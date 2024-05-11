Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 08:00

Евровидение 2024: во сколько начало и где смотреть трансляцию финала конкурса

«Евровидение» пройдет в шведском Мальме 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Калин (Австрия).
Фото Global Look Press

Финал 68-го песенного конкурса «Евровидение» 2024 состоится в шведском Мальме в субботу, 11 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.В финале выступят представители 26 стран.

На территории России официальной трансляции «Евровидения» не будет. Смотреть в прямом эфире выступления участников можно на официальном YouTube-канале Европейского вещательного союза. Обращаем внимание, что эфир будет без комментариев.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После чего страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор российские артисты не принимают участия в этом конкурсе.

В прошлом году выиграла певица Лорин с песней Tattoo. Это вторая победа шведской исполнительницы на «Евровидении». В 2012-м она стала лучшей с композицией Euphoria.

2
0
Читайте также
Финалистка юниорского Уимблдона Бартункова попалась на допинге
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
«Зенит» опять покупает игрока у «Краснодара», «Спартаку» предложили помощника Моуриньо, а Рахимова могут уволить. Трансферные слухи РПЛ за 10 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евровидение 2024: все финалисты и где смотреть прямую трансляцию конкурса

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости