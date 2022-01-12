Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас

История популярного певца и звезды тенниса.

В 2001 году Энрике Иглесиас пригласил сняться в своем клипе на песню Escape звезду мирового тенниса Анну Курникову. Это послужило началом романа, который перерос в крепкую и многодетную семью. Расскажем, как и где сейчас живут молодые родители.

Анна и Энрике

Анна Курникова и Энрике Иглесиас давно ведут закрытый образ жизни, мало посещают светские мероприятия. Пара официально не стала регистрировать свои отношения, это является нормой для многих стран. Иглесиас также высказался по этому по поводу.

«Я полностью убежден, что нет необходимости в куске бумаги. Ведь он не доказывает всех чувств, не демонстрирует любовь тому, кого вы выбрали для жизни. Анна — однозначно главная женщина моей жизни. Я это могу утверждать со стопроцентной уверенностью».

В 2017 году у пары родились близнецы, а в 2020-м — дочь Мария (Мэри). У теннисистки и певца также есть домашние питомцы — собаки (лабрадор и овчарка). Большой компанией они уже давно проживают в собственном особняке.

Особняк звездной пары

В 2013 году Энрике и Анна переехали в собственный особняк, выбрав для семейного гнезда Майами. По данным риелторов, на сегодняшний день цена их поместья составляет около 26 миллионов долларов. Жилье расположено в районе Бэй-Пойнт. Это место считается тихим, но респектабельным. Здесь проживают миллионеры и звезды Голливуда. Например, их соседями являются певица Шер, певец Рики Мартин, актер Мэтт Дэймон. Недалеко также проживает отец Энрике Иглесиаса. Сам же певец уже имел дом в этом месте, но продал его за 7 миллионов долларов.

Особняк Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса. enriqueiglesias.com

Курникова и Иглесиас, помимо дома, имеют теннисный корт, открытый бассейн и лужайку, для которых им пришлось дополнительно приобрести еще 2 соседних участка. Общая площадь двухэтажного дома составляет 2 тыс. м?. Оформление выполнено в стиле футуризм. Внешне дом облицован серым камнем. А внутренний интерьер выполнен в белых и кремовых цветах. Помимо дома, корта и бассейна, они сделали пристройку для охраны и машин. Но главная достопримечательность — у них есть частная пристань, где пришвартован катер, который является их собственностью. У дома есть огромная терраса, откуда открывается прекрасный вид на залив Бискейн. Здесь они не только устраивают семейные посиделки, но также Анна проводит тренировки. Кстати, для занятий спортом, помимо теннисного корта, где она играет каждый день, оборудован еще тренажерный зал.

В двухэтажном доме имеется 5 спален и 5 ванных комнат, 3 комнаты выделены для каждого из детей. В большой гостиной установлен домашний кинотеатр, где большая семья смотрит фильмы и спортивные телетрансляции. Рядом с кухней расположен винный погреб. Еще на участке есть небольшой домик для сотрудников: садовника, уборщиц, няни и охранников.

Дети

Через 4 года после переезда в особняк у пары родились их первенцы — близнецы Николас и Люси. А уже в 2020 году они стали многодетными родителями — у них родилась девочка, которой дали русское имя Маша.

Хотя за год до появления детей Анна заявляла, что они не торопятся заводить детей.

«Конечно, мне бы хотелось завести детей, но где-нибудь через 10 лет. Мы вместе на самом деле так считаем. Скорее всего, это потому, что мы еще очень молодые, у нас много времени впереди и мы еще успеем».

Зато сейчас пара с радостью выполняет свои родительские обязанности. Анна обожает готовить и сама ездит на рынок за продуктами. А популярный певец во всем помогает жене. Когда он дома, то меняет подгузники младшей дочери, кормит и купает детей.

Энрике после появления первых детей признался: «Конечно, сейчас плохо сплю, но это самое лучше время для меня! Я не хотел бы это изменить ни за что. Мне кажется, что я отлично со всем справляюсь, хотя вместе с Анной это намного легче дается».

Также у молодых родителей две собаки. Большой особняк позволяет найти место каждой. Для игр они выбирают лужайку между домом и теннисным кортом. Для детей Курникова и Иглесиас установили качели, детские вигвамы, машинки, горки. Молодая мама редко выкладывает в своем Instagram фото малышей, но в честь дня рождения делает исключения, показывая, как дети играют. Подписчики сразу заметили, что подросшие дети являются копией Анны. На одном из видео старшая дочь Люси говорит на русском языке: «Давай, давай!»

У звезды тенниса дети уже приучаются к спорту. Жизнь у моря позволяет много плавать в воде. Так как Энрике — большой фанат футбола, на детской площадке они постоянно гоняют мяч.

Энрике Иглесиас признался: «Я не хотел бы быть слишком одержимым папой, хотя я постоянно говорю Анне, что она будет самым лучшим тренером в мире для наших детей. Конечно, мы вместе постоянно играем в теннис. Пару раз я даже обыгрывал ее, хотя у меня есть подозрения, что она специально проигрывает мне».

О будущем заботливый отец уже призадумался: «Могу заявить открыто, что при выборе какой-то определенной сферы однозначно это будет спорт. Ведь я тоже очень люблю его. Обожаю футбол, гольф, теннис. Мне бы очень хотелось, чтобы одна из моих дочерей выбрала теннис».