушки с обложки Playboy», — признается Малиновская.

Помимо этого, девушка делала себе ринопластику, меняла форму щек, подтяжку лица, сначала накачала губы, а потом удаляла биополимер из них. Об этом сама Мария рассказывала своим подписчикам. Как собирается готовиться к предстоящему бою Малиновская — пока неизвестно.

Обе девушки стройны, но Малиновская выше Борисовой. Спортом активно они никогда не занимались. Разница в возрасте — четыре года: Дане — 45, Маше — 41. Ну и обе — яркие блондинки, а в поп-ММА это почти самое главное. Что из всего этого получится — узнаем уже совсем скоро.