Шлеменко рассказал, в каком случае станет депутатом Госдумы

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал «СЭ», в каком случае может стать депутатом Госдумы.

«Допускаю ли, что стану ли депутатом Госдумы? Не знаю. Поживем — увидим, — сказал Шлеменко «СЭ» перед турниром RCC 19. — Я свои комментарии прочитываю, пишут: «В кресло собрался». Мне так смешно. Ребята, вот говорю сейчас как есть: 2016 год, мне поступило предложение, возглавить списки Единой России в городе Омске. На тот момент я отказался. Но если бы я не отказался, вы бы сейчас разговаривали с депутатом. Поэтому если бы я хотел... Понятно, сейчас скажут: «Да что ты там разболтался!». Я вам говорю как есть. Хотите верьте, хотите нет. Поэтому я пока общественник. Я делаю похожую работу, набираюсь опыта. Если народ посчитает, что тот опыт, которым я обладаю, им нужен для того, чтобы я представлял, то есть они делегируют свои полномочия в Госдуме, тогда я с удовольствием это сделаю».

В главном событии турнира RCC 19, который состоится 11 мая в Екатеринбурге, Шлеменко встретится с казахстанцем Куатом Хамитовым.