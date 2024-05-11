Евровидение 2024: во сколько начало и где смотреть трансляцию финала конкурса

Финал 68-го песенного конкурса «Евровидение» 2024 состоится в шведском Мальме в субботу, 11 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.В финале выступят представители 26 стран.

На территории России официальной трансляции «Евровидения» не будет. Смотреть в прямом эфире выступления участников можно на официальном YouTube-канале Европейского вещательного союза. Обращаем внимание, что эфир будет без комментариев.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После чего страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор российские артисты не принимают участия в этом конкурсе.

В прошлом году выиграла певица Лорин с песней Tattoo. Это вторая победа шведской исполнительницы на «Евровидении». В 2012-м она стала лучшей с композицией Euphoria.