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Шлеменко — о присутствии на инаугурации Путина: «Было приятно разделить с ним эту радостную весть»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец Александр Шлеменко
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» свое присутствие на инаугурации Владимира Путина, которая состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Меня пригласили на инаугурацию. Это, наверное, самое главное торжество за последнее время, — сказал Шлеменко «СЭ». — Не то чтобы торжество, а это очень большой шаг к нашему суверенитету. Я поддерживаю нашего президента. Мне было приятно разделить с ним эту радостную весть в его жизни. Для него это очень важно, мы это видели с вами. Не только мы видели, а весь земной шар за этим наблюдал. Приятно было быть сопричастным, находиться в помещении».

«Была ли личная встреча? Нет. Там несколько тысяч людей было, вряд ли удастся с каждым лично встретиться. Тем более человек занятой, я это прекрасно понимаю», — добавил Шлеменко.

Александр Шлеменко. «У москвичей духа однозначно меньше, чем у сибиряков». Шлеменко про инаугурацию, женщин в платках, Дурова и площадь трех вокзалов

11 мая в главном событии турнира RCC 19 Шлеменко встретится с казахстанцем Куатом Хамитовым.

Согласно Sherdog, на счету 39-летнего Шлеменко 63 победы, 15 поражений и 1 ничья.

Александр Шлеменко
Владимир Путин
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