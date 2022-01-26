Особняк за 1,5 миллиона долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова

История о том, как сейчас живет известный хоккеист.

Анна Кастерова и Евгений Малкин — красивая звездная пара. Форвард «Питтсбурга» и телеведущая познакомились в 2014 году, спустя два года поженились. Анна отказалась от карьеры и посвятила себя воспитанию сына. Расскажем, как сейчас живет семья.

Сколько зарабатывает Малкин

На данный момент по контракту с «Пингвинами» Евгений Малкин получает 9,5 миллиона долларов. Это основной источник нападающего. Как и любому медийному человеку, Евгению хороший заработок приносит реклама. Несмотря на то, что у него не так много спонсорских контрактов, его смог привлечь крупный бренд Nivea. Их он даже размещает в своем Instagram. Хотя Евгений не является активным пользователем, на него подписано более 700 тысяч подписчиков. В разные периоды времени он сотрудничал с GoPro, Frameworth, Head&Shoulders и Upper Deck. Отдельные договоренности у хоккеиста с магазином RedMachine, выпускающим одежду с логотипом Geno71.

По данным специалистов, доход от рекламы составляет около 700 тысяч долларов в год.

Общая сумма доходов Малкина: бонус в 10 миллионов долларов делится на части и выплачивается ежегодно, значит, надбавка к зарплате составляет 1,25 миллиона долларов в год. За год хоккеист получает около 11,5 миллиона долларов с учетом рекламы.

Особняк в США

В 2008 году нападающий приобрел шикарный особняк в городке Сеуикли, около 20 км к северо-западу от Питтсбурга вдоль реки Огайо. Элитный пригород Питтсбурга заселен всего 4 тысячами жителей. По соседству с Малкиным проживает владелец его команды Марио Лемье и капитан Сидни Кросби. Особняк обошелся в 1,5 миллиона долларов. Здесь же Евгений приобрел домик для своих родителей. Ходили слухи, что в 2010 году нападающий хочет продать дом за 2,195 миллиона долларов, но по неизвестным причинам отказался от данной затеи.

Дом выполнен из красного кирпича, помещение не ограждено высоким забором. Примечательно, что рядом расположен лес, в котором свободно гуляют олени, бурундуки и скунсы. У особняка обширная территория, которая предназначена для занятий спортом (Евгений любит играть в баскетбол) и барбекю. В летний период спортсмен бегает здесь, поддерживая свою форму, а зимой всей семьей лепят снеговиков.

Анна Кастерова делится: «В Питтсбурге в основном все время мы проводим дома. Прогуливаемся по парку и лесу, готовим еду. Муж любит покупать свежую рыбу. Для нас это самые ценные моменты. Ведь пойти куда-то без внимания нереально. Евгений — звезда. В уединении и спокойствии мы находимся лишь дома».

Двухэтажный дом имеет мансарду, кухню с барной стойкой, кабинет, столовую, домашний кинотеатр, много спален и несколько санузлов. Под многочисленные награды оборудована отдельная комната. Малкин — фанат Терминатора, поэтому на территории леса он установил железные копии героя.

Кастерова отмечает: «Мы облагородили территорию, оформили террасу для весны и лета. А его Терминаторы стоят на страже. Умоляла Женю: «Выкинь этих ржавых чудовищ! Хотя бы покрась их лаком». — «Нет, не смей трогать!» Мужские игрушки. Но со временем я и привыкла уже».

В собственности у Малкина также есть апартаменты в Майами и в Москве. К сожалению, из-за длинного сезона в НХЛ он их посещает крайне редко.

Автопарк Малкина

Евгений отдал предпочтение немецкой марке: он выбрал Porsche, версия 911 Turbo S. Оппозитный 6-цилиндровый турбодвигатель на 3,8 л выдает под 580 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а до 200 км/ч — за 9,9 секунды.

Данная машина стоит 12 миллионов рублей.

В 2012 году компания Volvo Car Russia подарила Малкину седан бизнес-класса Volvo S80 в эксклюзивной версии Inscription. В ней много фишек, включая систему автоматического торможения. Данный автомобиль имеет 3,0 л, мотор мощностью 304 лошадиные силы, 6-ступенчатую АКПП и полный привод. До 100 км/ч разгоняется за 6,5 секунды. Машина стоит 2,5 миллиона рублей.

Еще у Евгения есть «Мерседес» и «Кадиллак».

Кастерова в интервью призналась, что муж очень бережлив с финансами: «Муж очень аккуратно относится к расходам, совсем не расточителен. Мы не держим автопарк из «Феррари». В последнее время Женя ответственно относится к вложениям».

История любви

Анна Кастерова несколько лет работала на спортивном телевидении, во время одного из эфиров Евгений Малкин заметил девушку. Сразу нашел номер телефона Анны и написал одно лишь сообщение: «Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать? Вдруг у нас получится какая-то дружба». Со временем дружба переросла в крепкую семью. Пара вместе уже восемь лет.

Роман начинался с простых дружеских сообщений, обсуждали новости и события. Вскоре начались и романтические отношения. Евгений очень красиво ухаживал за девушкой, несмотря на расстояние между парой.

Анна призналась: «Конечно, как ухаживал за мной Женя — никогда в жизни я такого отношения не видела».

На первую годовщину он сделал необычный сюрприз для возлюбленной. Ей позвонили и попросили спуститься на первый этаж подъезда, где ее ожидал настоящий тигр с плакатом «Нам один год». Тигр был выбран не случайно: Кастерова увлекается астрологией, а Женя родился в год Тигра. Она также ласково называет его тигром. Помогал в организации Эдгард Запашный.

Евгений Малкин предложил переехать за океан, но девушка долго сомневалась, так как не хотела бросать любимую работу. Когда телеканал «Россия 2» закрылся, девушка приняла решение принять предложение возлюбленного.

В 2016 году у пары родился сын Никита. Евгений присутствовал при родах. Сын растет любимцем семьи, все свободное время счастливый папа проводит с наследником.

Евгений безумно рад появлению ребенка: «Мне повезло встретить своего человека, подарившего мне ребенка. Аня делает много, чтобы я мог играть и тренироваться еще лучше. Наша семья — мой тыл, взаимопомощь. Очень благодарю жену за все, что она для нас с сыном делает».

Мальчик уже приступил к тренировкам по хоккею. Однако Анна заявила:

«Как любящие и поддерживающие родители, мы дадим ему самому выбирать. Как Никита захочет, пусть так и будет. Конечно, я грежу о хорошем образовании, так как это важно. Еще мы живем на две страны, мне бы хотелось, чтобы он говорил и на английском и на русском, а также владел грамматикой. Я уже с ним занимаюсь, и для своего возраста он многое знает. Мечтаю ли я, чтобы он пошел по стопам папы? Трудно сказать. Сколько знаю династий, не припомню, чтобы дети когда-то переплюнули своих успешных родителей. Тем более спортсмена с мировым именем, как Малкин. Не хотелось бы, чтобы Никита был в тени своего отца, ощущал давление. Конечно, в жизни бывает всякое. Это реально, но точно непросто».

Пара расписалась в Нью-Йорке. В этом призналась девушка: «Да, мы действительно зарегистрировали наши отношения с Евгением. Решили расписаться в Америке, а свадьбу сыграть позже. Со страной пока не определились. Не до этого».

Сейчас у мальчика появилось еще одно увлечение — рыбалка. Помимо хоккея, Никиту тянет к баскетболу. У него даже есть мечта — бросать как Майкл Джордан. Молодые родители стараются помогать осуществлять мечты, так, они подарили ему баскетбольный мяч с автографом кумира.

Анна погрузилась в воспитание сына. Помогает в обучении: изучает много детской литературы и составляет программу для ребенка.