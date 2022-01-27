Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду

У португальца есть недвижимость по всему миру.

Криштиану Роналду — один из величайших спортсменов в истории, за 20 лет переписавший десятки мировых рекордов и сколотивший собственную бизнес-империю. «СЭ» рассказывает, как и где живет легенда «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Португалии.

Сколько зарабатывает Криштиану?

По последним данным, состояние Роналду оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов. Никто из действующих спортсменов не заработал больше. У Лионеля Месси состояние чуть меньше — 1,1 миллиарда долларов.

Последние десять лет оклад Роналду не опускается ниже 30 миллионов евро в год. Столько Криш получал в «Реале» и «Ювентусе» — на этой же отметке его оклад в «МЮ». Но основной заработок, конечно, приходит не из футбола. По данным Forbes, за 2021 год Роналду заработал 125 миллионов долларов: к зарплате в клубе добавились различные бонусы и рекламные контракты (примерно на 60 миллионов долларов).

Больше всего Криштиану получает от Nike — 23 миллиона долларов в год. Также он сотрудничает с Clear, EA Sports, PokerStars, Armani, Herbalife и Castrol. Внушительный список спонсорских контрактов не мешает Роналду развивать собственные проекты: под брендом CR7 он выпускает мужское нижнее белье, одежду, обувь, очки и парфюм. А вместе с Crunch португалец создал сеть фитнес-клубов — их уже 15 по всему миру.

Дополнительный доход Роналду приносят отели — Pestana CR7. Первый из них был открыт на острове Мадейра. Также у португальца есть отели в Нью-Йорке, Марракеше (Марокко), Лиссабоне и Мадриде. Самый любопытный кейс — клиника по пересадке волос, которая также числится в собственности Роналду.

Cristiano Ronaldo's Hotel in Marrakech, Morocco. Pestana CR7



Costs around $ 250 a night pic.twitter.com/NfRypWlF6X — Africa story Live (@AfricaStoryLive) January 29, 2021

Недвижимость на 40 миллионов: квартира в Нью-Йорке, вилла в Манчестере и дом в элитном районе Мадрида

По информации The Mirror, у Криштиану девять объектов недвижимости общей стоимостью более 40 миллионов фунтов.

Португалец с семьей живет в доме недалеко от Манчестера — он оценивается 3,5 миллиона евро. Когда Роналду только вернулся в «МЮ», то поначалу заехал в огромный особняк вдвое дороже. Но практически сразу приступил к поискам нового жилья — по информации The Sun, покой португальца нарушали овцы, которые паслись рядом и мешали ему спать по утрам. Согласно другим данным, Роналду пришлось переехать из-за соображений безопасности — еще до заезда португальца в Сети появились фотографии дома, по которым можно было вычислить локацию.

Новый дом Криштиану чуть меньше, но там есть все, что нужно: отличный спортзал, кинотеатр, несколько бассейнов, гараж на четыре машины и небольшой водоем. Вилла находится под круглосуточным наблюдением.

Несмотря на то что Роналду покинул «Реал» четыре года назад, он до сих пор не продал свой особняк в элитном районе Мадрида Ла Финка стоимостью почти 5 миллионов евро. Площадь дома составляет без малого один квадратный километр. «Когда я увидела этот дом, то просто потеряла дар речи. Однажды я заблудилась там, когда пошла на кухню! Мне потребовалось полчаса, чтобы вернуться в спальню. Я не привыкла к таким большим помещениям, ведь я с детства жила в маленьких квартирах», — призналась девушка Криштиану в автобиографическом фильме «Я — Джорджина».

Newspapers says that Cristiano Ronaldo is selling his house in Spain. See photos:



[Realizza La Finca] pic.twitter.com/GDlHeMaJBd — Cristiano Ronaldo News 7?? (@CRonaldoNews) July 20, 2018

В собственности Роналду также квартира в «Башне Трампа» в Нью-Йорке. По слухам, это самый дорогой объект недвижимости португальца. Криштиану приобрел квартиру в 2015 году за 18,5 миллиона долларов. В апартаментах класса люкс есть три спальни, две гостиные и несколько ванных комнат, но главное — шикарный вид на Нью-Йорк. В 2021 году Роналду выставил квартиру на продажу по значительно меньшей цене (около 8 миллионов долларов).

Cristiano Ronaldo is selling his Trump Tower apartment at a major $ 10m loss — «because it's in Trump Tower.»



Ronaldo paid $ 18.5M for the 3 BR apartment in 2015, but he's slashed the price to $ 7.75M.



(?: @WarburgRealty, h/t @TheSun) pic.twitter.com/GzPcqLoNjR — Front Office Sports (@FOS) June 22, 2021

На родине Криштиану владеет внушительным семиэтажным жилым комплексом «Мадейра», в котором живут родственники Роналду. Стоимость «Мадейры» оценивается в 7 миллионов фунтов.

В Марбелье португалец приобрел дом для отдыха. Соседняя вилла принадлежит Конору Макгрегору.

Cristiano Ronaldo adds to his ?27m property empire by splashing out on ?1.3m mansion next door to Conor McGregor in Marbella https://t.co/DHiF1OVn0u pic.twitter.com/I4oXnhG6TX — MailOnline Sport (@MailSport) July 29, 2019

Также Роналду владеет домом в Турине, который остался у него еще со времен «Ювентуса». Еще две квартиры Криштиану находятся в Лиссабоне. В 2019 году Роналду, по некоторым данным, продал свой дом на севере Португалии бывшему партнеру по «Реалу» Пепе. Но по документам владельцем дома до сих пор остается Криштиану.

Но самое интересное вложение Роналду — особняк для престарелых на берегу Атлантического океана в Португалии, стройка которого завершится к 2025 году. Информация СМИ сильно разнится: кто-то говорит, что это инвестиция Криштиану; по другой версии, португалец рассчитывает переехать туда по окончании карьеры. Когда особняк достроят, Роналду исполнится 40 лет.

«Еду на работу на автобусе, обратно — на Bugatti». Как изменилась жизнь Джорджины

С 2010 по 2015 год Криштиану был в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, а через год начал встречаться с испанкой Джорджиной Родригес. Когда они познакомились, Джорджина работала продавцом в бутике Gucci. «Я долго не могла привыкнуть к тому, что еду на работу на автобусе, а забирают меня уже на Bugatti», — признавалась она.

Уже после того как Джорджина стала возлюбленной Роналду, на нее обратили внимание большие бренды. Сейчас у Родригес немало рекламных контрактов, на ее Instagram подписаны почти 30 миллионов человек.

У Роналду и Джорджины есть общий ребенок — дочь Алана Мартина. Скоро в их семье ожидается прибавление. В конце октября стало известно, что пара ждет близнецов. Также у португальца есть еще три ребенка: Криштиану-младший (от неизвестной матери) и близнецы от суррогатной матери — сын Матео и дочь Ева.

Криштиану-младший занимается в «МЮ» и играет за юношескую команду. Его одноклубник — Кай Руни, сын легендарного Уэйна Руни, с которым Роналду также зажигал в Манчестере.